Masters 1000 Madrid: Sinner batte Kotov ma preoccupa un dolore all’anca destra (sintesi video della partita)

“Mi fa male”. Tre parole che non avremmo mai voluto sentire, pronunciate da Jannik Sinner sul 4-3 del secondo set, dopo esser andato sotto di un break contro il russo Pavel Kotov nel terzo turno del Masters 1000 di Madrid. Alla fine l’azzurro rimonta il break di svantaggio sul 4-5, alza il livello della spinta e supera il russo (6-2 7-5 lo score conclusivo dopo 1 ora e 38 minuti), ma l’attenzione non è focalizzata sulla modesta prestazione di Sinner quanto sulle sue condizioni fisiche. A caldo in campo Jannik afferma: “Ho avuto qualche problema all’anca destra nell’ultimo periodo, non è niente di serio, a volte lo sento un po’ di più mentre altri giorni va molto meglio, ho un buon team che mi cura e spero di essere al 100% per la sfida di domani. Ho faticato nei miei game di servizio, non ho trovato il ritmo. Da fondo campo ho avuto un feeling migliore. Vediamo domani cosa sarà meglio per il mio corpo, sto faticando un po, vediamo come starò”. Le sue parole sono chiare: non è niente di grave, ma non sto bene e non sono sicuro di giocare il match di ottavi di finale, dove l’attende un altro russo, Karen Khachanov. In momento così delicato della stagione, con Roma e soprattutto Parigi alle porte, è corretto aspettare all’indomani per valutare la reazione del suo fisico al riacutizzarsi del problema avvertito oggi. Scenario tutt’altro che positivo, purtroppo.

Una brutta serata per Sinner, la vittoria è una magrissima consolazione. Il suo coach Vagnozzi l’ha stimolato per tutto il match a restare lì, provando a vincere con quel che aveva. Forse queste parole venivano dalla consapevolezza del fastidio già prima del match, magari figlio di un certo lavoro fisico in preparazione di Parigi, e/o anche trascinato da qualche settimana – già a Monte Carlo s’era avvertito qualcosa del genere, anche lui a riguardo non ne aveva parlato con dettagli.

Sulla partita non c’è molto da commentare. Jannik è nettamente superiore a Kotov per spinta complessiva, profondità e ricchezza di gioco. Appena l’azzurro ha servito discretamente ed è riuscito a tenere la palla in campo con alto ritmo facendo correre il rivale, la differenza è stata palese. Nel primo set Jannik ha commesso tanti errori, con pochissimo ritmo al servizio – due break subiti più per suoi demeriti che per gran giocate di Kotov – ma alla fine portato a casa il parziale con un discreto allungo nel finale, ritrovando precisione col diritto e aprendo bene l’angolo sulla sinistra. Quando Pavel era costretto a rimettere di rovescio palle veloci e profonde, l’errore prima o poi era scontato. Nel secondo secondo set Sinner si è praticamente bloccato sul 2-1, probabilmente è stato il momento nel quale ha iniziato ad avvertire dolore, correndo verso desta. È rimasto in campo, ha parlato molto col suo angolo, spesso scuotendo la testa per nulla contento. Kotov in quella fase è stato bravo a scatenare la potenza del suo diritto, quando può colpire col “gancio” cross fa malissimo, andando proprio a pungere sul lato debole di Jannik stasera. È stato bravo Sinner a restare lì con la testa, ha ritrovato un po’ di fluidità e profondità nello scambio, quanto è bastato per operare il contro break all’ultimo tuffo e quindi mettere la freccia, con un altro break sul 6-5.

L’ha vinta di testa, soffrendo fisicamente e giocando complessivamente male. La speranza è che le sue parole siano reali, ossia che il fastidio sia qualcosa che può controllare e gestire. A questo punto non resta che attendere domani, e vedere come starà Jannik e se deciderà di giocare o meno contro Khachanov.

