Sinner intervistato da TennisTV a Pechino (video)

Jannik Sinner ha rilasciato una breve intervista a TennisTv a Pechino, nella quale parla di molti temi dell’attualità. L’azzurro è stato scelto per il sorteggio dell’ATP 500 nel quale è testa di serie n.6. Nell’intervista ha raccontato di essere molto curioso per la sua prima volta in Cina (nel 2019 non aveva ancora il ranking per partecipare a questi tornei, poi è arrivato il Covid e le dure restrizioni del governo), e che le condizioni sono molto diverse dal resto dell’annata e quindi è molto curioso di vedere come sarà la sua resa in campo.

Ha anche affermato di essersi un po’ ammalato (“lo puoi sentire dalla voce”), ma sembra una cosa lieve, è pronto a dare del suo meglio in campo. Nelle settimane dopo US Open afferma di aver lavorato moltissimo sulla parte fisica ma anche su qualche nuova soluzione da provare in partita, quindi si sente pronto a dare il suo meglio in campo nei due grandi tornei cinesi e per il finale di stagione. L’obiettivo è quello di migliorare la sua classifica, non avendo granché da difendere come punti da qua a fine anno. È n.4 nella Race, ottima posizione per arrivare presto alla matematica qualificazione alle Finals di Torino.

Riportiamo la video intervista tratta da Twitter.

Sinner esordirà al China Open contro il britannico Daniel Evans, e si trova nella parte alta del tabellone, quella presidiata da Carlos Alcaraz (i due si potranno affrontare eventualmente in semifinale).