Masters 1000 Madrid: Matteo Arnaldi si arrende in tre set a Daniil Medvedev (sintesi video della partita)

Matteo Arnaldi ha sfiorato l’impresa al secondo turno del Masters 1000 di Madrid, cedendo solo dopo una battaglia di oltre due ore contro il numero 4 del mondo Daniil Medvedev. Il russo si è imposto con il punteggio di 2-6 6-4 6-4, guadagnandosi l’accesso al terzo turno dove affronterà l’americano Sebastian Korda.

Nonostante la sconfitta, Arnaldi ha dimostrato di poter competere ad alti livelli, ricordando la sua impresa dell’anno scorso contro Casper Ruud.

Arnaldi può essere soddisfatto della sua prestazione. La chiave del match è stata la prima di servizio di Medvedev, che ha mantenuto percentuali elevatissime, soprattutto nel terzo set. L’italiano ha dimostrato un’ottima versatilità e la capacità di competere ad alti livelli, confermandosi come uno dei giovani più interessanti del panorama tennistico tricolore.

L’inizio del match è stato complesso per l’italiano, che ha dovuto fronteggiare alcune palle break, ma grazie al suo rovescio è riuscito a portarsi sul 2-1. Successivamente, Arnaldi ha dominato il primo set, approfittando degli errori di Medvedev e chiudendo con un convincente 6-2.

Nel secondo parziale, tuttavia, le cose sono cambiate. Medvedev ha trovato maggiore solidità al servizio e ha breakkato Arnaldi sul 2-2, portandosi in vantaggio. Nonostante alcune occasioni per il controbreak, il ligure non è riuscito a concretizzarle, permettendo al russo di chiudere il set sul 6-4.

Il terzo set è iniziato nel peggiore dei modi per Arnaldi, che ha subito il break in apertura. Medvedev ha mantenuto il vantaggio fino al 5-3, quando ha avuto anche un match point, annullato dall’azzurro con servizio e volée. Sul 5-4, però, il russo non ha tremato e ha chiuso l’incontro a suo favore.

ATP Madrid Daniil Medvedev [3] Daniil Medvedev [3] 2 6 6 Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 6 4 4 Vincitore: Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-2 → 4-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-1 → 3-1 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df ace 2-0 → 2-1 D. Medvedev 15-0 30-0 1-0 → 2-0 M. Arnaldi 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-4 → 6-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 D. Medvedev A-40 4-3 → 5-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 D. Medvedev 15-0 30-0 1-2 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-4 → 2-5 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 D. Medvedev 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

🇷🇺 Daniil Medvedev vs 🇮🇹 Matteo Arnaldi

**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇷🇺 Medvedev | 🇮🇹 Arnaldi |

|——————————|—————–|—————–|

| Serve Rating | **284** | 267 |

| Aces | 3 | **7** |

| Double Faults | 5 | **4** |

| First Serve % | **64% (52/81)** | 57% (51/89) |

| 1st Serve Points Won % | **83% (43/52)** | 73% (37/51) |

| 2nd Serve Points Won % | **52% (15/29)** | 50% (19/38) |

| Break Points Saved % | 60% (3/5) | **71% (5/7)** |

| Service Games Played | 14 | 14 |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇷🇺 Medvedev | 🇮🇹 Arnaldi |

|——————————|—————–|—————–|

| Return Rating | 120 | 120 |

| 1st Serve Return Points Won %| **27% (14/51)** | 17% (9/52) |

| 2nd Serve Return Points Won %| **50% (19/38)** | 48% (14/29) |

| Break Points Converted % | 29% (2/7) | **40% (2/5)** |

| Return Games Played | 14 | 14 |

**ADDITIONAL STATS**

| Statistica | 🇷🇺 Medvedev | 🇮🇹 Arnaldi |

|——————————|—————–|—————–|

| Net Points Won % | **75% (18/24)** | 61% (19/31) |

| Winners | 12 | **24** |

| Unforced Errors | **25** | 32 |

| Service Points Won % | **72% (58/81)** | 63% (56/89) |

| Return Points Won % | **37% (33/89)** | 28% (23/81) |

| Total Points Won % | **54% (91/170)**| 46% (79/170) |

**SERVICE SPEED**

| Statistica | 🇷🇺 Medvedev | 🇮🇹 Arnaldi |

|——————————|—————–|—————–|

| Max Speed | **210km/h (130mph)** | 209km/h (129mph) |

| 1st Serve Average Speed | **197km/h (122mph)** | 193km/h (119mph) |

| 2nd Serve Average Speed | 180km/h (111mph) | **184km/h (114mph)** |

Le statistiche mostrano una prestazione leggermente superiore di Medvedev rispetto ad Arnaldi. Il russo ha servito meglio, con una percentuale più alta di prime di servizio (64% vs 57%) e di punti vinti sulla prima (83% vs 73%), nonostante Arnaldi abbia messo a segno più ace (7 vs 3). In risposta, le percentuali sono state simili, con Medvedev leggermente più efficace sulla prima di servizio di Arnaldi (27% vs 17%), mentre l’italiano ha convertito una percentuale leggermente più alta di palle break (40% vs 29%). Medvedev è stato anche più efficace a rete, vincendo il 75% dei punti contro il 61% di Arnaldi. Tuttavia, Arnaldi ha messo a segno più vincenti (24 vs 12), pur commettendo più errori non forzati (32 vs 25). Nel complesso, Medvedev si è aggiudicato il 54% dei punti totali contro il 46% di Arnaldi.





Marco Rossi