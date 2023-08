Grand Slam 2023: il gran finale degli US Open. Ecco i probabili favoriti

Gli Us Open rappresentano la stazione finale del Grande Slam, ed è qui che i migliori tennisti passeranno sotto la simbolica bandiera a scacchi nell’ultimo giro dei tornei del Grand Slam 2023.

A Wimbledon è successo di tutto Novak Djokovic ha spaccato la racchetta dopo aver perso una finale mozzafiato contro il nuovo talento spagnolo Alcaraz.

Nel femminile ha dominato Vondrousova che ha vinto il torneo spazzando via la concorrenza e le favorite, balzando alla posizione 10 del ranking, a 24 anni.

Proprio gli US Open rappresentano il punto di rottura per Djokovic perché, se avesse vinto l’edizione americana del 2022 e anche Wimbledon di quest’anno, oggi si parlerebbe di poter fissare un altro record, ossia il Grande Slam Virtuale, conosciuto anche come Piccolo Slam, che si ottiene vincendo tutti e quattro gli Open ma in due anni consecutivi, impresa già riuscita al tennista serbo nel biennio 2015 – 2016.

Con i se e con i ma non si scrive la storia del tennis, perché sono solo i risultati e le grandi vittorie (come quella di Alcaraz a Wimbledon) a dettare la storia dei miti e delle leggende di questo sport.

Ecco i favoriti e le favorite nel gran finale di stagione degli US Open, che rappresentano l’ultimo pezzo del puzzle del Grande Slam 2023.

I tennisti favoriti alla vittoria degli US Open: è ancora sfida fra Djokovic e Alcaraz

Djokovic negli ultimi anni resta sempre il favorito nella vittoria dei tornei del Grande Slam, perché attualmente è il più vincente di sempre con 23 titoli. Nel palinsesto dei siti scommesse tennis è un appuntamento fisso che il serbo debba sempre confrontarsi con uno spagnolo, Nadal negli ultimi anni e fino a qualche mese fa, Alcaraz oggi, fresco vincitore di Wimbledon e nuovo iberico nemico sul campo del campione trentaseienne.

Anche se le quote danno questi due tennisti come favoriti per la vittoria agli US Open, come underdog si inseriscono nella lotta per l’ultimo Open dello Slam 2023 Ruud, Tsitsipas e Rune. Per la bandiera tricolore è Sinner l’asso nella manica del tennis Azzurro.

Favoriti Us Open 2023

Alcaraz 2.20

Djokovic 2.50

Medvedev 5.50

Sinner 12.00

Tsitsipas 17.00

Ruud 19.00

Zverev 23.00

Kyrgios 26.00

Swiatek e Sabalenka le favorite agli US Open 2023, Rybakina, Pegula e Vondrousova sono le underdog

La vittoria di Vondrousova a Wimbledon 2023 ha mosso le acque del Ranking WTA e l’ha proiettata verso la fama mondiale.

Anche se in cima alla classifica tutto è stabile, almeno in apparenza, dal decimo posto la campionessa ceca spinge per salire al top: e quale occasione migliore se non gli US Open? Certo, questa non è un’impresa facile, perché a contendersi il titolo ci saranno diverse tenniste che vogliono la rivincita: Swiatek e Sabalenka su tutte.

Anche Rybakina e soprattutto Jessica Pegula entrano nella lista delle probabili favorite, soprattutto quest’ultima, che gioca in casa e vorrà sicuramente mettere in bacheca uno dei trofei più importanti, sulla terra a cui è legata sin dalla nascita.

Tra le probabili sorprese nel femminile degli Us Open 2023 ci sono Coco Gauff, anche lei americana, Ons Jabeur e la tennista francese Caroline Garcia.

Favorite Us Open 2023

Swiatek 3.00

Rybakina 7.50

Sabalenka 5.00

Gauff 15.00

Jabeur 15.00

Halep 40.00

Garcia 20.00

Pegula 20.00