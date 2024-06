Sinner vola ai quarti di Roland Garros, ma che spavento l’avvio shock contro Moutet (Video)

Non nascondiamoci dietro a un dito: abbiamo avuto paura. Brividi gelati sulla schiena, increduli davanti allo schermo assistendo all’avvio del match di ottavi di finale tra Jannik Sinner e Corentin Moutet. Jannik irriconoscibile, totalmente irretito e bloccato dalle continue variazioni, tagli, smorzate e accelerazioni senza senso del francese, padrone del campo e bravissimo nel non far sentire la palla all’azzurro. Totalmente in bambola, bloccato con le gambe e con il braccio, Sinner ha vissuto i peggiori 25 minuti della sua stagione, sotto 5-0 con tre break. Una situazione così brutta e pesante da far temere il peggio, non tanto una sconfitta (che Corentin reggesse così 3 su 5…) ma che qualcosa non andasse in lui, con il rivale in “erezione agonistica” e tutto lo stadio in piedi, a ogni punto. Per fortuna Sinner è campione dentro: forte delle sue certezze, ha aspettato che la tempesta passasse. È rimasto focalizzato e ha iniziato finalmente a colpire meglio la palla in risposta, trovando lo spazio giusto per sbracciare e iniziare a spingere. È bastato un game a fargli ritrovare un minimo di feeling con la palla, un briciolo di ritmo e fiducia. Finalmente è entrato in partita con un break, ha salvato una palla break (e set point) nel game successivo e si è messo in moto, Lento come un diesel degli anni ’80 in pieno inverno, ma si è attivato: ha iniziato a rispondere più profondo, a servire meglio, recuperando così un metro di campo e iniziando a spingere con quella progressione e anticipo che ha mandato all’aria il game plan perfetto studiato e messo in pratica da Moutet. Sinner rimonta un break di svantaggio all’avvio del secondo set e impone la sua maggior potenza, sgretolando l’avversario con un crescendo importante e vincendo per 2-6 6-3 6-2 6-1. Un successo sofferto ma importantissimo che lo porta per la seconda volta in carriera ai quarti di finale di Roland Garros, dove l’aspetta mercoledì una sfida intrigante contro Grigor Dimitrov. Una vittoria da campione, senza dubbio. Superare un avvio così complicato, “in trasferta” e contro un avversario mai così centrato in carriera, è l’ennesima dimostrazione di quanto Sinner sia forte e consapevole. La sua corsa nel torneo, e verso il n.1 ATP, continua.

Non era uno scherzo ribaltare la situazione che si era creata, in modo totalmente inatteso. Si ipotizzava alla vigilia che Moutet potesse tirar fuori sul tavolo rosso qualche asso nella manica, variare a tutta e sorprendere Jannik con soluzioni estreme, ma che fosse capace di irretirlo in questo modo, davvero no. Moutet ha giocato un set perfetto: aggressivo, velocissimo, ha dato zero punti di riferimento, ha sporcato ogni palla in modo da non consentire all’azzurro di sentirla e domarla. Jannik per una c’ha messo anche del suo: ok la mano e furia di Corentin, ma è partito assai lento con i piedi e per una volta poco lucido nelle letture. Ha anche gesticolato con i suo team sotto 4-0, come a dire “penso che vada di qua, e la tira di la”. Una difficoltà che ha contribuito ad esaltare le smorzate, tagli e attacchi di un Moutet infuocato.

Il difetto principale del gioco di Sinner era la lentezza di reazione – per scarsa lettura – e l’assenza di profondità nei suoi colpi. Jannik giocava così corto e centrale da mandare a nozze la manualità di Moutet, sempre in controllo del tempo di gioco. Appena Sinner ha iniziato ad entrare nella palla e trovare un minimo di lunghezza nello scambio, tutto è cambiato. Si è ripeso mezzo metro di campo, poi uno e quindi due, con palle progressivamente più rapide, intense e potenti. Si è sciolto, e tutto è partito dalla risposta. Inizialmente stava in una sorta di terra di nessuno che apriva il fianco; appena ha ritrovato la libertà per sbracciare, con la corretta distanza dalla palla, la musica è cambiata.

Superato l’ingresso shock nel match, il tennis di Jannik ha ripreso vigore e intensità. Con ordine e lucidità non si è più fatto sorprendere dai tagli, smorzate e stranezze del rivale, ha comandato e attaccato, spostando Moutet a rincorrere, di fatto “normalizzandolo” e disarmandolo. Con un crescendo importante anche al servizio, Jannik ha trovato sicurezza. Col diritto ha iniziato ad entrare nella palla dall’alto, con bordate vincenti; col rovescio in diagonale è entrato in ritmo, e le palle corte di Corentin, giocate da più lontano, sono diventate prede sicure. Attacchi a rete, volée secche, si è preso il tempo di gioco e non l’ha mollato più, con un’oretta di tennis nella parte di finale di ottima qualità. Ma nella vittoria odierna, gli aspetti davvero positivi non sono tanto nel gioco quanto in altri 3 fattori: 1) la reazione mentale, eccellente; 2) il non aver accusato problemi fisici (l’avvio terribile ha fatto temere il peggio; 3) l’accesso ai quarti di finale, contro un Dimitrov distrutto nella finale di Miami. Su terra Grigor è forse più pericoloso, ma sono gli altri a doversi guardare da Jannik, non viceversa. Con un bello spavento, ma anche stasera, missione compiuta.

