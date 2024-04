Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. Jakub Mensik elimina Dimitrov. Eliminato Stefanos Tsitsipas. Out Paolini-Errani nel doppio

Jakub Mensik continua a stupire sulla terra rossa del Mutua Madrid Open 2024. Il giovane ceco ha prevalso su Grigor Dimitrov in un incontro combattuto, con il punteggio di 6-2, 6-7(4), 6-3 in 2 ore e 36 minuti. Il suo prossimo avversario sarà Felix Auger-Aliassime. Roberto Bautista Agut è stato eliminato da Karen Khachanov con il punteggio di 6-3, 3-6, 5-7 in 2 ore e 29 minuti. Il numero 17 del mondo affronterà il nostro Flavio Cobolli

Dopo aver vinto a Monte Carlo e raggiunto la finale a Barcellona, Stefanos Tsitsipas era uno dei favoriti al Mutua Madrid Open 2024. Nonostante questo status, Thiago Monteiro ha tirato fuori il suo miglior livello di tennis per far crollare la candidatura del greco, sconfiggendolo per 6-4 e 6-4 in 1 ora e 36 minuti di partita. Stefanos ha avuto l’opportunità di un break nell’ultimo gioco del match, ma il brasiliano è stato in grado di resistere e avanzare al terzo turno del torneo spagnolo.

WTA Madrid Iga Swiatek [1] • Iga Swiatek [1] 0 6 6 0 Sorana Cirstea [27] Sorana Cirstea [27] 0 1 1 0 Vincitore: Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Iga Swiatek 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Sorana Cirstea 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Sorana Cirstea 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Sorana Cirstea 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Sorana Cirstea 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-0 → 5-1 Sorana Cirstea 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-0 → 5-0 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 Sorana Cirstea 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Sorana Cirstea 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

1. [1] Iga Swiatekvs [27] Sorana Cirstea

2. [1] Jannik Sinner vs Lorenzo Sonego (non prima ore: 12:30)



ATP Madrid Jannik Sinner [1] Jannik Sinner [1] 6 6 Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 0 3 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 5-0 → 6-0 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-0 → 5-0 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-0 → 4-0 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [10] Alex de Minaur vs [PR] Rafael Nadal (non prima ore: 16:00)



ATP Madrid Alex de Minaur [10] Alex de Minaur [10] 6 3 Rafael Nadal Rafael Nadal 7 6 Vincitore: Nadal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. de Minaur 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 A. de Minaur 15-0 ace 30-0 40-0 0-2 → 1-2 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-5 → 5-5 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-3 → 4-4 R. Nadal 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. [3] Coco Gauff vs [31] Dayana Yastremska (non prima ore: 20:00)



WTA Madrid Coco Gauff [3] • Coco Gauff [3] 0 6 6 0 Dayana Yastremska [31] Dayana Yastremska [31] 0 4 1 0 Vincitore: Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Coco Gauff 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Dayana Yastremska 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-0 → 4-1 Dayana Yastremska 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Dayana Yastremska 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Dayana Yastremska 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Dayana Yastremska 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 5-2 Dayana Yastremska 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-0 → 5-1 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 Dayana Yastremska 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Dayana Yastremska 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

5. Miomir Kecmanovic vs [5] Casper Ruud



ATP Madrid Miomir Kecmanovic Miomir Kecmanovic 4 1 Casper Ruud [5] Casper Ruud [5] 6 6 Vincitore: Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-5 → 1-6 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Kecmanovic 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 C. Ruud 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 C. Ruud 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 2-3 M. Kecmanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 C. Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Arantxa Sanchez Stadium – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Thiago Monteiro vs [6] Stefanos Tsitsipas



ATP Madrid Thiago Monteiro Thiago Monteiro 6 6 Stefanos Tsitsipas [6] Stefanos Tsitsipas [6] 4 4 Vincitore: Monteiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 T. Monteiro 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 T. Monteiro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 T. Monteiro 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 S. Tsitsipas 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-3 → 5-4 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-2 → 4-3 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 T. Monteiro 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Sloane Stephens vs [5] Maria Sakkari (non prima ore: 13:00)



