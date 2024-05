Dominic Thiem annuncia il ritiro alla fine del 2024: “è l’unica decisione giusta”

Ciò che poteva essere e non è stato. Dominic Thiem metterà fine alla sua carriera professionale alla fine di questa stagione 2024, probabilmente nel torneo di Vienna, chiudendo il sipario su una carriera straordinaria che, tuttavia, sarà sempre segnata dalla costante sensazione di “ciò che poteva essere e non è stato”. L’annuncio è arrivato oggi, con un video attraverso i suoi social network in cui Dominic svela i suoi piani per il futuro e mette fine, così, a tutte le voci che circondavano la sua figura negli ultimi giorni.

“Ciao a tutti. Devo trasmettervi un messaggio molto importante, un messaggio triste e, allo stesso tempo, molto bello. La stagione 2024 sarà la mia ultima stagione. Terminerò la mia carriera alla fine di questa stagione. Ci sono alcune ragioni dietro questa decisione. La principale, ovviamente, è che il mio polso non si comporta nel modo in cui dovrebbe. Non è come vorrei che fosse. La seconda ragione riguarda motivi personali, la mia sensazione interiore: ho meditato su questo problema per un bel po’ di tempo, riflettendo attentamente su questa decisione.

Allo stesso tempo, ho pensato e meditato sul mio percorso come giocatore, che è stato incredibile. Ho vinto grandi titoli, ho avuto un successo che non avrei mai sognato, quindi il viaggio è stato incredibile, con i suoi alti e bassi, ma è stata un’esperienza impressionante per la quale sarò sempre grato. Tuttavia, alla fine, la decisione di terminare la mia carriera nel 2024 è l’unica decisione giusta. Sono molto felice di questa decisione e molto emozionato per tutto ciò che verrà prossimamente. Presto darò molte più informazioni”.

Tutto nasce subito dopo aver conquistato lo US Open 2020. Thiem realizza il sogno di una vita, raggiunge la gloria e, quasi come conseguenza immediata, si svuota. Mentalmente, l’obiettivo per cui ha sempre lottato svanisce all’orizzonte. Cosa fare da lì in poi? Quale motivo trovi per lavorare con la stessa intensità di prima? Il 2021 si sviluppa tra le tenebre per l’austriaco, lontano dalla sua versione migliore e con chiari problemi di concentrazione in campo. Gli serviva uno shock per recuperare le energie, una sconfitta contro Pablo Andújar al suo debutto al Roland Garros che riaccende il fuoco interiore di Thiem e che sarebbe stata la sua rovina.

Poco tempo dopo, lo stesso Dominic ammetterà di essere tornato ad allenarsi al massimo dell’intensità dopo quella delusione. Prima, mesi in cui si è allenato a bassa intensità, la più bassa di tutta la sua carriera, mentre recuperava mentalmente la bussola. Tutto questo è diventato un cocktail mortale per il suo polso, che è esploso a Maiorca, in un primo turno contro Adrian Mannarino che avrebbe segnato l’inizio della fine. Da allora: tentativi di tornare posticipati nel tempo, alti e bassi costanti, lampi molto intermittenti di quel tennista che dominava i Big Three, caduta in disgrazia e sofferenza nel circuito Challenger e, infine, un annuncio che sembrava solo una questione di tempo.

Perché Dominic Thiem non ha mai deciso di operarsi a quel polso malconcio? Lo sa solo lui. La verità è che durante questi ultimi tre anni, quella maledetta zona del corpo non è mai più stata la stessa, limitando la virtù principale del suo tennis, il ritmo infernale e la pesantezza di palla che imprimeva dal fondo del campo. Ma non piangiamo per ciò che non è stato, sorridiamo per ciò che abbiamo vissuto: un giocatore generazionale che se ne va con molteplici vittorie sui Big Three, protagonista di partite indimenticabili, una fantastica persona dentro e fuori dal campo e, naturalmente, campione di un Grand Slam. Questo non glielo toglierà nessuno.





Francesco Paolo Villarico