Parlano Hubert Hurkacz e Andrey Rublev dopo la finale del torneo di Shanghai (con il video della finale)

Hubert Hurkacz Aveva un Piano. Lo ha Eseguito alla Perfezione. Ora Due Masters 1000 Brillano nel suo Palmarès, tutto ciò dopo Aver Conquistato il Titolo a Shanghai nel Modo più Agonistico Possibile, Salvando un paio di Match Point e Sconfiggendo Andrey Rublev in Finale.

Ma il titolo all’ATP Shanghai 2023 non lascia soddisfatto Hubert Hurkacz. Il nativo di Breslavia vuole di più e stabilisce obiettivi ambiziosi per il resto dell’anno, specialmente entrare nei primi otto dell’anno, ciò che gli garantirebbe un biglietto per le ATP Finals 2023. Tuttavia, per essere a Torino deve vincere molto di più, a cominciare dall’ATP 500 di Tokyo, dove presumibilmente volerà immediatamente per giocare un primo turno contro il giocatore che, curiosamente, gli ha creato più problemi (insieme ad Andrey) in questo torneo: Zhizhen Zhang. Di ciò e altro ha parlato Hubi in una toccante conferenza stampa, la seconda della sua carriera da campione di Masters 1000.

Secondo Masters 1000… e la Finale di Torneo più Emozionante della Sua Carriera?

“Direi di sì. Onestamente sì, lo penso. È stata una finale di un Masters 1000 in cui entrambi abbiamo avuto match point nel tiebreak del terzo set. Eravamo lì, a combattere, cercando di sfruttare le opportunità, quindi è stato davvero emozionante. Dopo aver vinto l’ultimo punto ero euforico per essere uscito vincitore da questa battaglia. In quei match point contro, mi dicevo semplicemente cosa dovevo fare al punto successivo, mi concentravo su dove giocare, a rimanere impegnato e a fidarmi dei miei colpi, oltre a lottare e combattere fino alla fine”.

Gestione delle Emozioni in una Finale Così Avvincente

“Andrey stava giocando ad un grande livello, quindi sapevo che dovevo essere efficace con i miei colpi. Ho cercato di rimanere lì, saldo, competendo al massimo fino alla fine. Sono rimasto positivo, con diverse conversazioni con me stesso, e mantenendo la fede fino alla fine. Dopotutto, è una finale, vuoi dare ogni ultima goccia di sforzo sul campo”.

Possibilità di Qualificarsi per le ATP Finals di Torino

“Sono arrivato al tour asiatico, iniziando qui a Shanghai, sapendo che se volevo darmi una possibilità di essere a Torino, dovevo vincere tornei. Direi che questo è un ottimo inizio. È stata una settimana incredibile qui a Shanghai, l’ho goduta al massimo con il mio team, anche se l’obiettivo ultimo è migliorare ogni giorno e continuare a farlo. Godi di questi momenti, ma so che ora continueremo a dare il nostro meglio, continueremo a lottare e a competere”.

Ora un Nuovo Torneo, Tokyo, con un Debutto Molto Duro Contro Zhizhen Zhang

“Abbiamo entrambi combattuto una grande battaglia qui, Zhizhen è un giocatore incredibile, ha giocato a un livello fantastico per mesi. È in crescita, sarà una partita molto esigente. Purtroppo, nel tennis sai che quando vinci un titolo sei molto felice, guadagni fiducia, ma la settimana successiva volerai in un altro posto, dove cerchi di costruire routine e modelli e ti prepari nel miglior modo possibile per la prossima partita”.

Vincere un Titolo… Davanti a Roger Federer

“Questo torneo è stato vinto da moltissimi campioni in passato, giocatori incredibili. Nel mio discorso ho cercato di ringraziare tutti. Mi sono dimenticato di menzionare Roger, gli sono grato per essere venuto, quindi mi dispiace. Spero che non lo prenda sul personale (ride). È stato molto divertente giocare di fronte a lui, spero che abbia goduto dello spettacolo”.

Tornei di Masters 1000 Prolungati, Continuano a Non Essere di suo Gradimento

“Ora sono eventi un po’ più lunghi. Mi piace molto stare qui, ma mi piacevano le griglie così come erano prima, con circa 54 giocatori, credo fossero griglie incredibili. Ora è ancora più complicato vincere questo tipo di eventi, ci sono 96 giocatori, tutti vogliono vincere, lottare e competere”.

Andrey Rublev è Rimasto a un Solo Punto dall’Entrare, per la Prima Volta, nelle Top-4 del Ranking ATP. Un Imponente Hubert Hurkacz al Servizio glielo ha Impedito, ma il Russo non si Arrende e Rimane Positivo Riguardo al Progresso e all’Evoluzione in un Anno Con più Luci che Ombre.

Finale Molto Combattuta Contro un Grande Hurkacz

“Non sono sorpreso del livello di Hubi, so che è un giocatore grandissimo e che è molto difficile batterlo, lo sapevo fin dall’inizio. Ci siamo affrontati quattro volte ed è qualcuno contro cui puoi perdere molto facilmente solo per il modo in cui serve. Lo abbiamo visto oggi, ha servito a un livello irreale. A volte colpisce anche con la massima potenza dal fondo del campo, è complicato fare qualcosa contro di ciò. Inoltre, si è mosso molto bene, non è così facile colpire vincenti. Il suo livello non mi ha sorpreso, perché sapevo che era lì”.

Conclusioni Positive Dopo un Grande Torneo

“Ci sono cose positive che posso estrarre, principalmente il livello a cui ho giocato durante tutto il torneo e il fatto di aver raggiunto un’altra finale di Masters 1000, queste cose non accadono sempre. È chiaro che sono aspetti positivi, mi spingono a continuare a lavorare esattamente nello stesso modo: sento che negli ultimi mesi sto facendo tutto correttamente, che sto giocando bene, e che è solo questione di tempo prima che io possa mostrare questo livello nei tornei. Shanghai è stato il primo torneo in cui ci sono riuscito, quindi spero di continuare a migliorare e a mostrare questo livello per il resto dell’anno”.

La sua Natura in Campo, Sempre Viscerale

“Oggi ho avuto un paio di momenti difficili, ma credo che in generale sono stato in grado di gestire le mie emozioni molto meglio, e per questo credo di essere riuscito a vincere il secondo set e avere opportunità nel terzo. Nel terzo set credo di aver avuto buone opportunità e che tutto sia stato deciso da piccoli dettagli, in tutte quelle occasioni Hubi ha servito a un livello impressionante, non ho potuto fare nulla”.

Aspettative per la Fine della Stagione

“Non ho aspettative, voglio solo continuare ad allenarmi, dando il meglio di me ogni giorno per poter qualificarmi a Torino, e lì vedremo cosa si può fare. Mi rimangono ancora due tornei, ma ti direi che l’obiettivo, sì, è qualificarmi a Torino. Spero di poter giocare a un grande livello a Vienna e a Parigi, e vedremo se poi posso arrivare a Torino, in quel caso mi resterà ancora un torneo”.