Sinner inizia la partita al servizio. Il diritto è subito esplosivo, tre pallate e via, a zero muove lo score. Pure la risposta risposta è un diritto pesantissimo, che mette a nudo la relativa lentezza negli spostamenti di Kotov, braccio veloce ma gambe un po’ di meno. Pure la seconda risposta è una bordate di rovescio ingestibile, 0-30 e sei punti di fila. Diventano sette, pure in scambio il russo non regge la velocità imposta dall’azzurro, 0-40 e tre palle break. Si sblocca Pavel col servizio, ma niente può sullo schema offensivo di Jannik chiuso con la smorzata, perfetta. Break Sinner, 2-0. Dopo l’inizio scoppiettante, Sinner commette un paio di errori in scambio, inusuali e improvvisi, li paga con un 15-40. Ne commette un altro, pigro per una volta nel cercare la palla con i piedi. Contro Break, 2-1. Kotov è di nuovo sotto assedio, è costretto ad affrettare e sbaglia. 15-40. Jannik si prende un altro BREAK con un cambio di ritmo maestoso col rovescio cross. 3-1. Tira forte l’azzurro, ma sbaglia troppo. Di nuovo si ritrova sotto 15-40 e Kotov si prende il Contro Break con il suo ottimo gancio di diritto, veloce e stretto, che sorprende la difesa di Jannik. 3-2, tutto da rifare. Il set avanza come un loop bloccato: Jannik di nuovo si esalta in risposta, carica il diritto e con un cross micidiale vola di nuovo 15-40, e di nuovo un’accelerazione perentoria col diritto per il BREAK, il quinto di fila… per il 4-2. Finalmente il pusterese ritrova efficacia col servizio e non perde la misura in scambio. Game a zero e 5-2. Impressionante il rovescio cross dal centro di Sinner sul primo punto dell’ottavo game, un’accelerazione che fa esplodere la palla, imprendibile. Sul lato sinistro soffre troppo il russo, non trova il tempo e non regge. Inchiodandolo a sinistra, Sinner ottiene il primo set point sul 30-40. L’ennesimo errore di rovescio del set costa a Kotov il 6-2. Ha subito 4 break su altrettanti turni di battuta. Jannik falloso, meglio nella parte finale del parziale.

Sinner inizia il secondo parziale con più qualità e precisione, il diritto è pesante e non scappa più lungo. Sul 30-0 trova un drop shot clamoroso, un taglio sotto col diritto dopo aver tirato 3 mazzate micidiali, non è per niente facile un cambio così. A zero vince il game, 1-0. Finalmente Kotov trova un buon turno di servizio, chiuso con un bel diritto vincente, 1 pari. Nel terzo game Jannik si blocca, torna a sbagliare un paio di colpi su risposte aggressive, si ritrova sotto 15-40. Stavolta si salva l’azzurro, gran prima da destra e poi un altro servizio molto carico che sorprende Pavel. C’è lotta nel game, Kotov è bravo scatenare il braccione col diritto. Il russo si prende una terza palla break reggendo bene lo scambio col rovescio, e stavolta la palla corta tradisce Jannik. Break Kotov, avanti 2-1 e per la prima volta nel match. È il miglior momento dell’incontro per Pavel, sicuro in spinta col suo temibile diritto, si prende pure il lusso di toccare una smorzata ottima. A zero consolida il vantaggio sul 3-1. Un break diverso da quelli del primo set, stavolta Sinner non ha sbagliato in spinta, è stato più lento e incerto. Per la prima volta nel match si avanza seguendo i turni di servizio. Non è così sciolto Sinner nella corsa verso destra, e fa qualche movimento con l’anca che desta sospetto… Anche lo sguardo nelle pause è un po’ tirato, la serata non è affatto una delle migliori. Sul 4-3 Jannik atterra pesantemente dopo una rincorsa a destra, si rivolge al suo angolo e dice “mi fa male”. Vagnozzi risponde “prova a vincerla così”. Kotov fiuta sangue e trova un gran vincente sul 5-3, cerca con insistenza di spostare Jannik. Sul 30 pari, al termine di un lungo scambio, Sinner sbaglia col rovescio, di poco, ma gli costa il set point. Si affida a servizio e diritto Sinner. Chiude il game buttandosi a rete e chiudendo con un tocco magistrale, 4-5. Qua viene fuori la testa del Campione. Non è affatto sciolto, sicuramente dolorante, ma non molla niente e trova sul 15 pari una risposta vincente di diritto clamorosa, poi si difende in allungo col rovescio, e Kotov sbaglia un affondo con troppa foga. 15-40, due palle del contro break per l’azzurro. Spinge bene il russo sulla prima chance; si prende di forza il BREAK Jannik sulla seconda, spingendo con forza e margine dal centro del campo. 5 pari. Cambia marcia Jan, in un attimo vola al comando 6-5, con palle più penetranti e decise (e anche un erroraccio del rivale a campo aperto). Pavel accusa mentalmente il ritorno prepotente dell’azzurro. Sbaglia un rovescio, poi un diritto banale che lo condanna allo 0-30. Caos totale per il russo, pure un doppio fallo che manda Sinner avanti 0-40, con tre Match Point! Annulla il primo con una gran mazzata di diritto e il secondo con un servizio al corpo; pure il terzo, in rete la risposta di Sinner. C’è lotta, rischia pure un servizio da sotto il russo, venendo anche fischiato per il tentativo maldestro… Con una risposta a tutto braccio Jannik si prende il quarto match point dopo oltre 8 minuti nel game. È quello buono, apre il campo col diritto stretto e chiude con il lungo linea. Finisce qua, 7-5, ma con molti dubbi su questo problema all’anca destra, già intravisto a Monte Carlo e tornato con questa evidenza. Vedremo domani come starà l’azzurro.

