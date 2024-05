40° Torneo Internazionale Under 18 “Città di Prato”: Alle 14 l’austriaca Tagger sfida l’americana Iyengar. A seguire sfida italo spagnola tra Beraldo e Cordoba

Atto conclusivo del 40° Torneo Internazionale Under 18 “Città di Prato” che vedrà nel maschile una sfida Italia-Spagna tra Lorenzo Beraldo e Carles Cordoba mentre al femminile (inizio del match alle 14 sul centrale Ciardi Focosi) saranno di fronte l’americana Maya Iyengar e l’austriaca Lilli Tagger. L’accesso al Tc Prato è libero e per i tanti appassionati è l’occasione per vedere i futuri campioni del tennis mondiale. Ai vincitori verranno assegnati il Trofeo Loris Ciardi per chi conquista la manifestazione per due volte consecutive, il Trofeo delle Nazioni, il Trofeo Marini Industrie e il Trofeo Concessionaria Checcacci. Al mattino esibizione dalle 11 con il tennis in carrozzina e il Torneo della Stampa di padel.

“Le semifinali hanno confermato che il torneo è di altissimo livello – spiega il presidente del Tc Prato Marco Romagnoli – invito i tanti appassionati a venire a vedere le finali. Dalle 14 avremo un match davvero interessante tra la pupilla di Francesca Schiavone Lilli Tagger che gioca ancora il rovescio a una mano e al contrario delle sue coetanee viene anche a rete contro l’americana Iyengar. Poi il nostro Beraldo affronta lo spagnolo Cordoba. Era da tanto tempo che non vedevo tirare così forte il diritto. Anche in questo caso penso sia una sfida tutta da seguire”.

Lo spagnolo Carles Cordoba [8] in un match davvero combattuto e divertente ha superato l’azzurro Samuele Seghetti per 16 64 61 e si è qualificato per la finale. Inizio complicato per l’iberico con Seghetti che riusciva ad essere preciso poi la forza di Cordoba veniva fuori alla distanza grazie al suo diritto davvero esplosivo. Nella parte alta esce vincente l’azzurro Lorenzo Beraldo (7) che è bravo a domare lo spagnolo Luis Garcia Paez per 61 64 un po’ stanco dopo il match vinto nei quarti con il favorito Zhang.

Nel tabellone femminile è l’americana Maya Iyengar [8] a qualificarsi per l’ultimo atto superando 64 16 62 la svedese Isabella Svahn in un match non bello per il vento ma dove la giocatrice a stelle e strisce è stata sempre attenta ed ha sfruttato ogni errore dell’avversaria. Ora affronterà per conquistare il Trofeo laniero l’austriaca Lilli Tagger, vincitrice a Salsomaggiore e giunta ai quarti al Città di Firenze, che ha eliminato l’egiziana Jana Hossam Salah [5] per 06 63 62. Dopo un primo set dove la Tagger non ha mai trovato il campo nel secondo è riuscita a rientrare in partita e grazie al servizio e a numerose variazioni, anche con il supporto di Francesca Schiavone, è riuscita a ritrovare il suo gioco e a concludere la seconda frazione 63 e nella terza non c’è stata partita.

Doppio:

Al femminile è la coppia kazaka americana composta da Asylzhan Arystanbekova e Olivia Center a vincere il torneo superando in finale 36 76 10-4 il duo danese composto da Sara Borkop e Milly Johanna Moerk

Risultati semifinali

maschile

ITA Lorenzo Beraldo [7 b ESP Luis Garcia Paez 61 64

ESP Carles Cordoba [8] b ITA Samuele Seghetti 16 64 61

femminile

USA Maya Iyengar [8] b SWE Isabella Svahn 64 16 62

AUT Lilli Tagger b EGY Jana Hossam Salah [5] 06 63 62