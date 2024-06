Challenger Surbiton, Heilbronn, Prostejov, Tyler, Zagabria e Santa Fe: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

CHALLENGER Heilbronn (Germania 🇩🇪) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

ATP Heilbronn Koray Kirci Koray Kirci 6* 2 6 Moez Echargui [7] Moez Echargui [7] 6 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 6-6 M. Echargui 15-0 30-0 30-15 df 40-15 6-5 → 6-6 K. Kirci 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 5-5 → 6-5 M. Echargui 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 K. Kirci 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 M. Echargui 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 K. Kirci 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 4-3 M. Echargui 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 K. Kirci 15-0 40-0 40-15 df 2-2 → 3-2 M. Echargui 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 K. Kirci 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Echargui 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 K. Kirci 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Echargui 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 2-6 K. Kirci 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 2-5 M. Echargui 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 K. Kirci 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 M. Echargui 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 K. Kirci 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 1-1 → 1-2 M. Echargui 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. Kirci 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

1. [WC] Koray Kircivs [7] Moez Echargui

2. Alternate vs [Alt] Nikoloz Basilashvili



Il match deve ancora iniziare

3. [2] Daniel Masur vs [Alt] Yurii Dzhavakian



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Liam Gavrielides vs [11] Tim Handel



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. Federico Iannaccone vs [12] Louis Wessels



ATP Heilbronn Federico Iannaccone • Federico Iannaccone 0 3 2 Louis Wessels [12] Louis Wessels [12] 0 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 F. Iannaccone 2-5 L. Wessels 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-4 → 2-5 F. Iannaccone 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 L. Wessels 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 1-3 → 1-4 F. Iannaccone 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 L. Wessels 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 F. Iannaccone 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Wessels 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Iannaccone 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 L. Wessels 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 F. Iannaccone 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 L. Wessels 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 F. Iannaccone 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 L. Wessels 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 F. Iannaccone 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 L. Wessels 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 F. Iannaccone 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [5] Felix Gill vs Max Hans Rehberg



Il match deve ancora iniziare

3. [Alt] Peter Heller vs [8] Sandro Kopp



Il match deve ancora iniziare

4. [6] Michael Geerts vs [WC] Justin Engel



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [1] Mathias Bourgue vs [WC] Lasse Poertner



ATP Heilbronn Mathias Bourgue [1] Mathias Bourgue [1] 15 6 3 Lasse Poertner • Lasse Poertner 30 3 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 L. Poertner 0-15 df 15-15 30-15 3-5 M. Bourgue 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 L. Poertner 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 M. Bourgue 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 L. Poertner 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 M. Bourgue 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Poertner 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 1-2 M. Bourgue 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Poertner 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Bourgue 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 L. Poertner 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 4-3 → 5-3 M. Bourgue 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 40-A df 4-2 → 4-3 L. Poertner 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 M. Bourgue 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 L. Poertner 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 3-1 M. Bourgue 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 L. Poertner 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 M. Bourgue 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. Lucas Gerch vs [9] Hazem Naw



Il match deve ancora iniziare

3. Oleksii Krutykh vs [10] Jonas Forejtek



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Remy Bertola vs Daniel Dutra da Silva



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Zagabria (Croazia 🇭🇷) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

ATP Zagreb Nino Serdarusic [6] Nino Serdarusic [6] 6 6 Robert Strombachs Robert Strombachs 3 4 Vincitore: Serdarusic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 N. Serdarusic 15-0 30-0 5-4 → 6-4 R. Strombachs 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 N. Serdarusic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 R. Strombachs 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 N. Serdarusic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 R. Strombachs 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 N. Serdarusic 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 R. Strombachs 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 N. Serdarusic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Strombachs 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 N. Serdarusic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 5-3 → 6-3 R. Strombachs 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 N. Serdarusic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 R. Strombachs 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 N. Serdarusic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 R. Strombachs 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-0 → 3-1 N. Serdarusic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-0 → 3-0 R. Strombachs 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 N. Serdarusic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

