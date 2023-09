ATP 500 Pechino e ATP 250 Astana: I risultati con il dettaglio del Day 3. Carlos Alcaraz vince. Gran rimonta di Dimitrov. Fuori Tsitsipas

Carlos Alcaraz, attualmente numero due al mondo, ha esordito con successo nell’ATP 500 di Pechino, disputando il suo primo incontro in carriera in Cina.

Il tennista spagnolo ha offerto una prestazione di alto livello e ha confermato il suo status di favorito contro il tedesco Yannick Hanfmann, trionfando con i parziali di 6-4 6-3, al termine di un’ora e mezza di gioco.

Da evidenziare il primo set, durante il quale Alcaraz ha avuto bisogno di 11 break points per realizzare tre break, pur essendo stato a sua volta brekkato in due occasioni. Nel secondo set, il giovane ventenne ha alzato ulteriormente il livello del suo gioco, non concedendo alcuna opportunità all’avversario.

La primo testa di serie sfiderà ora agli ottavi di finale, Lorenzo Musetti, che ha superato Karen Khachanov con il punteggio di 6-3, 1-6 6-2.

Stefanos Tsitsipas, attuale numero cinque del ranking mondiale, continua a attraversare un periodo insolito della sua carriera e, venerdì, è stato eliminato all’esordio all’ATP 500 di Pechino.

Il tennista greco ha nuovamente mostrato un rendimento ben al di sotto delle sue potenzialità e è stato eliminato con relativa facilità dal cileno Nicolas Jarry, che ha prevalso con un doppio 6-4 in soli un’ora e trenta minuti di gioco. In questa occasione, Tsitsipas non è riuscito a realizzare alcun break.

Questa è stata la quarta sconfitta negli ultimi sette incontri per Tsitsipas, che ora sposterà la sua attenzione sull’ATP 1000 di Shanghai, in programma la prossima settimana. Ad avanzare nel tabellone è stato invece Andrey Rublev, che ha dovuto lottare duramente per superare Cameron Norrie.

In una battaglia durata due ore e dieci minuti, il russo ha trionfato con i parziali di 4-6, 6-1 6-4 e affronterà ora il francese Ugo Humbert. Daniil Medvedev, numero tre del mondo, ha fatto il suo ritorno in campo per la prima volta dalla finale degli US Open, offrendo una grande prestazione e ottenendo un’eccellente vittoria, avanzando agli ottavi di finale dell’ATP 500 di Pechino, dove è la seconda testa di serie.

Il russo, alla sua prima apparizione a Pechino, ha affrontato un avversario della top 15 già al primo turno, ma si è esibito ad alti livelli e ha superato l’americano Tommy Paul, 13.º ATP, con il punteggio di 6-2 6-1 in soli 80 minuti, preparando il terreno per un altro scontro con un giocatore di alto livello al secondo turno: l’australiano Alex De Minaur, che lo aveva già sconfitto nel 2023. Anche Grigor Dimitrov ha conquistato una vittoria, ma in modo epico. L’ex numero tre del mondo e attuale 19.º ATP è riuscito a ribaltare un punteggio di 2-6, 1-5, sconfiggendo la wild card americana Mackenzie McDonald, 39.º ATP, per 2-6, 7-6(4) 6-1, in una rimonta che sicuramente rafforzerà la sua fiducia!

1. Tommy Paulvs [2] Daniil Medvedev

2. [3] Holger Rune vs Felix Auger-Aliassime



3. [8] Alexander Zverev vs Diego Schwartzman



4. [1] Carlos Alcaraz vs [Q] Yannick Hanfmann (non prima ore: 13:30)



Lotus – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Daniel Evans vs [6] Jannik Sinner



2. Nicolas Jarry vs [4] Stefanos Tsitsipas



3. [WC] Juncheng Shang vs [SE] Yoshihito Nishioka



4. Jan-Lennard Struff vs [7] Casper Ruud



Brad Drewett – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [WC] Mackenzie McDonald vs Grigor Dimitrov



2. [5] Andrey Rublev vs Cameron Norrie



3. Karen Khachanov vs Lorenzo Musetti



4. [WC] Fajing Sun / Yi Zhou vs [2] Wesley Koolhof / Neal Skupski



ATP 250 Astana (Kazakistan) – 1°-2° Turno, cemento (al coperto)

1. Alexei Popyrinvs [5] Sebastian Korda

2. [4] Jiri Lehecka vs [Q] Egor Gerasimov



3. [WC] Alexander Shevchenko vs [WC] Hamad Medjedovic



4. [Q] Jurij Rodionov vs [2] Sebastian Baez (non prima ore: 14:00)



Court 1 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Marton Fucsovics vs Sebastian Ofner



2. [6] Adrian Mannarino vs [Q] Alibek Kachmazov



3. Ariel Behar / Adam Pavlasek vs [3] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara



4. [WC] Egor Gerasimov / Mikhail Kukushkin vs Robin Haase / Botic van de Zandschulp