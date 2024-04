Qualificazioni iniziatr a Salsomaggiore: esordio positivo per Basiletti e Sundas

Iniziate le qualificazioni del torneo sui campi del TC Salsomaggiore malgrado la pioggia caduta nella notte abbia reso inagibile uno dei tre campi del torneo costringendo gli organizzatori a spostare alcuni match al TC Cabriolo di Fidenza. Qualificazioni di buon livello anche se non è stato facile per questi ragazzi far scorrere la palla vista la pesantezza dei campi. Per fortuna un po’ di sole ha fatto capolino nel pomeriggio consentendo di concludere il primo turno di queste qualificazioni. Nella gara femminile esordio positivo per la wild card della FITP Asia Basiletti. La 15 enne di San Vincenzo (LI) ha eliminato senza troppi patemi la numero 3 delle quali , Valentina Merku ,17 anni di origine albanese ma che vive stabilmente in Italia.

Una buona impressione ha destato un’altra Asia la Sundas. Il tennis scorre nelle sue vene visto che la mamma è Valentina Sassi ex 144 del mondo . Asia 14 anni ha anche una sorellina Sofia che promette molto bene. Le due si allenano in Florida in una Academy molto famosa. Nel torneo maschile vittoria a sorpresa del veneto Lorenzo Berto sul palermitano Riccardo Surano (n°2 delle quali) e bell’esordio del sedicenne siracusano Giovanni Conigliaro che ha eliminato il ceko Froehlich n°1 delle qualificazioni . In chiusura di giornata il 17enne romano Jacopo Borsoi ha piegato dopo una partita molto bella ed equilibrata il mantovano Samuel Estevez Junior. Domani turno finale a partire dalle ore 10.00.

Risultati

1°turno Boys : Berto (Ita) b Surano (Ita) 6/2 6/4;Caciolli (Ita) b Ciaschetti (Ita) 6/2 6/2;Tartaglione (Ita) b Canonico (Ita) 3/6 6/3 10/8;Principi (Ita) b Della Corte (Ita) 6/1 6/0;Cappellari (Ita) b Marendon (Ita) 6/1 6/0;Corigliano (Ita) b Froehlich (Cze) 6/1 7/5;Pisanu (Ita) b Pratkyaksh (Ind) 6/2 6/3;Borsoi (Ita) b Estevez (Spa) 7/5 6/4.

1°turno Girls : Quesada (Spa) b Cadar (Ita) 6/0 6/2;Bassotti (Ita) b Fumagalli (Ita) 4/6 6/2 12/10;Sundas (Ita) b Mosi (Ita) 6/4 6/3;Pieragostini (Ita) b Antici (Ita) 6/3 6/1;Tommasi (Ita) b Villa (Sui) 6/3 1/6 10/6;Basiletti (Ita) b Merku (Alb) 6/4 6/2;Allegra (Ita) b Bedini (Ita) 6/1 6/1;Filardi (Ita) b Ballotta (Ita) 6/0 6/2.