Musetti si ritira agli Internazionali BNL d’Italia 2024: “sono stato in camera con febbre per colpa di un virus intestinale che non mi ha consentito di arrivare preparato al match di oggi”

Lorenzo Musetti si è presentato alla stampa del Masters 1000 di Roma poco dopo essere stato costretto al ritiro contro Atmane, sul punteggio di 7-5 1-0 a favore del francese. Ieri è stato male per un virus intestinale, oggi ha provato ma non aveva forze sufficienti.

“C’è molto dispiacere per oggi, ho provato con tutte le mie forze, le poche che avevo. Ieri ho cancellato gli allenamenti, sono stato in camera con febbre per colpa di un virus intestinale che non mi ha consentito di arrivare preparato al match di oggi. Ho provato a scaldarmi stamattina con fatica, per entrare in campo con quel che avevo. Nemmeno il caldo mi ha aiutato. Avevo poche energie, ero debole. Nella partita ho provato ad abbreviare gli scambi ma è andata così. Fa male, mi sentivo molto bene in allenamento, venivo da buona settimana in Sardegna, mi ero allenato bene. C’è molto rammarico per aver preso questa forma influenzale”.

“Se avessi vinto il primo set? Non so se poteva influenzarmi positivamente e non farmi sentire quella stanchezza, quasi una sensazione di svenimento. In più di un game ho fatto molta fatica a rifiatare tra un punto e l’altro. Non so, anche se avessi vinto il primo set sarebbe stato difficile andare avanti” conclude Musetti.

L’azzurro ha confermato che la prossima settimana pensa di giocare al Challenger di Torino, quindi andrà a Parigi non disputando i tornei di Lione o Ginevra per preparare bene lo Slam sul “rosso”.