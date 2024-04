Flavio Cobolli esce di scena al Masters 1000 di Madrid, Khachanov si impone in due set

La corsa di Flavio Cobolli al Masters 1000 di Madrid si è conclusa agli ottavi di finale per mano del russo Karen Khachanov, numero 16 del seeding. L’azzurro ha lottato con determinazione, ma non è riuscito a superare l’ostacolo rappresentato da un avversario in grande forma, cedendo con il punteggio di 7-5 6-4.

Khachanov si è dimostrato particolarmente aggressivo in risposta e solido al servizio, concedendo pochissime opportunità a Cobolli.

L’inizio del match è stato equilibrato, con entrambi i giocatori che hanno tenuto bene i propri turni di battuta per i primi sei giochi. L’azzurro è riuscito a salvare una palla break dopo un intenso scambio da fondo campo, ma nell’undicesimo l’equilibrio si è spezzato in favore del russo, che ha approfittato di un doppio fallo e di un errore a rete di Cobolli per chiudere il primo set in 46 minuti per 7 a 5.

Il secondo set della partita tra Flavio Cobolli e Karen Khachanov ha visto l’azzurro accusare il colpo dopo aver perso il primo parziale. Cobolli ha iniziato a commettere più errori rispetto a quanto visto in precedenza, permettendo al russo di prendere subito il controllo del gioco.

Khachanov è partito forte, conquistando un parziale di otto punti a due e portandosi rapidamente sul 2-0. Cobolli è riuscito a sbloccarsi nel terzo gioco grazie al suo servizio, ma da quel momento in poi non ha avuto altre opportunità per mettere in difficoltà il suo avversario.

L’azzurro ha lottato con grande determinazione, correndo su ogni palla e cercando di rimanere aggrappato al match. Tuttavia, la solidità di Khachanov non gli ha concesso chance per rientrare nel set. Il russo ha gestito con autorevolezza i propri turni di servizio, mettendo pressione a Cobolli in risposta.

Nel gioco decisivo, sul 5 a 4, Khachanov è andato a servire per il match. Nonostante abbia sprecato il primo match point con un dritto lungo, il russo si è preso la vittoria con un gran contropiede, dimostrando la sua capacità di gestire i momenti chiave dell’incontro.

In definitiva, il secondo set ha messo in luce la maggiore esperienza e solidità del russo, che è riuscito a capitalizzare il vantaggio ottenuto nel primo parziale e a chiudere la partita in suo favore.

La chiave del successo del russo è stata la sua prima di servizio, con cui ha concesso solo quattro punti (34/38) e un discreto 11/20 con la seconda. Cobolli ha messo a segno 20 vincenti, ma ha commesso anche 32 errori non forzati. Nonostante la sconfitta, l’azzurro può essere soddisfatto della sua prestazione, avendo tenuto testa a un giocatore stabilmente nei primi 20 del ranking mondiale.

Con questa vittoria, Karen Khachanov si guadagna il diritto di affrontare Jannik Sinner agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Sarà una sfida affascinante tra due giocatori in grande forma, con l’italiano che parte favorito ma dovrà fare i conti con un avversario determinato e in fiducia dopo il successo su Cobolli. Da segnalare però anche le condizioni fisiche dell’azzurro che potrebbe dare forfait per un problema all’anca.

ATP Madrid Flavio Cobolli Flavio Cobolli 5 4 Karen Khachanov [16] Karen Khachanov [16] 7 6 Vincitore: Khachanov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 F. Cobolli 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 F. Cobolli 15-40 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 2-4 → 3-4 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 1-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 F. Cobolli 0-15 df 0-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 F. Cobolli 0-15 0-30 df 15-30 15-40 5-5 → 5-6 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 F. Cobolli 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 4-3 → 4-4 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 F. Cobolli 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 K. Khachanov 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Cobolli 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0

🇮🇹 Flavio Cobolli vs 🇷🇺 Karen Khachanov

**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Cobolli | 🇷🇺 Khachanov |

|——————————|—————–|—————–|

| Serve Rating | 255 | **311** |

| Aces | **5** | 3 |

| Double Faults | 5 | **1** |

| First Serve % | 57% (41/72) | **66% (38/58)** |

| 1st Serve Points Won % | 71% (29/41) | **89% (34/38)** |

| 2nd Serve Points Won % | 45% (14/31) | **55% (11/20)** |

| Break Points Saved % | **33% (1/3)** | 0% (0/0) |

| Service Games Played | 11 | 11 |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Cobolli | 🇷🇺 Khachanov |

|——————————|—————–|—————–|

| Return Rating | 56 | **169** |

| 1st Serve Return Points Won %| 11% (4/38) | **29% (12/41)** |

| 2nd Serve Return Points Won %| 45% (9/20) | **55% (17/31)** |

| Break Points Converted % | 0% (0/0) | **67% (2/3)** |

| Return Games Played | 11 | 11 |

**ADDITIONAL STATS**

| Statistica | 🇮🇹 Cobolli | 🇷🇺 Khachanov |

|——————————|—————–|—————–|

| Net Points Won % | **60% (6/10)** | 50% (3/6) |

| Winners | **20** | 9 |

| Unforced Errors | 13 | **6** |

| Service Points Won % | 60% (43/72) | **78% (45/58)** |

| Return Points Won % | 22% (13/58) | **40% (29/72)** |

| Total Points Won % | 43% (56/130) | **57% (74/130)**|

**SERVICE SPEED**

| Statistica | 🇮🇹 Cobolli | 🇷🇺 Khachanov |

|——————————|—————–|—————–|

| Max Speed | **211km/h (131mph)** | 209km/h (129mph) |

| 1st Serve Average Speed | 183km/h (113mph) | **197km/h (122mph)** |

| 2nd Serve Average Speed | 154km/h (95mph) | **156km/h (96mph)** |

Le statistiche mostrano una netta superiorità di Khachanov rispetto a Cobolli. Il russo ha servito in maniera eccellente, con una percentuale più alta di prime di servizio (66% vs 57%) e di punti vinti sia sulla prima (89% vs 71%) che sulla seconda di servizio (55% vs 45%), subendo anche meno doppi falli (1 vs 5). In risposta, Khachanov è stato molto più efficace, vincendo il 40% dei punti totali, in particolare sulla seconda di servizio di Cobolli (55%), e convertendo il 67% delle palle break. Cobolli, invece, ha faticato sia al servizio che in risposta, vincendo rispettivamente il 60% e il 22% dei punti, nonostante abbia messo a segno più vincenti (20 vs 9) e abbia vinto una percentuale leggermente più alta di punti a rete (60% vs 50%). Nel complesso, Khachanov si è aggiudicato il 57% dei punti totali contro il 43% di Cobolli.





Marco Rossi