ATP Madrid Jannik Sinner [1] Jannik Sinner [1] 6 7 Pavel Kotov Pavel Kotov 2 5 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 P. Kotov 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 P. Kotov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 P. Kotov 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 J. Sinner 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 P. Kotov 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 P. Kotov 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 P. Kotov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 P. Kotov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 P. Kotov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 P. Kotov 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-1 → 3-1 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 P. Kotov 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

🇮🇹 Jannik Sinner vs 🇷🇺 Pavel Kotov

**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Sinner | 🇷🇺 Kotov |

|——————————|—————–|—————–|

| Serve Rating | **257** | 195 |

| Aces | **3** | 0 |

| Double Faults | **0** | 3 |

| First Serve % | **67% (38/57)** | 56% (34/61) |

| 1st Serve Points Won % | **71% (27/38)** | 53% (18/34) |

| 2nd Serve Points Won % | 47% (9/19) | **48% (13/27)** |

| Break Points Saved % | 50% (3/6) | **54% (7/13)** |

| Service Games Played | 10 | 10 |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Sinner | 🇷🇺 Kotov |

|——————————|—————–|—————–|

| Return Rating | **205** | 162 |

| 1st Serve Return Points Won %| **47% (16/34)** | 29% (11/38) |

| 2nd Serve Return Points Won %| 52% (14/27) | **53% (10/19)** |

| Break Points Converted % | 46% (6/13) | **50% (3/6)** |

| Return Games Played | 10 | 10 |

**ADDITIONAL STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Sinner | 🇷🇺 Kotov |

|——————————|—————–|—————–|

| Net Points Won % | 67% (8/12) | **86% (6/7)** |

| Winners | **21** | 10 |

| Unforced Errors | **12** | 16 |

| Service Points Won % | **63% (36/57)** | 51% (31/61) |

| Return Points Won % | **49% (30/61)** | 37% (21/57) |

| Total Points Won % | **56% (66/118)**| 44% (52/118) |

**SERVICE SPEED**

| Statistica | 🇮🇹 Sinner | 🇷🇺 Kotov |

|——————————|—————–|—————–|

| Max Speed | **218km/h (135mph)** | 214km/h (132mph) |

| 1st Serve Average Speed | 195km/h (121mph) | 195km/h (121mph) |

| 2nd Serve Average Speed | **163km/h (101mph)** | 155km/h (96mph) |

Le statistiche mostrano una prestazione superiore di Sinner rispetto a Kotov. L’italiano ha servito meglio, con una percentuale più alta di prime di servizio (67% vs 56%) e di punti vinti sulla prima (71% vs 53%), mettendo a segno anche 3 ace e nessun doppio fallo. In risposta, Sinner è stato molto più efficace, vincendo il 49% dei punti totali, in particolare sulla prima di servizio di Kotov (47%), pur avendo una percentuale leggermente inferiore di palle break convertite (46% vs 50%). Sinner ha anche messo a segno più vincenti (21 vs 10) e commesso meno errori non forzati (12 vs 16). Nel complesso, Sinner si è aggiudicato il 56% dei punti totali contro il 44% di Kotov.