Lorenzo Musetti si ritira al secondo turno degli Internazionali d’Italia 2024: “Ci ho provato, ma non mi sento bene”

Una giornata amara per il tennis italiano agli Internazionali d’Italia 2024. Lorenzo Musetti, una delle grandi speranze azzurre, è stato costretto al ritiro durante il match di secondo turno contro il qualificato Terence Atmane. L’azzurro, dopo aver perso il primo set per 7-5, ha comunicato all’arbitro e al suo avversario l’impossibilità di continuare la partita.

“Ci ho provato, ma non mi sento bene”, queste le parole di Musetti, visibilmente provato e deluso per l’epilogo del match. Nonostante avesse disputato un primo set di buon livello, seppur perso per il rotto della cuffia, all’inizio del secondo parziale le condizioni fisiche del giovane tennista italiano sono apparse compromesse. Musetti faticava a muoversi in campo e giocare da fermo non aveva più senso. Alcuni giorni fa ha preso un virus che lo ha debilitato notevolmente.

Nel primo set Musetti sul 4 pari ha avuto, sul 15-40, due palle per brekkare il proprio avversario e andare a servire per il set ma non è riuscito a portarsi avanti.

Sul 6 a 5 in favore del transalpino, Lorenzo dopo aver mancato una palla per andare al tiebreak ha ceduto il turno di battuta con il transalpino che alla prima palla set a dsposizione chiudeva la frazione per 7 a 5.

All’inizio del secondo set arrivava il ritiro dell’azzurro.

Un vero peccato per il pubblico del Foro Italico, che sperava di vedere il talentuoso Musetti proseguire il suo cammino nel prestigioso torneo di casa. Terence Atmane, proveniente dalle qualificazioni, si è quasi scusato con i tifosi per il modo in cui è maturata la sua vittoria, consapevole che il ritiro dell’avversario non è mai il finale auspicato per un incontro.

Nel frattempo, Atmane si gode l’accesso al terzo turno degli Internazionali d’Italia 2024, un traguardo inaspettato per il tennista proveniente dalle qualificazioni. Il suo prossimo avversario sarà deciso nelle prossime ore nella sfida tra Dimitrov e Nishioka.

ATP Rome Lorenzo Musetti [26] • Lorenzo Musetti [26] 0 5 0 Terence Atmane Terence Atmane 0 7 1 Vincitore: Atmane Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 L. Musetti 0-1 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 T. Atmane 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-4 → 4-4 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 T. Atmane 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 T. Atmane 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 T. Atmane 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1





Marco Rossi