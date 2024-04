Masters 1000 Madrid: Flavio Cobolli elimina anche Nicolas Jarry ed accede al terzo turno

Flavio Cobolli continua a impressionare nel circuito ATP, confermando la sua ascesa con un’altra prestazione notevole al Masters 1000 di Madrid. Dopo aver superato Nicolas Jarry all’Australian Open, l’italiano ha replicato l’impresa battendo lo stesso avversario con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3 in un incontro che ha richiesto poco più di due ore e un quarto. Con questa vittoria, Cobolli avanza al terzo turno dove si confronterà con Karen Khachanov.

Cobolli ha chiuso l’incontro salvando sette delle nove palle break e ha mostrato una superiore efficacia al servizio, vincendo il 76% dei punti con la prima palla. Questa vittoria non solo sottolinea la sua resistenza e abilità tattica, ma lo prepara anche per il prossimo impegnativo incontro contro Khachanov.

Il match ha avuto un avvio promettente per Jarry, che ha subito messo pressione su Cobolli, conquistando un break iniziale e dimostrando grande aggressività negli scambi. Tuttavia, la performance del cileno ha sofferto di alti e bassi, permettendo a Cobolli di rientrare in partita. Il romano ha recuperato il break e si è portato avanti 3-2, approfittando degli errori di Jarry, particolarmente evidenti all’uscita dal servizio.

Jarry ha continuato a lottare, ma Cobolli ha trovato il momento giusto per fare la differenza, ottenendo un break cruciale all’ottavo gioco che gli ha permesso di servire per il set. Con determinazione, Cobolli ha respinto tre palle break, mantenendo il servizio e si è aggiudicato il primo set per 6-3.

Il secondo set ha visto un Jarry più concentrato, che è riuscito a riprendere il comando iniziale, guadagnando un break e avanzando rapidamente sul 2-0. Nonostante qualche incertezza, il cileno ha gestito meglio i momenti critici, salvando tre palle break e mantenendo il vantaggio fino alla fine del set, vinto 6-3, nonostante un breve intervento medico per il cileno per un problema all’inguine.

Nel decisivo terzo set, l’equilibrio ha regnato fino al sesto gioco, quando Cobolli ha trovato un break decisivo. Sfruttando una risposta di dritto quasi perfetta, l’italiano ha preso il largo, e con un serve and volley tempestivo ha annullato una palla del contro-break, portandosi sul 5-2. Cobolli ha mantenuto il controllo, chiudendo il match sul 6-3, dimostrando una solidità sotto pressione ammirevole dopo aver mancato anche un match point sul 5 a 2 e servizio Jarry.

ATP Madrid Nicolas Jarry [22] Nicolas Jarry [22] 3 6 3 Flavio Cobolli Flavio Cobolli 6 3 6 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 N. Jarry 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 N. Jarry 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 F. Cobolli 15-0 40-0 2-2 → 2-3 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 N. Jarry 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Jarry 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-3 → 6-3 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 4-2 → 5-2 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 N. Jarry 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 F. Cobolli 15-0 30-0 40-15 3-0 → 3-1 N. Jarry 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 N. Jarry 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 F. Cobolli 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 N. Jarry 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 N. Jarry 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 2-1 → 2-2 F. Cobolli 30-0 ace 2-0 → 2-1 N. Jarry 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Statistiche di Servizio:

– Rating del servizio: 271 per 🇨🇱 Jarry, 249 per 🇮🇹 Cobolli

– Ace: 7 per 🇨🇱 Jarry, 3 per 🇮🇹 Cobolli

– Doppi falli: 3 per entrambi

– Punti vinti con la prima di servizio: 67% per 🇨🇱 Jarry, 77% per 🇮🇹 Cobolli

– Punti vinti con la seconda di servizio: 42% per 🇨🇱 Jarry, 50% per 🇮🇹 Cobolli

– Palle break salvate: 73% per 🇨🇱 Jarry, 78% per 🇮🇹 Cobolli

– Giochi al servizio: 13 per 🇨🇱 Jarry, 14 per 🇮🇹 Cobolli

Statistiche in Risposta:

– Rating di risposta: 141 per 🇨🇱 Jarry, 109 per 🇮🇹 Cobolli

– Punti vinti sulla prima di servizio avversaria: 33% per 🇨🇱 Jarry, 23% per 🇮🇹 Cobolli

– Punti vinti sulla seconda di servizio avversaria: 58% per 🇨🇱 Jarry, 50% per 🇮🇹 Cobolli

– Palle break convertite: 27% per 🇨🇱 Jarry, 22% per 🇮🇹 Cobolli

– Giochi di risposta: 14 per 🇨🇱 Jarry, 13 per 🇮🇹 Cobolli

Altre Statistiche:

– Punti vinti a rete: 64% per 🇨🇱 Jarry, 81% per 🇮🇹 Cobolli

– Vincenti: 22 per 🇨🇱 Jarry, 21 per 🇮🇹 Cobolli

– Errori non forzati: 39 per 🇨🇱 Jarry, 24 per 🇮🇹 Cobolli

– Punti vinti al servizio: 57% per 🇨🇱 Jarry, 66% per 🇮🇹 Cobolli

– Punti vinti in risposta: 43% per 🇨🇱 Jarry, 34% per 🇮🇹 Cobolli

– Punti totali vinti: 46% per 🇨🇱 Jarry, 54% per 🇮🇹 Cobolli

– Velocità massima del servizio: 229 km/h per 🇨🇱 Jarry, 213 km/h per 🇮🇹 Cobolli

– Velocità media prima di servizio: 206 km/h per 🇨🇱 Jarry, 183 km/h per 🇮🇹 Cobolli

– Velocità media seconda di servizio: 195 km/h per 🇨🇱 Jarry, 183 km/h per 🇮🇹 Cobolli





Marco Rossi