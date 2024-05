ATP Challenger di Francavilla al Mare: tre azzurri già qualificati per i quarti. Jacopo Berrettini compie un’altra impresa e domani giocherà per un posto in semifinale (con il programma di domani)

Ci ha preso gusto il 26enne Jacopo Berrettini, fratello minore di Matteo, a vincere sfide all’ultimo respiro. Questo pomeriggio, all’Atp Challenger di Francavilla al Mare, si è concesso il lusso di eliminare il canadese Galarneau, testa di serie n.4 e n.155 al mondo, imponendosi Per 46/75/75. Uno scalpo di tutto rispetto per il giocatore romano che ora nei quarti affronterà il danese Moeller che ha superato, sua volta, in tre set il portoghese Elias con il punteggio di 64/36/61.

Meno semplice del previsto la vittoria della testa di serie n.1, il francese Droguet, sul reggiano Guerrieri, arresosi per 76/64 dopo due set combattuti in 1h 47’. Per completare il quadro degli ottavi di finale, resta da giocare il match serale tra il palermitano Piraino (n.539) e l’americano Boyer (n.231). Intanto, programma di domani giornata dedicata ai quarti di finale, si aprirà alle ore 11:00 con la sfida tra il pugliese pellegrino per il domenicano Hardt mentre la rivelazione del torneo, Jacopo Berrettini, tornerà in campo alle 12:30 per la sfida con Moeller.

L’altro azzurro, Franco Agamenone, alle 14.00 affronterà l’olandese Nijboer per un posto in semifinale. Il francese Droguet, uno dei uno maggiori favoriti per la conquista del trofeo, attende il vincente dell incontro tra Piraino e Boyer. Nel doppio vittorie per le coppie Arends/Middelkoop, Balaji/Begemann ed Eysseric/Stevens.

Singolare

– 11:00 🇩🇴 Hardt N. (Dom) – 🇮🇹 Pellegrino A. (Ita) -:-

– 12:30 🇩🇰 Moeller E. (Den) – 🇮🇹 Berrettini J. (Ita) -:-

– 14:00 🇳🇱 Nijboer R. (Ned) – 🇮🇹 Agamenone F. (Ita) -:-

Doppio

– 13:30 🇳🇱 Arends S./🇳🇱 Middelkoop M. – 🇮🇳 Balaji N. S./🇩🇪 Begemann A. -:-

– 15:00 🇫🇷 Eysseric J./🇳🇱 Stevens B. – 🇫🇷 Arribage T./🇷🇴 Cornea V. V. -:-