WTA Madrid Sloane Stephens • Sloane Stephens 0 1 3 0 Maria Sakkari [5] Maria Sakkari [5] 0 6 6 0 Vincitore: Sakkari Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Sloane Stephens 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Sloane Stephens 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Sloane Stephens 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 Maria Sakkari 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Sloane Stephens 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Sloane Stephens 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Maria Sakkari 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Sloane Stephens 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Sloane Stephens 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Sloane Stephens 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Sloane Stephens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Maria Sakkari 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. [32] Leylah Fernandez vs [8] Ons Jabeur



WTA Madrid Leylah Fernandez [32] Leylah Fernandez [32] 5 6 4 Ons Jabeur [8] Ons Jabeur [8] 7 2 6 Vincitore: Jabeur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Ons Jabeur 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Leylah Fernandez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Ons Jabeur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Leylah Fernandez 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 Ons Jabeur 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Leylah Fernandez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Ons Jabeur 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Ons Jabeur 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Ons Jabeur 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Ons Jabeur 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Ons Jabeur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Ons Jabeur 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Ons Jabeur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Ons Jabeur 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Leylah Fernandez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Ons Jabeur 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Leylah Fernandez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Ons Jabeur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Leylah Fernandez 0-15 15-15 15-40 3-1 → 3-2 Ons Jabeur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Ons Jabeur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. [18] Madison Keys vs [15] Liudmila Samsonova



WTA Madrid Madison Keys [18] Madison Keys [18] 0 6 6 0 Liudmila Samsonova [15] • Liudmila Samsonova [15] 0 2 3 0 Vincitore: Keys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Liudmila Samsonova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Liudmila Samsonova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Madison Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Madison Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Madison Keys 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Madison Keys 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Liudmila Samsonova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Liudmila Samsonova 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Madison Keys 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 30-15 30-30 1-1 → 1-2 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 40-30 0-0 → 0-1

5. [LL] Roberto Bautista Agut vs [16] Karen Khachanov



ATP Madrid Roberto Bautista Agut Roberto Bautista Agut 6 3 5 Karen Khachanov [16] Karen Khachanov [16] 3 6 7 Vincitore: Khachanov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 5-7 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 R. Bautista Agut 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 R. Bautista Agut 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-5 → 3-6 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-5 → 3-5 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 5-2 → 5-3 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 K. Khachanov 0-15 df 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 40-30 ace 2-1 → 2-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Stadium 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [23] Victoria Azarenka vs Sara Sorribes Tormo



WTA Madrid Victoria Azarenka [23] Victoria Azarenka [23] 0 6 3 0 Sara Sorribes Tormo • Sara Sorribes Tormo 0 7 6 0 Vincitore: Sorribes Tormo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Sara Sorribes Tormo 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Sara Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Victoria Azarenka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Sara Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Victoria Azarenka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Sara Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Victoria Azarenka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Sara Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Victoria Azarenka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Sara Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 0-3* 0*-4 0*-5 0-6* 6-6 → 6-7 Sara Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Victoria Azarenka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Sara Sorribes Tormo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Victoria Azarenka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Sara Sorribes Tormo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Victoria Azarenka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Sara Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Victoria Azarenka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Sara Sorribes Tormo 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Victoria Azarenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Sara Sorribes Tormo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Victoria Azarenka 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

2. [9] Jelena Ostapenko vs [Q] Maria Lourdes Carle



WTA Madrid Jelena Ostapenko [9] Jelena Ostapenko [9] 0 6 6 0 Maria Lourdes Carle • Maria Lourdes Carle 0 3 3 0 Vincitore: Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Maria Lourdes Carle 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Maria Lourdes Carle 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Maria Lourdes Carle 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Maria Lourdes Carle 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Maria Lourdes Carle 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Maria Lourdes Carle 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Maria Lourdes Carle 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Maria Lourdes Carle 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Maria Lourdes Carle 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Maria Lourdes Carle 0-15 0-40 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. [3] Daniil Medvedev vs Matteo Arnaldi



