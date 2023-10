ATP 500 Basilea e Vienna: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Presente Fabio Fognini e Andrea Vavassori

ATP 500 Vienna – Tabellone Qualificazione – hard indoor

(1) Fucsovics, Marton vs (Alt) Vavassori, Andrea

(WC) Misolic, Filip vs (5) Varillas, Juan Pablo

(2) Sonego, Lorenzo vs Garin, Cristian

Harris, Lloyd vs (7) Muller, Alexandre

(3) Ruusuvuori, Emil vs (WC) Erler, Alexander

Rodionov, Jurij vs (6) Machac, Tomas

(4) Marozsan, Fabian vs Skatov, Timofey

(WC) Prizmic, Dino vs (8) Ramos-Vinolas, Albert

(1) O’Connell, Christophervs Cressy, MaximeMmoh, Michaelvs (5) Seyboth Wild, Thiago

(2) Thompson, Jordan vs Medjedovic, Hamad

(Alt) Nagal, Sumit vs (6) Koepfer, Dominik

(3) van de Zandschulp, Botic vs (WC) Brunold, Mika

(WC) Huesler, Marc-Andrea vs (7) Rinderknech, Arthur

(4) Cachin, Pedro vs (WC) Bertola, Remy

Fognini, Fabio vs (8) Shevchenko, Alexander

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00)

1. [1] Christopher O’Connell vs Maxime Cressy

2. Fabio Fognini vs [8] Alexander Shevchenko

3. [3] Botic Van de Zandschulp vs [WC] Mika Brunold

4. [WC] Marc-Andrea Huesler vs [7] Arthur Rinderknech

IWB Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00)

1. Michael Mmoh vs [5] Thiago Seyboth Wild

2. [2] Jordan Thompson vs Hamad Medjedovic

3. [4] Pedro Cachin vs [WC] Remy Bertola

4. [Alt] Sumit Nagal vs [6] Dominik Koepfer