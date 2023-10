Berrettini intensifica gli allenamenti (video)

Matteo Berrettini attraverso una clip sui social ha mostrato ieri sera una fase del suo allenamento. Il romano sta intensificando il lavoro in vista del suo rientro, previsto al termine della trasferta asiatica a cui ha deciso di non prendere parte per recuperare completamente dall’ennesimo sfortunato infortunio patito. Ricordiamo tutti la bruttissima caduta e distorsione alla caviglia subita a US Open nell’incontro di secondo turno contro il francese Rinderknech che l’ha costretto ad uscire dal campo sorretto dagli assistenti.

Si temeva il peggio, vista la storia travagliata di Matteo e la congenita delicatezza delle sue caviglie, che protegge in ogni incontro. Fortunatamente la lesione non è stata terribile, il rientro in competizione è ormai vicino. Il grande obiettivo di Berrettini per il finale di stagione sarà recuperare qualche posizione in classifica negli ultimi tornei stagionali e soprattutto presentarsi al meglio per le finali di Coppa Davis a Malaga a fine novembre, dove l’Italia esordirà nella final 8 contro il team olandese.