ATP Madrid Daniil Medvedev [3] Daniil Medvedev [3] 2 6 6 Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 6 4 4 Vincitore: Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-3 → 5-4 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-2 → 4-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-1 → 3-1 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df ace 2-0 → 2-1 D. Medvedev 15-0 30-0 1-0 → 2-0 M. Arnaldi 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-4 → 6-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 D. Medvedev A-40 4-3 → 5-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 D. Medvedev 15-0 30-0 1-2 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-4 → 2-5 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 D. Medvedev 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

4. [9] Grigor Dimitrov vs Jakub Mensik



ATP Madrid Grigor Dimitrov [9] Grigor Dimitrov [9] 2 7 3 Jakub Mensik Jakub Mensik 6 6 6 Vincitore: Mensik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 J. Mensik 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 3-4 → 3-5 J. Mensik 0-40 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 3-3 → 3-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 2-3 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 J. Mensik 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 ace 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 J. Mensik 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 6-5 → 6-6 G. Dimitrov 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 J. Mensik 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-4 → 5-4 J. Mensik 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 J. Mensik 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 J. Mensik 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Mensik 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Mensik 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-5 → 2-6 G. Dimitrov 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 2-4 → 2-5 J. Mensik 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-2 → 2-3 J. Mensik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Mensik 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

5. [29] Cameron Norrie vs [WC] Joao Fonseca



ATP Madrid Cameron Norrie [29] Cameron Norrie [29] 6 6 Joao Fonseca Joao Fonseca 1 4 Vincitore: Norrie Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 J. Fonseca 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 C. Norrie 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 C. Norrie 15-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Fonseca 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 J. Fonseca 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 4 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Max Purcell vs [25] Sebastian Korda



ATP Madrid Max Purcell Max Purcell 3 3 Sebastian Korda [25] Sebastian Korda [25] 6 6 Vincitore: Korda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Korda 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-5 → 3-6 M. Purcell 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 S. Korda 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 M. Purcell 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 S. Korda 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 M. Purcell 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 S. Korda 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Purcell 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Korda 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Purcell 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 S. Korda 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 M. Purcell 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 S. Korda 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-3 → 2-4 M. Purcell 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 S. Korda 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 M. Purcell 0-15 0-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 S. Korda 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Purcell 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

2. Pedro Cachin vs [20] Frances Tiafoe



ATP Madrid Pedro Cachin Pedro Cachin 7 3 6 Frances Tiafoe [20] Frances Tiafoe [20] 6 6 4 Vincitore: Cachin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 F. Tiafoe 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 P. Cachin 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-4 → 5-4 F. Tiafoe 0-15 0-30 0-40 df 3-4 → 4-4 P. Cachin 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 P. Cachin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 F. Tiafoe 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 P. Cachin 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 F. Tiafoe 30-15 40-15 1-0 → 1-1 P. Cachin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 P. Cachin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 P. Cachin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 2-2 → 2-3 P. Cachin 0-15 df 15-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 P. Cachin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* ace 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 P. Cachin 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-5 → 6-5 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 P. Cachin 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 4-4 → 5-4 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 P. Cachin 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 P. Cachin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-1 → 2-2 P. Cachin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 P. Cachin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [17] Alexander Bublik vs Roberto Carballes Baena



ATP Madrid Alexander Bublik [17] Alexander Bublik [17] 1 6 6 Roberto Carballes Baena Roberto Carballes Baena 6 2 2 Vincitore: Bublik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 A. Bublik 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 5-1 → 5-2 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 5-1 R. Carballes Baena 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 A. Bublik 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 R. Carballes Baena 0-15 0-30 0-40 df 15-40 1-1 → 2-1 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 R. Carballes Baena 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 R. Carballes Baena 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 A. Bublik 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 A. Bublik 15-0 30-0 40-15 2-1 → 3-1 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 A. Bublik 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-0 → 2-0 R. Carballes Baena 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-5 → 1-6 R. Carballes Baena 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 A. Bublik 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 1-3 → 1-4 R. Carballes Baena 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Bublik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 R. Carballes Baena 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

