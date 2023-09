Paolini e Trevisan: successi italiani al “Guadalajara Open Akron”. Ora il derby al secondo turno

Il “Guadalajara Open Akron”, torneo WTA 1000 con un montepremi di 2.788.468 dollari, vede brillare il talento italiano sui campi in cemento della capitale dello stato di Jalisco, in Messico, celebre anche per aver ospitato nel 2021 le WTA Finals.

Jasmine Paolini, 27 anni, originaria di Castelnuovo di Garfagnana e attualmente 33ª nel ranking mondiale, ha avuto un esordio convincente. Ha superato con il punteggio di 6-0 7-6(3) la statunitense Louisa Chirico, 213ª nel ranking WTA.

Martina Trevisan, 53ª del ranking mondiale, ha dato dimostrazione del suo valore imponendosi con un netto 6-0 6-2 in soli 57 minuti sulla tennista olandese Demi Schuurs. Quest’ultima, pur non avendo un ranking in singolare, è 13ª nel doppio mondiale. Per Trevisan è stata la prima sfida contro l’atleta olandese.

Ora, il torneo si prepara a un interessante derby tutto italiano: Jasmine Paolini contro Martina Trevisan. Nel bilancio dei precedenti, Jasmine conduce 2-1. E, nonostante abbia vinto gli ultimi due incontri, le due non si affrontano dal 2020, quando si sono incrociate nel primo turno delle qualificazioni a Shenzhen.

WTA 1000 Guadalajara – hard

1T Chirico – Paolini ore 19:00



WTA Guadalajara Louisa Chirico • Louisa Chirico 0 0 6 0 Jasmine Paolini [15] Jasmine Paolini [15] 0 6 7 0 Vincitore: Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Louisa Chirico 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 1*-2 1-3* 1-4* 2*-4 2*-5 3-5* 3-6* 6-6 → 6-7 Louisa Chirico 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Louisa Chirico 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Louisa Chirico 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Louisa Chirico 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Louisa Chirico 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Louisa Chirico 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Louisa Chirico 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-5 → 0-6 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Louisa Chirico 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Louisa Chirico 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

1T Schuurs – Trevisan 2 incontro dalle 19:00