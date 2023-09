Challenger Antofagasta: Il Tabellone Principale e di Quali. Presenza di Luciano Darderi

Challenger Antofagasta – Tabellone Principale – terra

(1) Cerundolo, Juan Manuel vs (Alt) Durasovic, Viktor

Qualifier vs Ugo Carabelli, Camilo

Pucinelli De Almeida, Matheus vs Vallejo, Adolfo Daniel

Qualifier vs (6) Bagnis, Facundo

(4) Olivieri, Genaro Alberto vs Qualifier

Burruchaga, Roman Andres vs Rodriguez Taverna, Santiago

Dellien, Murkel vs Olivo, Renzo

Qualifier vs (7) Comesana, Francisco

(5) Dellien, Hugo vs Qualifier

Collarini, Andrea vs Reis Da Silva, Joao Lucas

Navone, Mariano vs Heide, Gustavo

(Alt) Boyer, Tristan vs (3) Tabilo, Alejandro

(8) Darderi, Luciano vs (WC) Soto, Matias

(Alt) Ribeiro, Eduardo vs (WC) Prado Angelo, Juan Carlos

Janvier, Maxime vs (WC) Lama, Gonzalo

Qualifier vs (2) Barrios Vera, Tomas

(1) Jorda Sanchis, Davidvs Justo, Guido Ivan(Alt) Bruna, Nicolasvs (12) Farjat, Tomas

(2) Barrena, Alex vs Klier Junior, Gilbert

(WC) Cabrera, Miguel Angel vs (9) Otegui, Juan Bautista

(3) Alves, Mateus vs Sakamoto, Pedro

(WC) Leon Macchiavello, Joaquin vs (11) Lilov, Victor

(4) Luz, Orlando vs (Alt) Castro, Cristobal

(WC) Becerra Otarola, Ignacio Antonio vs (7) Mena, Facundo

(5) Boscardin Dias, Pedro vs Pereira, Jose

(Alt) Stater, Alexander vs (8) Leite, Wilson

(6) Monzon, Ignacio vs Zormann, Marcelo

(WC) Torrealba, Benjamin vs (10) Aboian, Leonardo