4. Tomas Machac vs [14] Ben Shelton



ATP Madrid Tomas Machac Tomas Machac 0 2 Ben Shelton [14] Ben Shelton [14] 6 6 Vincitore: Shelton Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 T. Machac 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 B. Shelton 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 T. Machac 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 T. Machac 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 B. Shelton 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 1-1 → 1-2 T. Machac 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 T. Machac 0-15 df 0-30 df 0-40 0-5 → 0-6 B. Shelton 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 T. Machac 0-15 0-30 15-30 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 T. Machac 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 B. Shelton 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 0-1

5. Felix Auger-Aliassime vs [19] Adrian Mannarino



ATP Madrid Felix Auger-Aliassime Felix Auger-Aliassime 6 6 Adrian Mannarino [19] Adrian Mannarino [19] 0 4 Vincitore: Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Mannarino 30-0 40-0 5-3 → 5-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 1-2 → 2-2 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-0 → 6-0 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 F. Auger-Aliassime 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 0-0 → 1-0

Court 5 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [30] Jiri Lehecka vs [Q] Hamad Medjedovic



ATP Madrid Jiri Lehecka [30] Jiri Lehecka [30] 7 6 Hamad Medjedovic Hamad Medjedovic 5 4 Vincitore: Lehecka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 H. Medjedovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 H. Medjedovic 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 J. Lehecka 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 4-2 H. Medjedovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-1 → 3-2 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 H. Medjedovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 2-0 H. Medjedovic 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 H. Medjedovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 5-5 → 6-5 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 H. Medjedovic 30-0 ace 40-0 4-4 → 4-5 J. Lehecka 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-4 → 4-4 H. Medjedovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 H. Medjedovic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 H. Medjedovic 15-0 ace 15-15 30-15 ace 1-1 → 1-2 J. Lehecka 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 H. Medjedovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1

2. Pavel Kotov vs [32] Jordan Thompson



ATP Madrid Pavel Kotov Pavel Kotov 5 6 7 Jordan Thompson [32] Jordan Thompson [32] 7 4 5 Vincitore: Kotov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 P. Kotov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 P. Kotov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 P. Kotov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 J. Thompson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 P. Kotov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-1 → 3-2 J. Thompson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 P. Kotov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Thompson 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-0 → 1-1 P. Kotov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 5-4 → 6-4 P. Kotov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 P. Kotov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 P. Kotov 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Thompson 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 P. Kotov 15-0 30-0 1-1 → 2-1 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Kotov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Thompson 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 P. Kotov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-5 → 5-5 P. Kotov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 P. Kotov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 J. Thompson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 P. Kotov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 P. Kotov 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 0-1 → 0-2 P. Kotov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1

3. [11] Beatriz Haddad Maia vs [19] Emma Navarro 64 64

4. [22] Nicolas Jarry vs Flavio Cobolli



ATP Madrid Nicolas Jarry [22] Nicolas Jarry [22] 3 6 3 Flavio Cobolli Flavio Cobolli 6 3 6 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 N. Jarry 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 N. Jarry 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 F. Cobolli 15-0 40-0 2-2 → 2-3 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 N. Jarry 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Jarry 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-3 → 6-3 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 4-2 → 5-2 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 N. Jarry 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 F. Cobolli 15-0 30-0 40-15 3-0 → 3-1 N. Jarry 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 N. Jarry 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 F. Cobolli 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 N. Jarry 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 N. Jarry 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 2-1 → 2-2 F. Cobolli 30-0 ace 2-0 → 2-1 N. Jarry 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Court 6 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Sara Errani / Jasmine Paolini vs [OSE] Mirra Andreeva / Vera Zvonareva



