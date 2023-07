Vondrousova è la campionessa di Wimbledon! Con un tennis solido rimonta una Jabuer crollata per troppa tensione

Crolla a terra Marketa Vondrousova dopo aver colpito di pura opposizione una volée vincente sul match point. È tutto vero! La ceca, da n.42 del mondo, vince da vera “underdog” l’edizione 2023 dei Championships di Wimbledon, battendo per 6-4 6-4 Ons Jabeur in una finale dominata dalla tensione (e giocata col tetto chiuso per un vento fortissimo che spira oggi sulla parte sud ovest di Londra). Vondrousova ha disputato una partita molto positiva: ha servito bene e giocato un tennis solido, pratico, coprendo ottimamente il campo e mettendo pressione all’avversaria. È andata in svantaggio in entrambi i set, ma è stata brava a restare calma, focalizzata e far colpire tante palle alla tunisina, rimontando un break di svantaggio in ogni set e capitalizzando gli errori di una Jabuer crollata per troppa tensione in una caterva di errori che ha pagato a carissimo prezzo.

Ons era nettamente favorita dopo la finale dell’anno scorso e per il suo tennis creativo che sull’erba può diventare insidiosissimo tra tagli, cambi di ritmo ed accelerazioni. Un tennis di grande qualità che l’aveva mandata in vantaggio nettamente, in più fasi del match è apparsa assai superiore alla ceca per costruzione del punto e soluzioni, per “braccio” e varietà. Purtroppo per lei, il tennis è uno sport dominato dalla componente mentale. Da vera “Penelope sportiva”, ha fatto e disfatto, costruito molti punti e situazioni ottime, quindi buttato tutto alle ortiche in preda ad una tensione che non è riuscito a gestire, che l’ha bloccata e poi schiacciata. Jabeur infatti non è riuscita a capitalizzare un vantaggio di 4-2 nel primo set, subendo un parziale di 16 punti a 2; stesso film nel secondo set, avanti 3-1 e rimontata fino al 6-4 conclusivo. Incredibile come sia andata totalmente in tilt, affrettando i tempi di gioco, scegliendo colpi ad altissimo rischio in momenti errati, restando passiva proprio nei momenti nei quali era indispensabile tenere e reggere. Un crollo verticale che ha agevolato il compito di Marketa, davvero brava nella fase finale del match a non concedere niente alla nordaficana, andandosi a prendere un meritato successo. Lo scorso anno Vondrousova era bloccata da un infortunio, come ha ricordato nella premiazione. Ritrovarsi dopo un anno ad alzare il trofeo più importante della disciplina è per lei più di un sogno, visto che in carriera finora aveva vinto un solo torneo. È anche un successo storico: è la prima donna a vincere il torneo non essendo testa di serie.

When it all begins to sink in… Marketa Vondrousova shows off her new silverware from the #Wimbledon balcony pic.twitter.com/tAVbuTT2Qq — Wimbledon (@Wimbledon) July 15, 2023

Underdog sì, intrusa no. Vondrousova è una tennista di qualità, ha giocato la finale di Roland Garros nel 2019, e restando lontana dagli infortuni può dare molto in campo. 9 anni dopo Petra Kvitova, la straordinaria scuola ceca ritrova una vincitrice nel torneo più prestigioso. Applausi. Tanti rimpianti per Jabeur, crollata in pianto inconsolabile durante la premiazione. Lavora da anni con un mental coach, e nella durissima semifinale vinta contro Sabalenka sembrava pronta stavolta per la grande – e meritata – vittoria. Purtroppo la cattiva gestione della tensione le ha di nuovo fatto un brutto, bruttissimo scherzo.

