Incredibile episodio nel torneo di Roma: Novak Djokovic colpito da una borraccia (involontariamente). Novak non parlerà stasera. Annullata la conferenza stampa. Djokovic scosso e preoccupato per l’accaduto (Video dell’incidente e della caduta della bottiglia dallo zainetto)

Novak Djokovic, numero uno del mondo, è stato vittima di un rocambolesco episodio al termine del suo match di esordio agli Internazionali d’Italia. Dopo aver sconfitto nettamente il francese Corentin Moutet con il punteggio di 6-3, 6-1, il campione serbo si è intrattenuto in campo per le consuete interviste e per firmare autografi ai tifosi.

Tuttavia, mentre rientrava negli spogliatoi attraverso il tunnel, Djokovic è stato colpito alla testa da una borraccia di alluminio caduta dagli spalti. Il serbo si è accasciato al suolo, sanguinante, ed è stato immediatamente scortato all’interno dagli uomini della sicurezza.

Djokovic è stato prontamente accompagnato in infermeria per ricevere le cure dei sanitari. Il campione è poi rientrato negli spogliatoi con un cerotto in testa, visibilmente scosso e preoccupato per l’accaduto.

The tournament released a video showing that Novak Djokovic was hit on the head by accident. The bottle slipped from a fan’s backpack. Just a very unfortunate, unlucky situation. ❤️‍ (via @InteBNLdItalia)

pic.twitter.com/5LIzzWZpMS — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 10, 2024

La Polizia ha già avviato le indagini per identificare il responsabile di questo gesto deplorevole, richiedendo le immagini delle telecamere del Campo Centrale per verificare se il lancio della borraccia sia stato un atto volontario o meno (ma non lo è stato).

Da un video apparo sui social si è trattato di uno sfortunato incidente: nulla di intenzionale, quindi (è scivolata la borraccia da uno zainetto).

Novak Djokovic got hit in the head with a bottle by someone in the crowd and fell and is bleeding. Shocking lack of security by the Rome tournament. Someone protect this man.pic.twitter.com/fGnVrYpb4h — Danny 🐊 (@DjokovicFan_) May 10, 2024

In serata, Djokovic non rilascerà alcuna dichiarazione ufficiale: non sono previste né la conferenza stampa post-match né ulteriori interviste, oltre a quella già effettuata dal serbo a bordo campo prima del grave episodio.

In ogni caso questo incidente getta un’ombra sulla sicurezza del torneo di Roma e solleva interrogativi sulla necessità comuqnue di rafforzare le misure di protezione per i giocatori.

Gli organizzatori dichiarano che Novak Djokovic all’uscita dal campo Centrale al termine della sua partita è stato colpito alla testa da una borraccia mentre firmava autografi agli spettatori. È stato sottoposto alle medicazioni del caso, ha già lasciato il Foro Italico per tornare in albergo, le sue condizioni non destano preoccupazione.





Francesco Paolo Villarico