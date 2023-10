Holger Rune: tra crisi di gioco, critiche e un nuovo allenatore. Ufficiale l’arrivo di Boris Becker

L’essere umano ha molte virtù, ma una di queste non è l’empatia con gli atleti d’élite. Ogni volta che un tennista attraversa un periodo difficile, molti si avventano su di lui, cercando di spiegare tale fase con argomenti che possono ferire. Questo fenomeno, purtroppo, non conosce confini e Holger Rune lo sta sperimentando personalmente. Dopo aver vinto solo una partita da quando Wimbledon è terminato, Rune, a soli 20 anni, ha già sperimentato l’essere elogiato quando le cose vanno bene e attaccato quando le cose si mettono male. E la stampa del suo paese ora sta insinuando che il suo calo di rendimento possa essere dovuto alla sua nuova relazione con la modella italo-olandese Caroline Donzella.

Rune, visibilmente sconvolto e irritato, ha dichiarato: “Lei non ha alcuna colpa per le mie prestazioni sportive. Si possono trovare molte scuse e dare la colpa a chiunque, ma sono solo io il responsabile dei miei risultati”. Queste parole sono state rilasciate prima della sua partecipazione all’ATP 250 di Stoccolma 2023, torneo in cui era il campione in carica e dal quale è già stato eliminato.

Da settembre, Holger ha ufficializzato la sua relazione con Donzella, una modella di 26 anni influencer con oltre 93.000 follower su Instagram. Alcuni giornalisti danesi ritengono che la ragazza possa aver distratto Rune, soprattutto dopo la fine della sua collaborazione con Mouratoglou.

Tuttavia, il giovane tennista danese ha avuto parole di elogio per Boris Becker, con il quale ha recentemente iniziato una collaborazione professionale. “È stato un ottimo periodo di allenamento. Conosco Boris da molto tempo e mi ha sempre supportato. Mi ha dato molti consigli preziosi quando ero più giovane. È fondamentale avere al mio fianco qualcuno che capisce cosa sto provando, avendo già vissuto queste esperienze da giocatore d’élite”, ha dichiarato Rune.

La madre di Rune, Aneke, continua ad essere una figura fondamentale nella sua vita. “Senza di lei non sarei lo stesso giocatore né la stessa persona”, ha affermato.

In conclusione, Boris Becker è ufficialmente il nuovo allenatore di Holger Rune. Questa decisione arriva dopo una settimana di test tra i due che ha soddisfatto entrambe le parti. Becker torna così sotto i riflettori del tennis mondiale, cercando di dare una nuova direzione alla carriera del giovane danese.





Francesco Paolo Villarico