Masters 1000 Shanghai: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Due azzurri ai nastri di partenza

Masters 1000 Shanghai – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Hijikata, Rinky vs Gengel, Marek

Lock, Benjamin vs (23) Giustino, Lorenzo

(2) Kovacevic, Aleksandar vs (PR) Zakharov, Alexey

Sinclair, Colin vs (13) Tu, Li

(3) Duckworth, James vs Haliak, Mikalai

(WC) Xiao, Linang vs (21) McCabe, James

(4) Polmans, Marc vs Kachmazov, Alibek

Jasika, Omar vs (18) Napolitano, Stefano

(5) Atmane, Terence vs Moriya, Hiroki

(WC) Ly, Nam Hoang vs (22) Diez, Steven

(6) Shimabukuro, Sho vs Weber, Arthur

Sekulic, Philip vs (17) Uchida, Kaichi

(7) Harris, Lloyd vs Palan, Dominik

Zhukayev, Beibit vs (15) Jung, Jason

(8) Nagal, Sumit vs Saville, Luke

(WC) Mu, Tao vs (16) Kukushkin, Mikhail

(9) Hsu, Yu Hsiou vs Zekic, Miljan

Sun, Fajing vs (24) Bolt, Alex

(10) Wu, Tung-Lin vs (PR) Gerasimov, Egor

(WC) Zhou, Yi vs (20) Yevseyev, Denis

(11) Mochizuki, Shintaro vs Tseng, Chun-Hsin

Uchiyama, Yasutaka vs (14) Donskoy, Evgeny

(12) Hong, Seongchan vs Kirkin, Ergi

(WC) Li, Hanwen vs (19) Sweeny, Dane

Show Court 3 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [11] Shintaro Mochizuki vs Chun-Hsin Tseng

2. [WC] Linang Xiao vs [21] James McCabe

3. [9] Yu Hsiou Hsu vs Miljan Zekic

4. [7] Lloyd Harris vs Dominik Palan

Grandstand 2 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [4] Marc Polmans vs Alibek Kachmazov

2. [2] Aleksandar Kovacevic vs [PR] Alexey Zakharov

3. Fajing Sun vs [24] Alex Bolt

4. Beibit Zhukayev vs [15] Jason Jung

Court 4 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Yasutaka Uchiyama vs [14] Evgeny Donskoy

2. Colin Sinclair vs [13] Li Tu

3. [8] Sumit Nagal vs Luke Saville

4. Philip Sekulic vs [17] Kaichi Uchida

Court 7 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Omar Jasika vs [18] Stefano Napolitano

2. [3] James Duckworth vs Mikalai Haliak

3. [WC] Yi Zhou vs [20] Denis Yevseyev

4. [5] Terence Atmane vs Hiroki Moriya

Court 6 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [12] Seongchan Hong vs Ergi Kirkin

2. Benjamin Lock vs [23] Lorenzo Giustino

3. [10] Tung-Lin Wu vs [PR] Egor Gerasimov

4. [6] Sho Shimabukuro vs Arthur Weber