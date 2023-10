Ultimate Tennis Showdown: Un Torneo speciale svela il programma per la prossima edizione a Seoul. Ci sarà Krygios che ha giocato 1 solo torneo nel 2023 e Opelka assente da 1 anno

L’Ultimate Tennis Showdown, un torneo di esibizione con caratteristiche molto particolari, ha rivelato il cartellone per la prossima edizione che si terrà a Seul, in Corea del Sud, e il cartellone è, a dir poco, sorprendente.

Il torneo si svolgerà tra il 30 novembre e il 3 dicembre e l’elenco dei partecipanti confermati è di alto livello ma presenta anche vari punti di interesse.

In particolare perché saranno presenti nomi come Nick Kyrgios, che ha partecipato a solo un torneo nel 2023, e anche Reilly Opelka, che non compete nel circuito da più di un anno.

Ecco l’elenco dei giocatori confermati:

– Nick Kyrgios 🇦🇺

– Reilly Opelka 🇺🇸

– Milos Raonic 🇨🇦

– Jan-Lennard Struff 🇩🇪

– Gaël Monfils 🇫🇷

– Richard Gasquet 🇫🇷

– Alexander Bublik 🇰🇿

– Soonwoo Kwon 🇰🇷





Marco Rossi