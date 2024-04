Alizé Cornet annuncia il ritiro: Roland Garros sarà il suo ultimo torneo

Alizé Cornet, ex numero 11 del mondo e vincitrice di 6 titoli WTA, annuncia che si ritirerà dopo questo Roland Garros, che sarà il suo ultimo torneo come tennista professionista. La giocatrice francese di 34 anni ritiene che ora sia il momento giusto: “Voglio decidere io come e quando andarmene, non essere costretta da altre ragioni”, una decisione che medita da tempo, ma che oggi rende ufficiale.





Marco Rossi