Marco Mazzoni

La cronaca

Jabeur alza la prima palla della finale. La tensione in campo è evidente, con qualche piccola incertezza la tunisina vince a 30 il primo game, poi è molto incisiva in risposta, spinge e soprattutto varia angoli e profondità delle palle. Marketa non trova ritmo, sbaglia e concede due palle break immediate sul 15-40. Con un errore di diritto, Vondrousova subisce il primo break della partita, 2-0 Jabeur. Funziona bene il rovescio di Ons sul diritto della ceca, uno forte e l’altro senza peso, manda in crisi il colpo meno sicuro della rivale. Sul 40-30 Marketa trova la prima accelerazione fulminante del suo match, una risposta di diritto cross micidiale, che forza ai vantaggi il terzo game. Apre bene il campo Vondrousova, da 40-15 c’è una palla del contro break. Con coraggio, Ons colpisce uno schiaffo al volo e trova la riga, che rischio per annullarla. Con un errore di diritto, Jabeur restituisce il break alla seconda chance, 2-1. Ha pagato mentalmente gli errori la tunisina, un brutto errore col diritto su di una palla comoda scatena la sua frustrazione. È lei che comanda il gioco, ma è troppo fallosa in quest’avvio. Finalmente ritrova precisione, un rovescio lungo linea vincente e poi una gran costruzione del punto che le vale una nuova palla break. Se la gioca male, sbaglia un tocco non difficile a un metro dalla rete riprendendo una palla corta non eccezionale di Marketa. È enorme la differenza tecnica e di possibilità tra le due, ma stenta Ons a concretizzare, un po’ frettolosa nel cercare l’affondo definitivo senza aver terminato la costruzione del suo schema. Spreca altre tre palle break, non giocandole con “cattiveria” agonistica sufficiente. Vondrousova si salva in qualche modo, 2 pari. Dopo un turno di battuta ottimo, Vondrousova va in confusione, sbaglia con poca mano un paio di attacchi davvero mal giocati e crolla 0-40. Evidente la sua tensione, sparacchia malamente un diritto in corsa fuori due metri, ecco il break per Jabeur, 4-2. Immediata la reazione della ceca: intuisce bene le smorzate della tunisina, carica i colpi e si riprende a zero il game in risposta, 4-3. Troppo emotiva Ons, ha pagato malamente il break subito, costruisce ma poi sbaglia palle davvero facili. Sul 4 pari terribile un errore sotto rete a campo aperto, e poi anche un back di rovescio, il suo colpo più sicuro… Con 4 errori cede ancora un turno di servizio, per il 5-4 Vondrousova. C’è parziale di 12-2 per la ceca dal 2-4, la maggior parte per errori di Jabeur. Il parziale per Marketa diventa 16-2, senza fare quasi niente, solo tiene la palla in campo con Ons che “gentilmente” sbaglia tutto. Crollo verticale della tunisina, mentre Vondrosova è stata brava a coprire il campo, giocare solido e non concedere niente.

Secondo set, Jabuer al servizio, dopo esser passata in bagno. Purtroppo la breve pausa non sembra averla aiutata, colpisce malamente un diritto e un rovescio, 0-30. Interrompe il parziale terribile Ons riprendendo una palla corta “tutt’altro che corta” di Marketa. Sul 30 pari atterra in corridoio un diritto l’attacco di Jabeur, subito palla break per Vondrousova. Niente, altro diritto a mezza rete, a campo quasi aperto. 1-0 Vondrousova, quinto game vinto di fila, raccogliendo i cocci dei “disastri” di Jabeur. Marketa vola 40-0, qua finalmente Ons torna a mettere la palla in campo. Con un attacco troppo corto, la ceca “stimola” un bel passante della rivale. Torna a vincere tre punti di fila Jabeur, non le capitava dal 3-2 del primo set… Vondrousova spara un doppio fallo che le costa una palla break. Si salva sulla prima, ma niente può sulla seconda chance, uno scambio rocambolesco, vinto da una Jabeur finalmente coraggiosa nel difendersi e poi contrattaccare. 1 pari! Sembra tornata in partita la tunisina, apre il campo, comanda e trova punti vincenti. 2-1 Jabeur. Il match è di nuovo girato, totalmente. Troppo superiore Ons nella costruzione del punto, nel variare angoli e profondità, mandando a gambe all’aria la difesa e rincorse di Marketa. Sul 30-40, Jabeur, si prende un break approfittando di un diritto d’attacco lungo di Vondrousova, evidenti i suoi limiti nello spingere con sicurezza col diritto una palla senza peso. 3-1 Jabeur. La lotta continua, con uno splendido rovescio in contro balzo, ora è Marketa a palla break. Comanda Jabuer, ma è bravissima la ceca a difendersi e provocare l’errore in spinta della nordafricana. 3-2 Jabeur, ma serve Vondrousova, che con game finalmente solido impatta 3 pari. Settimo, fatidico game. Ons serve, ha troppa fretta. Spara malamente un rovescio largo, la prima palla non entra, gioca in trance. 0-30. Anche Marketa, vicina al successo in caso di break, si blocca, regala un diritto terribile, e Ons “ringrazia”, portandosi 4-3. Bene la ceca al servizio, praticamente non si scambia nell’ottavo game, per il 4 pari. La tensione si taglia a fettine… troppa fretta, di nuovo, di Jabuer dopo il servizio. Con un brutto diritto largo e lungo sul 30 pari, Ons concede una palla break delicatissima. Marketa è brava a rispondere profondo, preciso, con poco rischio, ci pensa Jabeur a sbagliare di nuovo col diritto, braccio di pietra e piedi bloccati a terra. Break Vondrousova, serve alzare il piatto più famoso del mondo sul 5-4. La ceca macina tennis regolare, attentissima a non sbagliare. Brava ad attaccare col rovescio sul 15-0, velocissima. 30-0. Ancora copre benissimo il campo Marketa, serve la prima e rimette tutto con accuratezza, spingendo. 40-0, Tre Match Point! Doppio fallo sul primo, quanto pesa quella palla… Corre velocissimo avanti sul secondo, copre come un gatto di solo sulla rete, facile la volée. Crolla a terra, ha vinto!!! Da n.42 al mondo, è la prima campionessa di Wimbledon a non essere testa di serie. Bell’abbraccio tra le due, molto amiche.

M. Vondrousova vs O. Jabeur