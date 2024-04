WTA 125 Saint Malo: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Due azzurre presenti

WTA 125 Saint Malo – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Solana Sierra vs Bye

Amina Anshba vs (5) Margaux Rouvroy

(2) Iryna Shymanovich vs Bye

Diana Martynov vs (6) Camilla Rosatello

(3) Sofya Lansere vs Astrid Lew Yan Foon

Angelica Moratelli vs (8) Emma Lene

(4) Manon Leonard vs Bibiane Schoofs

Eleejah Inisan vs (7) Eden Silva

Amina Anshbavs (5) Margaux Rouvroy(3) Sofya Lanserevs Astrid Lew Yan FoonEleejah Inisanvs (7) Eden Silva

Court 1 – ore 11:00

Angelica Moratelli vs (8) Emma Lene

Diana Martynov vs (6) Camilla Rosatello

(4) Manon Leonard vs Bibiane Schoofs