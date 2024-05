Jannik Sinner arriva al J Medical per la riabilitazione (Video)

Jannik Sinner nella giornata di venerdì è arrivato a Torino al J Medical (struttura della Juventus Calcio) per iniziare un ciclo di alcuni di giorni di riabilitazione per curare il problema all’anca che l’ha costretto a rinunciare al torneo di Roma e ha messo a rischio anche la partecipazione a Roland Garros.

Il n.2 mondo dovrebbe trattenersi una settimana a Torino per eseguire il ciclo continuo di terapia previsto per il suo recupero. Sinner ha accusato i primi problemi nel corso del torneo di Monte Carlo, poi al 1000 di Madrid la situazione è peggiorata, tanto che dopo l’incontro vinto contro Khachanov ha deciso di rinunciare ai quarti di finale e fermarsi per non peggiorare la sua situazione. Sinner è arrivato a Roma appena prima dell’inizio del torneo, e in una press conference con il presidente FITP Binaghi ha spiegato che la situazione del suo infortunio è al momento sotto controllo, ma deve procedere con cautela per non rischiare “di perdere tre anni di carriera”, una frase che ha destato un certo allarme nel mondo degli appassionati italiani.