1. [6] Nino Serdarusicvs Robert Strombachs

2. [WC] Domagoj Biljesko vs [12] Yanki Erel



ATP Zagreb Domagoj Biljesko Domagoj Biljesko 4 2 Yanki Erel [12] Yanki Erel [12] 6 6 Vincitore: Erel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Y. Erel 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-5 → 2-6 D. Biljesko 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Y. Erel 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-4 → 1-5 D. Biljesko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 Y. Erel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 ace 40-A 0-3 → 1-3 D. Biljesko 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Y. Erel 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 D. Biljesko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Y. Erel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 D. Biljesko 15-0 30-0 ace 40-0 3-5 → 4-5 Y. Erel 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-4 → 3-5 D. Biljesko 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Y. Erel 30-0 40-0 2-3 → 2-4 D. Biljesko 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Y. Erel 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 D. Biljesko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 1-1 → 1-2 Y. Erel 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Biljesko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [1] Carlos Taberner vs [WC] Emanuel Ivanisevic



ATP Zagreb Carlos Taberner [1] Carlos Taberner [1] A 0 Emanuel Ivanisevic • Emanuel Ivanisevic 40 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 E. Ivanisevic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0

4. [WC] Lovro Maricic vs [8] Guy Den Ouden



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Stefan Popovic vs [11] Marcello Serafini



ATP Zagreb Stefan Popovic Stefan Popovic 6 6 Marcello Serafini [11] Marcello Serafini [11] 4 2 Vincitore: Popovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Serafini 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 S. Popovic 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 M. Serafini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 S. Popovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Serafini 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 S. Popovic 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 M. Serafini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Popovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Serafini 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 S. Popovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 M. Serafini 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 S. Popovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 M. Serafini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 3-2 → 4-2 S. Popovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Serafini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 S. Popovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 M. Serafini 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 S. Popovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

2. Daniel Cukierman vs [10] Lorenzo Giustino



ATP Zagreb Daniel Cukierman Daniel Cukierman 2 2 Lorenzo Giustino [10] Lorenzo Giustino [10] 6 6 Vincitore: Giustino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 D. Cukierman 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 2-6 L. Giustino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 2-5 D. Cukierman 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 D. Cukierman 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 L. Giustino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Cukierman 0-15 0-30 0-40 df 1-0 → 1-1 L. Giustino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Cukierman 0-15 df 15-30 15-40 2-5 → 2-6 L. Giustino 0-15 0-30 0-40 df 15-40 1-5 → 2-5 D. Cukierman 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-4 → 1-5 L. Giustino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 D. Cukierman 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 L. Giustino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Cukierman 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Giustino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. [4] Riccardo Bonadio vs [WC] Nikita Mashtakov



ATP Zagreb Riccardo Bonadio [4] • Riccardo Bonadio [4] 40 3 Nikita Mashtakov Nikita Mashtakov 30 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 R. Bonadio 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 N. Mashtakov 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 R. Bonadio 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 N. Mashtakov 0-30 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 R. Bonadio 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 N. Mashtakov 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

4. Cem Ilkel vs [7] Gastao Elias



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Mathys Erhard vs [PR] Blaz Rola



ATP Zagreb Mathys Erhard [5] Mathys Erhard [5] 6 3 6 Blaz Rola Blaz Rola 4 6 4 Vincitore: Erhard Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 B. Rola 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 M. Erhard 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 B. Rola 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-3 → 4-4 M. Erhard 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 4-2 → 4-3 B. Rola 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 M. Erhard 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-1 → 4-1 B. Rola 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 M. Erhard 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 B. Rola 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 1-0 → 2-0 M. Erhard 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 B. Rola 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 M. Erhard 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 B. Rola 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 M. Erhard 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 2-3 → 2-4 B. Rola 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 2-3 M. Erhard 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 B. Rola 0-15 0-30 df 0-40 1-1 → 2-1 M. Erhard 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 B. Rola 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Erhard 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 B. Rola 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 M. Erhard 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 4-3 → 4-4 B. Rola 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. Erhard 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df ace 3-2 → 4-2 B. Rola 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 M. Erhard 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 2-1 → 2-2 B. Rola 15-0 ace 30-0 40-0 2-0 → 2-1 M. Erhard 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 B. Rola 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

