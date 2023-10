WTA 500 Zhengzhou: Il Tabellone Principale. Tre azzurre al via. Lucia Bronzetti entra come alternates

WTA 500 Zhengzhou – Tabellone Principale – hard

(1/WC) Coco Gauff vs Bye

Petra Martic vs Magda Linette

Qualifier vs Qualifier

Veronika Kudermetova vs (6) Caroline Garcia

(4) Ons Jabeur vs Bye

Lucia Bronzetti vs (WC) Hanyu Guo

Qualifier vs (WC) Zhuoxuan Bai

Elisabetta Cocciaretto vs (8) Daria Kasatkina

(5) Karolina Muchova vs Qualifier

Anhelina Kalinina vs Qualifier

Donna Vekic vs Qinwen Zheng

Bye vs (3) Maria Sakkari

(7) Barbora Krejcikova vs Tatjana Maria

Lin Zhu vs Qualifier

Liudmila Samsonova vs Jasmine Paolini

Bye vs (2) Elena Rybakina