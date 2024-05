Masters e WTA 1000 Roma: I risultati con il dettaglio del Day 4. Forfait di Elena Rybakina vincitrice dello scorso anno. Al suo posto la Dodin. Oggi in campo anche Novak Djokovic (LIVE)

Elena Rybakina si è ritirata dalla WTA 1000 di Roma a causa di una forma influenzale.

“Sono delusa di dovermi ritirare da Roma quest’anno, ma purtroppo non mi sento abbastanza bene per competere. Ho dei bellissimi ricordi dell’anno scorso e non vedevo l’ora di difendere il mio titolo. Roma è così speciale per me e non vedo l’ora di tornare l’anno prossimo per riconquistare il mio titolo e giocare di fronte ai tifosi italiani.”

🎾 Masters e WTA 1000 Roma (🇮🇹 Italia) – 1° Turno M – 2° Turno F – 🏟️ Terra battuta

ATP Rome Lorenzo Musetti [26] • Lorenzo Musetti [26] 0 5 0 Terence Atmane Terence Atmane 0 7 1 Vincitore: Atmane

1. [26] Lorenzo Musettivs [Q] Terence Atmane

2. Irina-Camelia Begu vs Oceane Dodin (non prima ore: 13:00)



WTA Rome Irina-Camelia Begu Irina-Camelia Begu 0 5 Oceane Dodin • Oceane Dodin 0 2 Vincitore: Begu

3. Elisabetta Cocciaretto vs [22] Caroline Garcia



WTA Rome Elisabetta Cocciaretto • Elisabetta Cocciaretto 0 1 Caroline Garcia [22] Caroline Garcia [22] 40 1

4. [1] Novak Djokovic vs [LL] Corentin Moutet (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Mayar Sherif vs [11] Jasmine Paolini (non prima ore: 20:30)



Il match deve ancora iniziare

Grand Stand Arena – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Maria Sakkari vs [Q] Varvara Gracheva



WTA Rome Maria Sakkari [5] • Maria Sakkari [5] 0 6 6 0 Varvara Gracheva Varvara Gracheva 0 2 2 0 Vincitore: Sakkari

2. Luciano Darderi vs [28] Mariano Navone



ATP Rome Luciano Darderi Luciano Darderi 6 6 Mariano Navone [28] Mariano Navone [28] 3 2 Vincitore: Darderi

3. Flavio Cobolli vs [24] Sebastian Korda



ATP Rome Flavio Cobolli Flavio Cobolli 30 6 0 Sebastian Korda [24] • Sebastian Korda [24] 30 7 0

4. [11] Taylor Fritz vs [WC] Fabio Fognini



Il match deve ancora iniziare

5. K. Volynets vs [2] Aryna Sabalenka (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

Pietrangeli – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [13] Danielle Collins vs Anna Blinkova



WTA Rome Danielle Collins [13] Danielle Collins [13] 0 6 0 Anna Blinkova Anna Blinkova 0 4 0 Vincitore: Collins

2. [8] Ons Jabeur vs Sofia Kenin (non prima ore: 13:00)



WTA Rome Ons Jabeur [8] Ons Jabeur [8] 5 6 4 Sofia Kenin Sofia Kenin 7 2 6 Vincitore: Kenin

3. [3] Alexander Zverev vs Aleksandar Vukic



ATP Rome Alexander Zverev [3] • Alexander Zverev [3] 0 6 2 Aleksandar Vukic Aleksandar Vukic 15 0 2

4. [16] Elina Svitolina vs [WC] Sara Errani



Il match deve ancora iniziare

5. [20] Francisco Cerundolo vs [WC] Matteo Gigante



Il match deve ancora iniziare

Court 12 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Nuno Borges vs [15] Alexander Bublik



ATP Rome Nuno Borges Nuno Borges 6 6 Alexander Bublik [15] Alexander Bublik [15] 4 4 Vincitore: Borges

2. Yoshihito Nishioka vs [8] Grigor Dimitrov



ATP Rome Yoshihito Nishioka Yoshihito Nishioka 5 4 Grigor Dimitrov [8] Grigor Dimitrov [8] 7 6 Vincitore: Dimitrov

3. [24] Victoria Azarenka vs Magda Linette



WTA Rome Victoria Azarenka [24] Victoria Azarenka [24] 0 6 0 Magda Linette • Magda Linette 0 7 0

4. Miomir Kecmanovic vs [5] Casper Ruud



Il match deve ancora iniziare

5. [Q] Rebecca Sramkova vs [26] Katie Boulter



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [27] Elise Mertens vs Katerina Siniakova



WTA Rome Elise Mertens [27] • Elise Mertens [27] 0 6 6 0 Katerina Siniakova Katerina Siniakova 0 1 4 0 Vincitore: Mertens

2. Anastasia Potapova vs [9] Jelena Ostapenko (non prima ore: 13:00)



WTA Rome Anastasia Potapova • Anastasia Potapova 0 4 2 0 Jelena Ostapenko [9] Jelena Ostapenko [9] 0 6 6 0 Vincitore: Ostapenko

