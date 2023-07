Carlos Alcaraz diventa il nuovo campione di Wimbledon, mettendo fine alla serie di vittorie di Djokovic. Rimane anche n.1 del mondo

Passaggio del testimone? Storia che si svolge davanti ai nostri occhi? Carlos Alcaraz è il nuovo campione di Wimbledon, dopo essere diventato un gigante nel giardino di Novak Djokovic, mettendo un freno a una serie di 35 vittorie del serbo, sette volte campione all’All England Club, che non perdeva al Centre Court da dieci anni! Ci voleva dramma, sofferenza e tennis di altissimo livello, ma Alcaraz ha brillato per superarsi in cinque set, con i parziali 1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6 6-4, dopo quasi cinque ore di battaglia.

Novak Djokovic, quindi, non potrà fare il Grande Slam quest’anno (vincere tutti e 4 titoli dello Slam nello stesso anno), questa volta il sogno è stato spezzato dall’erede di Rafael Nadal, Alcaraz.

Con questa vittoria, Carlos non solo si è affermato come un nuovo campione di Wimbledon, ma ha anche dimostrato di essere un talento eccezionale, pronto a sfidare e superare anche i più grandi campioni del tennis.

La verità è che il primo set sembrava indicare che Djokovic aveva un chiaro vantaggio per un incontro che minacciava di diventare più grande di Alcaraz. Il 6-1 era chiaro in questo senso, ma tutto è cambiato in un secondo set di quasi un’ora e mezza, in cui il serbo è passato da 0-2 a risolvere tutto solo al tie-break. Lì, la sequenza di 15 tie-break vinti consecutivamente nei Grand Slam si è interrotta, persino sprecando un 3-0 e un set point sul 6-5. Nel terzo set, Alcaraz ha restituito il 6-1, ma in un risultato ingannevole. C’è stato un gioco di servizio di Alcaraz che è durato 25 minuti! Certo è che lo spagnolo ha resistito in tutti i momenti cruciali del terzo parziale e si è messo avanti. Il livello era alto e Alcaraz rendeva la vita molto difficile a Djokovic, come in un 15-40 subito nel secondo gioco del quarto set. Ma il serbo è uscito illeso e ha forzato la partita al quinto e decisivo set

Infatti Djokovic tornava a dare il meglio di sé e il serbo ottiene dunque il break e lo consolida agevolmente, tornando ad essere quello del primo set. Alcaraz prova a reagire e a restare sul pezzo, ma l’inerzia è ormai dalla parte di Nole, che nel nono game strappa nuovamente il servizio all’avversario e fa suo il parziale per 6-3.

E quello che è certo è che, nell’ora della verità, Carlos è diventato un gigante. Il ventenne ha superato i 36 anni di esperienza e i 23 titoli del Grand Slam di Djokovic per incoronarsi campione e riscrivere la storia a Wimbledon.

Nel primo game del quinto set, Alcaraz è riuscito a guadagnarsi una palla break, ma ‘Nole’ Djokovic l’ha annullata con un servizio formidabile. In un gioco di ruoli invertiti, nel game successivo è Djokovic che ha minacciato il servizio di Alcaraz, ma ancora una volta, il giocatore al servizio ha prevalso.

Ma nel terzo gioco, le cose hanno preso una piega diversa. Alcaraz, con una combinazione di colpi precisi e determinazione, ha finalmente strappato il servizio al suo avversario, guadagnandosi un break cruciale. Djokovic ha reagito con frustrazione, fracassando la sua racchetta contro il paletto della rete, in un chiaro segno della pressione del momento.

Tuttavia, nonostante l’intensità e la tensione del momento, Alcaraz ha mostrato una compostezza straordinaria, gestendo i suoi turni di servizio con relativa facilità. Djokovic ha replicato allo stesso modo, ma rimaneva in svantaggio a causa del break subito.

Infine, è arrivato il momento decisivo. Al primo match point, Alcaraz ha concluso la sfida, ponendo fine al regno di Djokovic e incoronandosi campione di Wimbledon per la prima volta nella sua carriera. Questo quinto set è stato un vero testamento alla sua abilità, resistenza e compostezza sotto pressione.

Alcaraz può essere certo che non è un sogno. Ha proprio conquistato il mitico Grand Slam all’All England Club.

Slam Wimbledon C. Alcaraz [1] C. Alcaraz [1] 1 7 6 3 6 N. Djokovic [2] N. Djokovic [2] 6 6 1 6 4 Vincitore: C. Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-4 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 N. Djokovic 15-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 C. Alcaraz 0-15 0-30 df 0-40 15-40 df 3-5 → 3-6 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 40-40 df A-40 ace 1-1 → 2-1 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 df 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 N. Djokovic 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 6-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-1 → 4-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* ace 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 N. Djokovic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 5-4 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Alcaraz 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 N. Djokovic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-5 → 1-5 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 0-5 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1