WTA Madrid Sara Errani / Jasmine Paolini Sara Errani / Jasmine Paolini 0 5 4 0 Mirra Andreeva / Vera Zvonareva Mirra Andreeva / Vera Zvonareva 0 7 6 0 Vincitore: Andreeva / Zvonareva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Mirra Andreeva / Vera Zvonareva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-5 → 4-6 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Mirra Andreeva / Vera Zvonareva 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Mirra Andreeva / Vera Zvonareva 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-3 → 2-3 Mirra Andreeva / Vera Zvonareva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 1-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Mirra Andreeva / Vera Zvonareva 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Mirra Andreeva / Vera Zvonareva 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 5-7 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-5 → 5-6 Mirra Andreeva / Vera Zvonareva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-4 → 5-5 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Mirra Andreeva / Vera Zvonareva 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 Mirra Andreeva / Vera Zvonareva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Mirra Andreeva / Vera Zvonareva 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Mirra Andreeva / Vera Zvonareva 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. [7] Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk vs [WC] Donna Vekic / Elena Vesnina



WTA Madrid Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk [7] • Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk [7] 0 6 6 0 Donna Vekic / Elena Vesnina Donna Vekic / Elena Vesnina 0 2 1 0 Vincitore: Dolehide / Krawczyk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Donna Vekic / Elena Vesnina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-1 → 5-1 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Donna Vekic / Elena Vesnina 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Donna Vekic / Elena Vesnina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Donna Vekic / Elena Vesnina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Donna Vekic / Elena Vesnina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-0 → 4-1 Donna Vekic / Elena Vesnina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-0 → 4-0 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Donna Vekic / Elena Vesnina 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Caroline Dolehide / Desirae Krawczyk 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [1] Su-Wei Hsieh / Elise Mertens vs Asia Muhammad / Aldila Sutjiadi



WTA Madrid Su-Wei Hsieh / Elise Mertens [1] Su-Wei Hsieh / Elise Mertens [1] 2 6 10 Asia Muhammad / Aldila Sutjiadi Asia Muhammad / Aldila Sutjiadi 6 4 2 Vincitore: Hsieh / Mertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-2 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 10-2 1-0 Asia Muhammad / Aldila Sutjiadi 0-1 0-2 0-3 0-4 0-5 0-6 1-6 1-7 1-8 1-9 2-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Asia Muhammad / Aldila Sutjiadi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 5-4 → 6-4 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Asia Muhammad / Aldila Sutjiadi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 4-3 Asia Muhammad / Aldila Sutjiadi 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Asia Muhammad / Aldila Sutjiadi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Asia Muhammad / Aldila Sutjiadi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Asia Muhammad / Aldila Sutjiadi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-5 → 2-6 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Asia Muhammad / Aldila Sutjiadi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Asia Muhammad / Aldila Sutjiadi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Asia Muhammad / Aldila Sutjiadi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 Su-Wei Hsieh / Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

WTA Madrid Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasia Potapova Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasia Potapova 0 7 6 0 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez [2] • Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez [2] 0 5 2 0 Vincitore: Pavlyuchenkova / Potapova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasia Potapova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-2 → 5-2 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasia Potapova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasia Potapova 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 3-2 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasia Potapova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasia Potapova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0

1. [OSE] Anastasia Pavlyuchenkova / Anastasia Potapova vs [2] Nicole Melichar-Martinez/ Ellen Perez

2. Magda Linette / Shuai Zhang vs [3] Demi Schuurs / Luisa Stefani



WTA Madrid Magda Linette / Shuai Zhang Magda Linette / Shuai Zhang 0 1 2 0 Demi Schuurs / Luisa Stefani [3] Demi Schuurs / Luisa Stefani [3] 0 6 6 0 Vincitore: Schuurs / Stefani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Magda Linette / Shuai Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-5 → 2-6 Demi Schuurs / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Magda Linette / Shuai Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Demi Schuurs / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Magda Linette / Shuai Zhang 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 Demi Schuurs / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Magda Linette / Shuai Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Demi Schuurs / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Magda Linette / Shuai Zhang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-5 → 1-6 Demi Schuurs / Luisa Stefani 15-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Magda Linette / Shuai Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Demi Schuurs / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Magda Linette / Shuai Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Demi Schuurs / Luisa Stefani 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Magda Linette / Shuai Zhang 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [OSE] Katie Boulter / Marketa Vondrousova vs [5] Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko (non prima ore: After Suitable Rest)