ATP 500 Pechino: Qualificazioni. Rocambolesca vittoria di Matteo Arnaldi che vince 14-12 al tiebreak del terzo set (e annulla tre palle match). L’azzurro alla fine della partita è stato colpito da crampi

Rocambolesca vittoria di Matteo Arnaldi che approda al turno decisivo nelle qualificazioni del torneo ATP 500 di Pechino.

L’azzurro ha sconfitto questa mattina al primo turno il colombiano Daniel Elahi Galan, n.87 ATP con il risultato di 46 63 76 (12) dopo 2 ore e 55 minuti di partita.

Al turno finale Matteo Arnaldi sfiderà Aleksandar Vukic classe 1996 e n.50 del mondo.

Da segnalare che l’azzurro nel terzo e decisivo set avanti per 5 a 4 e battuta a disposizione cedeva il servizio nel decimo game commettendo doppio fallo sulla palla break.

Si andava al tiebreak e qui Arnaldi avanti per 6 a 3 sprecava tre palle match consecutive, di cui due alla battuta. Dopo aver mancato altri tre match point e annullato tre palle match, Matteo al settimo tentativo chiudeva la partita per 14 punti a 12. Fondamentale il doppio fallo commesso da Galan sul 12 pari.

L’azzurro alla fine della partita è stato colpito da crampi.

ATP Beijing Matteo Arnaldi [4] Matteo Arnaldi [4] 4 6 7 Daniel Elahi Galan Daniel Elahi Galan 6 3 6 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 9*-9 10-9* 10-10* 10*-11 11*-11 12-11* 12-12* 13*-12 df 6-6 → 7-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 D. Elahi Galan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 5-4 → 5-5 D. Elahi Galan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 5-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 D. Elahi Galan 30-40 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-3 → 3-3 D. Elahi Galan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Arnaldi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 D. Elahi Galan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 D. Elahi Galan 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-3 → 6-3 D. Elahi Galan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 5-2 → 5-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-2 → 5-2 D. Elahi Galan 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-1 → 4-2 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 D. Elahi Galan 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-0 → 3-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 D. Elahi Galan 30-40 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Elahi Galan 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 M. Arnaldi 15-0 30-15 ace 30-30 40-30 3-5 → 4-5 D. Elahi Galan 0-15 0-30 0-40 df 2-5 → 3-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 2-5 D. Elahi Galan 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-4 → 1-4 D. Elahi Galan 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 0-3 → 0-4 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 D. Elahi Galan 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 M. Arnaldi 0-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1





Statistiche Arnaldi 🏳️ Galan 🏳️ Aces 8 8 Double Faults 5 3 First Serve 65/111 (59%) 78/126 (62%) 1st Serve Points Won 51/65 (78%) 56/78 (72%) 2nd Serve Points Won 23/46 (50%) 21/48 (44%) Break Points Saved 5/8 (63%) 12/15 (80%) Service Games Played 16 15 Return Rating 124 128 1st Serve Return Points Won 22/78 (28%) 14/65 (22%) 2nd Serve Return Points Won 27/48 (56%) 23/46 (50%) Break Points Converted 3/15 (20%) 3/8 (38%) Return Games Played 15 16 Net Points Won 16/23 (70%) 17/29 (59%) Winners 45 39 Unforced Errors 23 12 Service Points Won 74/111 (67%) 77/126 (61%) Return Points Won 49/126 (39%) 37/111 (33%) Total Points Won 123/237 (52%) 114/237 (48%) Max Speed 207 km/h

128 mph

1st Serve Average Speed 187 km/h

116 mph

2nd Serve Average Speed 153 km/h

95 mph

Marco Rossi