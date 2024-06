ITF Surbiton e Caserta: I Main Draw

ITF SURBITON(Gbr 100k erba)

[1] Lin Zhu vs Taylah Preston

Emily Appleton vs Linda Fruhvirtova

Alison Van uytvanck vs Alana Smith

Yuriko Lily Miyazaki vs [5] Harriet Dart

[4] Greet Minnen vs Francesca Jones

Daria Snigur vs Elizabeth Mandlik

Carol Zhao vs Katy Dunne

Harmony Tan vs [8] Kayla Day

[7] Emina Bektas vs Ajla Tomljanovic

Arina Rodionova vs Jessika Ponchet

Olivia Gadecki vs Viktoria Hruncakova

Naiktha Bains vs [3] Viktorija Golubic

[6] Jule Niemeier vs Celine Naef

Kimberly Birrell vs Sachia Vickery

Rebecca Marino vs Sarah Beth Grey

Sonay Kartal vs [2] Tatjana Maria

[1] Laura Pigossivs Elena PridankinaGaia Squarcialupivs Maria TomaAnastasia Abbagnatovs Angelica RaggiLisa Pigatovs [8] Selena Janicijevic

[3] Priscilla Hon vs Seone Mendez

Tatiana Pieri vs Jennifer Ruggeri

Victoria Kan vs Nicole Fossa huergo

Ekaterina Maklakova vs [5] Leyre Romero gormaz

[7] Despina Papamichail vs Dalila Spiteri

Yuliana Lizarazo vs Amandine Hesse

Anna Zyryanova vs Deborah Chiesa

Antonia Aragosa vs [4] Jil Teichmann

[6] Andreea Mitu vs Timea Babos

Sofia Rocchetti vs Martha Matoula

Federica Di sarra vs Diletta Cherubini

Sara Saito vs [2] Carole Monnet