Nadal brilla a Madrid, sconfigge De Minaur in un match emozionante “Sono stato in grado di fare cose positive, ma ancora a fasi alterne” (Sintesi video della partita)

Rafael Nadal ha regalato ai suoi tifosi di casa un’esibizione straordinaria nella sua vittoria al secondo turno contro Alex de Minaur al Mutua Madrid Open di sabato. Lo spagnolo ha entusiasmato il pubblico della Caja Magica con un 7-6(6), 6-3, la sua prima vittoria contro un Top 20 del ranking ATP dal 2022 Nitto ATP Finals.

Nel suo secondo incontro in due settimane con De Minaur, Nadal ha ribaltato la sconfitta in due set subita a Barcellona con una prestazione ispirata. Il cinque volte campione di Madrid ha prodotto una performance tenace, piena di vincenti dalla linea di fondo e dei suoi caratteristici pugni alzati, stupendo ripetutamente una folla che includeva il Re Felipe VI e le stelle del calcio Zinedine Zidane e Vinicius Jr.

Sebbene Nadal abbia rapidamente negato che il vecchio Rafa sia tornato, si è detto felice di avanzare nel torneo di casa. “No, non ancora. Ci vuole tempo”, ha detto ridendo. “Penso che per alcuni momenti sia stato un buon livello di tennis. Sono stato in grado di fare cose positive, ma ancora a fasi alterne”.

Nadal ha seguito un sensazionale primo set di 77 minuti con un break immediato nel secondo set e non ha affrontato palle break nel chiudere la vittoria. Dopo oltre due ore di gioco, nonostante il suo livello in miglioramento, Nadal ha avvertito che la sua salute fisica rimane la sua preoccupazione maggiore.

“Credo davvero che il tennis non sia stato un problema negli ultimi due anni. Più le questioni fisiche”, ha detto. “Se sarò in grado di giocare settimane di fila e se sarò in grado di giocare a tennis, allora vedrò fino a che punto potrò arrivare e quanto potrò essere competitivo. Ma questo non è ancora il caso, solo passo dopo passo e vediamo come mi riprenderà”.

Con questa vittoria, Nadal ha negato a De Minaur la possibilità di diventare il secondo giocatore a sconfiggerlo in settimane consecutive su terra dopo Novak Djokovic nel 2011 (Madrid, Roma). Allo stesso modo, l’australiano stava cercando di diventare il primo giocatore a battere Nadal in tornei consecutivi da Roger Federer nel 2017 (Indian Wells, Miami).

Nel prossimo turno, Nadal affronterà l’argentino Pedro Cachin, che ha battuto Frances Tiafoe 7-6(1), 3-6, 6-4.

ATP Madrid Alex de Minaur [10] Alex de Minaur [10] 6 3 Rafael Nadal Rafael Nadal 7 6 Vincitore: Nadal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. de Minaur 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. de Minaur 15-0 ace 30-0 40-0 0-2 → 1-2 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-5 → 5-5 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-3 → 4-4 R. Nadal 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1





