Masters 1000 Roma: Matteo Arnaldi con fatica approda al secondo turno. L’azzurro lotta e ritrova il suo miglior tennis dopo un avvio complicato e condito da troppi errori

Matteo Arnaldi soffre, va sotto nel punteggio ma rimonta e poi vince la partita. Matteo supera il primo turno del torneo Masters 1000 di Roma battendo in tre set il lucky loser francese Harold Mayot dopo due ore e trentadue minuti di battaglia con il punteggio finale di 3-6 7-5 6-4. Al secondo turno, sabato, Arnaldi se la vedrà con il cileno Nicolas Jarry, testa di serie numero 21.

Arnaldi scatta male dai blocchi, sembra incerto sia nei movimenti che con un cattivo feeling con la palla. Salva due palle break in apertura, molti errori col diritto, mentre il Mayot è molto sicuro e pulito con schemi lineari. Arnaldi crolla in pessimo turno di battuta sul 2 pari, commette errori e un doppio fallo che lo condannano a un break a zero, lo score segna 3-2 Mayot. Il francese è molto sicuro, non inventa niente ma gioca lineare cercando di spingere con buon ritmo e rischiare il meno possibile. Matteo non sfrutta una palla break sul 4-3, bellissima la palla corta di Mayot col diritto, quindi incappa in un altro pessimo game di servizio sul 5-3, con un doppio fallo ed errori in spinta con troppa fretta che gli costano il primo set, chiuso da Mayot per 6-3. Male anche al servizio l’italiano, con una prima su due in campo e troppi errori.

Il ligure cerca la scossa nel secondo set, ma stenta a trovare un buon ritmo tra qualche bella accelerazione ma anche troppi errori nella costruzione dello scambio. Mayot copre bene il campo e non sbaglia quasi niente. Sul 4-3 Mayot, Arnaldi riprende a sbagliare col diritto e commette un doppio fallo ai vantaggi. Il sanremese annulla due palle break fondamentali, la prima con una palla corta davvero complicata e ben gestita, e fissa il punteggio sul 4 pari al termine di un gioco di 13 minuti e 20 punti. Il set svolta dalla parte di Arnaldi sul 5 pari. Matteo torna a giocare con velocità e precisione, aggressivo e vincente, tanto che riesce finalmente a ottenere il primo break a favore alla quarta chance con una smorzata millimetrica. Serve sul 6-5 e chiude il set con un turno di servizio senza sbavature. 7-5, si va al terzo.

Il terzo set è una bagarre totale. 2-1 Mayot, Arnaldi torna ad affrettare i tempi dell’attacco, fallisce il primo colpo dopo il servizio e subisce un break alla seconda chance con un altro diritto che muore in rete. Trova l’immediato contro break giocando molto aggressivo, per il 3-2. La bagarre è totale, più gli errori che le belle giocare, il nervosismo in campo è palpabile. Arnaldi salva una palla break sul 30-40 e quindi, sul 3 pari, strappa un break grazie al doppio fallo di Mayot sul 15-40, per il 4-3. Arnaldi chiude 6-4 in sicurezza, al prossimo turno c’è Jarry, avversario complicato.