Marco Mazzoni

La cronaca

Sinner inizia il match al servizio e Moutet mette subito in mostra il pezzo forte del suo repertorio: le variazioni estreme, dai ritmo ai tagli. Del resto, fare a “pallate” con Jannik equivale a morte sportiva certa. Jannik sbaglia due colpi da fondo, concede una palla break sul 30-40, evidente come debba prendere la misura alla palla “strana” del rivale. Con un rovescio difensivo ottimo, Corentin destabilizza Sinner e lo infila sotto rete. BREAK Moutet, nella bolgia del Chatrier. Non riesce a centrarsi Jannik, non incide in risposta e si ritrova sotto 0-30 nel terzo game, troppi gli errori. Pure un doppio fallo, e 0-40. Altro doppio fallo!?! Pessimo inizio di partita, 3-0 con doppio break a favore di un Moutet rapido e abilissimo ad “incasinare” le sicurezze dell’italiano. Vince 9 punti di fila il francese, poi commette un paio di errori (un doppio fallo), ma chiude il quarto game di fila con un diritto inside out che sorprende Sinner. Incredibile: 4-0 Moutet. Ha difficoltà da trovare profondità perché impatta male Jannik, non trova il corretto tempo sulla palla del rivale. Sul 30 pari Moutet aggredisce bene col diritto e strappa un’altra palla break… Con un altro erroraccio col rovescio, il 15esimo totale, lo score è 5-0 Moutet. Tre break subiti. Un film dell’orrore per un Jannik mai così male da mesi e mesi, totalmente fuori ritmo e insicuro. Pure il servizio da sotto sul 15-0, e vince il punto con una smorzata successiva. Finalmente Sinner si accende nel sesto game, sbaglia di meno, corre bene in avanti sulle smorzate e trova ai vantaggi una chance del contro break. Trova un gran passante di rovescio, tutto gli riesce, ma un po’ corto l’attacco di Sinner. FINALMENTE Sinner entra in partita, alla seconda chance strappa un game, 1-5, dopo aver annullato due set point a Moutet. Jannik inizia a sciogliersi, il servizio entra in modo e pure il diritto morde la palla. Però sbaglia malamente uno smash, guardando il rivale non la palla… altro set point per Corentin. Lo salva col servizio e poi con altri due ottime prime si avvicina sul 2-5. Moutet chiude il set 6-2 al quarto set point. Malissimo Jannik, totalmente fuori centro con i colpi, Moutet ha variato benissimo e si è preso un set forte degli errori dell’azzurro. 26 punti a 14, distanza enorme. Impensabile.

Sinner inizia al servizio il secondo set. Sul 15-30 gioca il miglior punto del match: spinge, controlla e sposta il rivale, infilandolo con la palla corta. Deve riprendere il ritmo e il controllo del gioco, ma gli riesce male. Sinner subisce di nuovo un break, con il tentativo di smorzata errato sulla palla break. Gioca troppo corto e Moutet ha il tempo per fare cose che lo mettono in difficoltà. 1-0 Moutet, quarto break subito da Sinner nel match. Finalmente Sinner gioca appena più profondo, risponde meglio e strappa l’immediato contro break per l’1 pari. Non bene, ma un piccolo segnale di riscossa in una serata per ora difficilissima. Ecco il Sinner che spinge, incide e si prende il punto, c’ha messo 55 minuti per ritrovare barlumi del suo gioco. 2-1 Sinner, sorpasso. Appena l’azzurro trova velocità e profondità, Moutet va subito in difficoltà, non regge la potenza, il problema per Jan è farlo con continuità. Sul 3-2, Jannik fa il pugno dopo aver rimesso vincente una smorzata del rivale, gli vale il 15-30. Altra smorzata, altro allungo vincente di Sinner. 15-40, inizia a scricchiolare l’architettura del rivale… DI FORZA Sinner avanza e spacca la palla con lo smash che gli vale il BREAK per 4-2. Molto più attivo Sinner, gioca più profondo e Moutet non riesce più a controllare i tempi di gioco e incasinare i ritmi. Servizio e diritto, Jannik ora comanda e si porta 5-2 con un buon game. Solido. Moutet sotto i colpi di Jannik inizia a sbagliare, affretta i tempi e non riesce più a fare quelle giocate estemporanee che hanno mandato fuori quadra l’azzurro. Scivola sotto 0-40, tre per point per Sinner. Li annulla il francese, con coraggio spinge e si salva. Sinner chiude il set 6-3 con un turno di battuta perfetto, forte di un diritto tornato dominante sulla palla alta del rivale, ora Jan trova coi piedi la giusta distanza e incide.

