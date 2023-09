Murray vince in Davis e piange commosso la morte della nonna (Video)

“Questo è per te nonna”. Una vittoria davvero amara per Andy Murray in Coppa Davis a Manchester. Lo scozzese è sceso in campo contro il giovane svizzero Riedi nonostante la morte dell’amata nonna, avvenuta oggi, dedicando a lei un saluto affettuoso e lacrime di dolore nelle parole a fine partita. “Mi spiace per non esser stato con la mia famiglia in questo momento” dice Murray.

“That was for you, Gran” ❤️ What an incredible performance from Sir @andy_murray given the circumstances 👏 pic.twitter.com/02DzCy3WKD — LTA (@the_LTA) September 15, 2023

Un sincero abbraccio ad Andy, campione non solo in campo ma anche di umanità e non solo in questa occasione.