3. [32] Jordan Thompson vs [Q] Thiago Monteiro



ATP Rome Jordan Thompson [32] Jordan Thompson [32] 1 3 Thiago Monteiro Thiago Monteiro 6 6 Vincitore: Monteiro

4. [3] Coco Gauff / Erin Routliffe vs [OSE] Anna Blinkova / Liudmila Samsonova (non prima ore: After Suitable Rest)



Il match deve ancora iniziare

5. [WC] Angelica Moratelli / Camilla Rosatello vs Hanyu Guo / Xinyu Jiang



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [7] Wesley Koolhof / Nikola Mektic vs Robin Haase / Stefanos Tsitsipas



ATP Rome Wesley Koolhof / Nikola Mektic [7] Wesley Koolhof / Nikola Mektic [7] 5 6 11 Robin Haase / Stefanos Tsitsipas Robin Haase / Stefanos Tsitsipas 7 2 9 Vincitore: Koolhof / Mektic

2. [12] Ben Shelton vs Pavel Kotov



ATP Rome Ben Shelton [12] Ben Shelton [12] 4 6 6 Pavel Kotov Pavel Kotov 6 3 4 Vincitore: Shelton

3. Lesia Tsurenko vs [30] Anhelina Kalinina



Il match deve ancora iniziare

4. [23] Tallon Griekspoor vs [Q] Francesco Passaro



Il match deve ancora iniziare

5. Giuliana Olmos / Alexandra Panova vs [4] Demi Schuurs / Luisa Stefani



Il match deve ancora iniziare

Court 13 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [20] Anastasia Pavlyuchenkova vs Sara Sorribes Tormo



WTA Rome Anastasia Pavlyuchenkova [20] Anastasia Pavlyuchenkova [20] 3 6 5 Sara Sorribes Tormo Sara Sorribes Tormo 6 1 7 Vincitore: Sorribes Tormo

2. [Q] Clara Tauson vs [23] Anna Kalinskaya



WTA Rome Clara Tauson Clara Tauson 0 1 2 0 Anna Kalinskaya [23] • Anna Kalinskaya [23] 0 6 6 0 Vincitore: Kalinskaya

3. [8] Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk vs [OSE] Sloane Stephens / Marketa Vondrousova



WTA Rome Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk [8] • Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk [8] 30 4 Sloane Stephens / Marketa Vondrousova Sloane Stephens / Marketa Vondrousova 15 2

4. Alexander Shevchenko vs [16] Karen Khachanov



Il match deve ancora iniziare

5. Eri Hozumi / Makoto Ninomiya vs Asia Muhammad / Aldila Sutjiadi



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alex de Minaur / Alexei Popyrin vs [6] Kevin Krawietz / Tim Puetz



ATP Rome Alex de Minaur / Alexei Popyrin Alex de Minaur / Alexei Popyrin 7 3 1 Kevin Krawietz / Tim Puetz [6] Kevin Krawietz / Tim Puetz [6] 5 6 10 Vincitore: Krawietz / Puetz

2. Zhizhen Zhang vs [19] Adrian Mannarino



ATP Rome Zhizhen Zhang Zhizhen Zhang 6 6 Adrian Mannarino [19] Adrian Mannarino [19] 1 3 Vincitore: Zhang

3. [32] Dayana Yastremska vs [Q] Laura Siegemund



WTA Rome Dayana Yastremska [32] • Dayana Yastremska [32] 0 4 2 Laura Siegemund Laura Siegemund 15 6 4

4. Yannick Hanfmann vs [29] Alejandro Tabilo



Il match deve ancora iniziare

5. Leylah Fernandez / Arantxa Rus vs Monica Niculescu / Alycia Parks



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer vs Jamie Murray / Michael Venus



ATP Rome Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer 4 3 Jamie Murray / Michael Venus Jamie Murray / Michael Venus 6 6 Vincitore: Murray / Venus

2. [OSE] Lucia Bronzetti / Linda Noskova vs [WC] Anastasia Abbagnato / Aurora Zantedeschi



WTA Rome Lucia Bronzetti / Linda Noskova Lucia Bronzetti / Linda Noskova 0 5 4 0 Anastasia Abbagnato / Aurora Zantedeschi • Anastasia Abbagnato / Aurora Zantedeschi 0 7 6 0 Vincitore: Abbagnato / Zantedeschi

3. Heather Watson / Yifan Xu vs Xinyu Wang / Saisai Zheng



WTA Rome Heather Watson / Yifan Xu Heather Watson / Yifan Xu 3 3 6 0 Xinyu Wang / Saisai Zheng • Xinyu Wang / Saisai Zheng 2 6 1 0

4. [WC] Jacopo Bilardo / Giorgio Ricca vs Sander Gille / Joran Vliegen



Il match deve ancora iniziare

5. Anna Danilina / Ingrid Neel vs [9] Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova



Il match deve ancora iniziare