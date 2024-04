Da Madrid: La conferenza stampa di Jannik Sinner “Cerco di trovare un buon ritmo qui e di arrivare in forma ottimale al Roland Garros. È l’obiettivo per tutti” (sintesi video della partita)

Jannik Sinner inizia con il piede giusto al Mutua Madrid Open 2024. L’azzurro esordisce con una vittoria schiacciante contro Lorenzo Sonego, ottenendo il suo primo successo nella capitale spagnola. Di fronte alla stampa, Jannik parla di come sia rimasto lo stesso nonostante il successo, della sua personalità e delle prime sensazioni nel torneo.

Adattamento al torneo

“Le condizioni sono state completamente diverse da quelle a cui siamo abituati negli allenamenti con il tetto chiuso. Conosco molto bene Lorenzo, abbiamo una grande amicizia fuori dal campo, siamo compagni di Coppa Davis e ci alleniamo spesso insieme. È stato anche un incontro diverso dal punto di vista mentale. Sono molto contento di come ho gestito la situazione. Lui non ha disputato la sua migliore partita, gli auguro il meglio per il resto della stagione.

Siamo arrivati qui abbastanza presto, quindi abbiamo cercato di prepararci nel miglior modo possibile. D’altra parte, sto lavorando molto duramente in palestra dal punto di vista fisico. Cerco di trovare un buon ritmo qui e di arrivare in forma ottimale al Roland Garros. È l’obiettivo per tutti”.

Come cambia il successo nei suoi rapporti con dei rivali come Lorenzo Sonego?

“Non cambia, almeno dal mio punto di vista. Il successo non mi ha cambiato, non credo in questo tipo di cose perché il modo in cui sei come persona è molto più importante del resto. Cerco sempre di circondarmi di persone che mi portano qualcosa di positivo. Questo è ciò che conta di più per me. Poi, naturalmente, sogno in grande di vincere il maggior numero possibile di titoli. Ho fatto molti sacrifici andando via di casa quando avevo 14 anni, ho ancora questo in mente. Lavoro duramente ogni giorno per essere un giocatore migliore, che è l’obiettivo principale.

Quando lavori sodo, quando ti alzi al mattino con l’obiettivo di migliorare, devi essere molto concentrato su questo, ma quando finisci, hai bisogno di persone intorno a te che ti fanno stare bene, che ti portino qualcosa di positivo. Bisogna trovare l’equilibrio”.

Cosa si prova a rappresentare Gucci?

“Non avrei mai pensato a una cosa del genere quando ero più piccolo, cercavo solo di diventare un giocatore professionista. Non avrei mai pensato di diventare il numero due al mondo venendo da una famiglia normale di un piccolo paese. Non pensavo mai ai grandi marchi, e continuo a non farlo. Mi piace far parte di una delle famiglie, conoscere nuove persone e farmi dare punti di vista diversi che mi facciano crescere come persona. Li rispetto moltissimo, cerco di fare del mio meglio”.

L’influenza di Nadal

“Rafa ha dato tantissimo allo sport. Una mentalità diversa, come affrontare le sessioni di allenamento, le partite, come uscire da situazioni complicate, mi rende sempre molto felice vederlo. Ora è diverso, è padre, la sua famiglia viene con lui. Gli auguro tutto il meglio, spero che il suo fisico non gli dia più problemi. Sono sicuro che farà tutto il necessario. Si può vedere che l’intensità con cui si allena e gioca è ancora alta. Batterlo sulla terra battuta è una delle sfide più difficili del nostro sport. Per me è sempre stato un’ispirazione per il suo spirito combattivo, non si è mai lamentato di nulla, è qualcosa di davvero speciale”.