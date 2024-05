Fantastico Darderi: ribalta Navone a Roma e vola al terzo turno. Per lui prima volta così avanti in un Masters 1000

Luciano Darderi continua a stupire ed esaltare il pubblico del Foro Italico, sempre più orfano dei suoi “big” in quest’edizione non fortunata dal Masters 1000 di Roma. L’italiano nato in Argentina ha sorpreso al secondo turno Mariano Navone, n.28 del seeding e tennista in fortissima ascesa negli ultimi mesi, col punteggio di 6-3 6-2, mostrando un tennis davvero potente e consistente sulla Grand Stand Arena, gremita di pubblico.

Navone ha iniziato bene il match, portandosi avanti per 3 giochi 1, quindi ha subito la veemente reazione e rimonta di Darderi, che ha letteralmente alzato il muro in difesa e iniziato a scatenare la potenza del suo diritto dal centro del campo, situazione nella quale può diventare incontenibile. Luciano infila un parziale clamoroso di 8 giochi di fila, con Mariano che non riesce più a provocare gli errori anche spostando lateralmente Darderi. È di fatto disarmato, con Luciano che serve bene, spinge forte col diritto e regge sul rovescio quando è chiamato a rincorrere a sinistra, non trova il mondo di fare il punto.

Sotto 6-3 3-0, Navone torna a vincere un game di servizio ma non riesce a riaprire la partita, per il 6-2 che conclude l’incontro a favore di Darderi. Al terzo turno Luciano aspetta il vincente di Zverev – Vukic.

ATP Rome Luciano Darderi Luciano Darderi 6 6 Mariano Navone [28] Mariano Navone [28] 3 2 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Navone 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 M. Navone 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 M. Navone 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 M. Navone 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Navone 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 M. Navone 0-15 0-30 df 0-40 3-3 → 4-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Navone 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 L. Darderi 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Navone 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Navone 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Luciano Darderi vs Stefano Navone

**SERVICE STATS**

| Statistica | Darderi | Navone |

|——————————|—————–|—————–|

| Serve Rating | **265** | 201 |

| Aces | **2** | 1 |

| Double Faults | **1** | 2 |

| First Serve % | 54% (31/57) | **72% (42/58)** |

| 1st Serve Points Won % | **65% (20/31)** | 48% (20/42) |

| 2nd Serve Points Won % | **58% (15/26)** | 38% (6/16) |

| Break Points Saved % | **86% (6/7)** | 38% (3/8) |

| Service Games Played | 8 | **9** |

**RETURN STATS**

| Statistica | Darderi | Navone |

|——————————|—————–|—————–|

| Return Rating | **233** | 105 |

| 1st Serve Return Points Won %| **52% (22/42)** | 35% (11/31) |

| 2nd Serve Return Points Won %| **63% (10/16)** | 42% (11/26) |

| Break Points Converted % | **63% (5/8)** | 14% (1/7) |

| Return Games Played | **9** | 8 |

**ADDITIONAL STATS**

| Statistica | Darderi | Navone |

|——————————|—————–|—————–|

| Net Points Won % | **73% (8/11)** | 45% (10/22) |

| Winners | **13** | 7 |

| Unforced Errors | **13** | 18 |

| Service Points Won % | **61% (35/57)** | 45% (26/58) |

| Return Points Won % | **55% (32/58)** | 39% (22/57) |

| Total Points Won % | **58% (67/115)**| 42% (48/115) |

**SERVICE SPEED**

| Statistica | Darderi | Navone |

|——————————|—————–|—————–|

| Max Speed | **218km/h (135mph)** | 203km/h (126mph) |

| 1st Serve Average Speed | **188km/h (116mph)** | 173km/h (107mph) |

| 2nd Serve Average Speed | **156km/h (96mph)** | 155km/h (96mph) |

Le statistiche mostrano una netta superiorità di Darderi rispetto a Navone. L’italiano ha servito meglio, vincendo una percentuale più alta di punti sia sulla prima (65% vs 48%) che sulla seconda di servizio (58% vs 38%), salvando anche l’86% delle palle break affrontate, contro il 38% di Navone. In risposta, Darderi è stato molto più efficace, vincendo il 55% dei punti totali, in particolare sulla prima di servizio di Navone (52%), e convertendo il 63% delle palle break. Navone, invece, ha faticato sia al servizio che in risposta, vincendo rispettivamente il 45% e il 39% dei punti, nonostante una percentuale più alta di prime di servizio (72% vs 54%). Darderi è stato anche più efficace a rete, vincendo il 73% dei punti contro il 45% di Navone, e ha messo a segno più vincenti (13 vs 7), commettendo meno errori non forzati (13 vs 18). Nel complesso, Darderi si è aggiudicato il 58% dei punti totali contro il 42% di Navone.