Moutet inizia alla battuta il terzo set, ma ora il pallino del gioco ce l’ha Sinner. Pazzesche le rincorse del francese sul 15 pari, ma il punto se lo prende Jannik, è un pessimo segnale per lui… È meno sciolto, sparacchia con fretta e commette errori. 15-40, subito due palle break per l’azzurro. Sinner se lo prende col suo diritto, pallata vincente lungo linea da sinistra. Ora salta bene sulla palla, la anticipa e doma, non la subisce più. BREAK Sinner 1-0 e servizio. Un paio di imprecisioni nel secondo game, ma Jannik con tocco sopraffino sotto rete (applaudito anche da Corentin) si porta 2-0 avanti, può fare corsa di testa. Soprattutto l’inerzia del gioco ora è dalla parte di Sinner, si scambia più sui canoni di ritmo condotti dall’italiano. Jannik ora comanda, ha i piedi quasi dentro al campo e Moutet può solo difendersi e non variare. Sotto 1-3, Moutet rischia di nuovo il servizio da sotto e non gli va bene, riceve pure dei fischi. Poi rischia la smorza immediata, ma ormai Jannik le legge, arriva e chiude. 0-30. Niente, le variazioni del transalpino ora non sono più sorprese, 0-40. Un errore di rovescio condanna Corentin a un break a zero, per il 4-1 e poi 5-1 Sinner. Moutet cerca di aizzare il pubblico con qualche gran colpo, si aggrappa a tutto per provare ad invertire l’inerzia di un match che gli scappato di mano, ma Jannik è totalmente focalizzato e non cade nei tranelli, chiude il set 6-2 al primo set point. Un set finalmente giocato “da Sinner”, con potenza e intensità.

Il quarto set inizia con Corentin alla battuta, ma il “Dj” è Jannik. Ritmo alto, non rischia nemmeno tanto ma stronca palla dopo palla la resistenza del rivale. Con un forcing micidiale strappa subito una palla break sul 30-40. Con una splendida risposta cross si prende il BREAK immediato. 1-0 Jannik. Ormai le gambe di Corentin non hanno più la dinamite di inizio partita, è solo disordinato e non più intenso. Le sue corde non riescono più a toccare la palla con quelle continue variazioni che hanno mandato in bambola Jannik all’avvio, è solo costretto a sudare e rincorre la pressione dell’azzurro, ormai ben centrato e tornato potentissimo. 2-0 e due chance per il 3-0 per Sinner, troppo sciolto e sicuro nella spinta col diritto dal centro campo. Moutet tira fuori tutto quel che, spara un paio di pallate che gli restano in campo e scuotono anche il Chatrier. Si salva e resta in scia (1-2). Sinner granitico, tira dritto senza timori, mentre Moutet inizia il quinto game con fallo di piede (su servizio da sotto) che lo manda su tutte le furie. Il teatro non distrae Jannik, totalmente padrone del campo. Vince pure una rincorsa all’indietro con un controllo del corpo spaziale, che fuga ogni dubbio di un eventualmente problema fisico temuto all’avvio. La risposta di Sinner è potente, preciso e aggressivo, gli vale il 30-40. Jannik sbianca la riga con un rovescio cross fantastico, DOPPIO BREAk, 4-1 “pesante”. Moutet non crolla di schianto, in qualche modo arriva in risposta sul 30-40, ma l’ordine di Sinner non si scompone, spinge dritto per dritto e recupera, portandosi 5-1 con uno smash e poi servizio potente. Fantastico il rovescio lungo e poi attacco e volée gli vale due match point sul 5-1 15-40. Finisce subito: in Rite il diritto di Moutet. Cordiale il saluto dei due, e bello l’applauso del pubblico, nonostante il francese appena battuto. Splendida partita per Moutet, un vero incantatore di serpenti; pericolo scampato per Sinner e approdo ai quarti. La corsa di Jannik a Parigi per il n.1 ATP, continua.

Corentin Moutet vs Jannik Sinner



GS Roland Garros Corentin Moutet Corentin Moutet 6 3 2 1 Jannik Sinner [2] Jannik Sinner [2] 2 6 6 6 Vincitore: Jannik Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 1-6 Corentin Moutet 15-0 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 Jannik Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Corentin Moutet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Corentin Moutet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Jannik Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Corentin Moutet 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Jannik Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Corentin Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 Jannik Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 Corentin Moutet 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Corentin Moutet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Corentin Moutet 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Corentin Moutet 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Corentin Moutet 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Corentin Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Jannik Sinner 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Corentin Moutet 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Jannik Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Corentin Moutet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Jannik Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Corentin Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-0 → 5-1 Jannik Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-0 → 5-0 Corentin Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 4-0 Jannik Sinner 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 Corentin Moutet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Jannik Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0