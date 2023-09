WTA 250 Osaka: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Nessuna italiana presente

WTA 250 Osaka – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Elizabeth Mandlik vs Ya Yi Yang

Kyoka Okamura vs (10) Haruka Kaji

(2) Valeria Savinykh vs (WC) Aoi Ito

Carol Zhao vs (12) Na-Lae Han

(3) Ankita Raina vs (WC) Yuki Naito

Kateryna Volodko vs (11) Sakura Hosogi

(4) Despina Papamichail vs Naiktha Bains

Sofya Lansere vs (7) Arianne Hartono

(5) Alexandra Eala vs Fernanda Contreras

Sohyun Park vs (8) Xiaodi You

(6) Himeno Sakatsume vs (WC) Natsumi Kawaguchi

(WC) Momoko Kobori vs (9) Eudice Chong

Center – ore 04:00

Kyoka Okamura vs (10) Haruka Kaji

(3) Ankita Raina vs Yuki Naito

(6) Himeno Sakatsume vs Natsumi Kawaguchi

Court 1 – ore 04:00

(2) Valeria Savinykh vs Aoi Ito

Momoko Kobori vs (9) Eudice Chong

Kateryna Volodko vs (11) Sakura Hosogi

Court 8 – ore 04:00

(1) Elizabeth Mandlik vs Ya Yi Yang

(4) Despina Papamichail vs Naiktha Bains

(5) Alexandra Eala vs Fernanda Contreras

Court 9 – ore 04:00

Carol Zhao vs (12) Na-Lae Han

Sofya Lansere vs (7) Arianne Hartono

Sohyun Park vs (8) Xiaodi You