2. [PR] Alexey Zakharov vs [9] Yshai Oliel



ATP Zagreb Alexey Zakharov Alexey Zakharov 0 5 Yshai Oliel [9] • Yshai Oliel [9] 15 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Y. Oliel 15-0 5-4 A. Zakharov 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Y. Oliel 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 A. Zakharov 15-0 15-15 15-30 df 15-40 4-2 → 4-3 Y. Oliel 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 3-2 → 4-2 A. Zakharov 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 Y. Oliel 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Zakharov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Y. Oliel 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Zakharov 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

3. [Alt] Duarte Vale vs Federico Bondioli



Il match deve ancora iniziare

4. [3] Carlos Sanchez Jover vs Anton Matusevich



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Tyler (USA 🇺🇸) – 1° Turno Qualificazione, cemento

Il match deve ancora iniziare

1. [1] Ethan Quinnvs [WC] Adam Neff

2. [3] Leo Borg vs James Tracy



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Filip Peliwo vs [Alt] Keenan Mayo



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Pranav Kumar vs [10] Christian Langmo



Il match deve ancora iniziare

Stadium 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Axel Nefve vs [12/Alt] Alex Rybakov



Il match deve ancora iniziare

2. [Alt] Andres Urrea vs [9] Strong Kirchheimer



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Ilgiz Valiev vs [8] Matija Pecotic



Il match deve ancora iniziare

4. Alexander Frusina vs [7] Ernesto Escobedo



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Moerani Bouzige vs [11] Shintaro Imai



Il match deve ancora iniziare

2. [2] Mukund Sasikumar vs Keegan Smith



Il match deve ancora iniziare

3. [5] Andre Ilagan vs Felix Corwin



Il match deve ancora iniziare

4. [6] Colin Sinclair vs [WC] Murphy Cassone



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Prostejov (Repubblica Ceca 🇨🇿) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

ATP Prostejov Kamil Majchrzak [1] Kamil Majchrzak [1] 6 4 6 JiSung Nam JiSung Nam 2 6 4 Vincitore: Majchrzak Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 J. Nam 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 K. Majchrzak 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 5-3 → 5-4 J. Nam 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 J. Nam 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-1 → 4-2 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-1 → 4-1 J. Nam 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 K. Majchrzak 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Nam 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Nam 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 J. Nam 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-3 → 4-4 K. Majchrzak 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Nam 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-2 → 3-3 K. Majchrzak 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-1 → 3-2 J. Nam 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 J. Nam 15-0 15-15 15-30 df 15-40 1-0 → 2-0 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Nam 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 J. Nam 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 4-1 → 4-2 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 J. Nam 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 J. Nam 0-15 0-30 df 0-40 1-0 → 2-0 K. Majchrzak 15-0 ace 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

1. [1] Kamil Majchrzakvs [Alt] JiSung Nam

2. Norbert Gombos vs [11/PR] Jerome Kym



ATP Prostejov Norbert Gombos Norbert Gombos 40 3 2 Jerome Kym [11] • Jerome Kym [11] 40 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Kym 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-4 N. Gombos 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 J. Kym 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 N. Gombos 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 J. Kym 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 N. Gombos 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Kym 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 N. Gombos 0-15 15-15 15-30 df 15-40 3-5 → 3-6 J. Kym 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 N. Gombos 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 3-3 → 3-4 J. Kym 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 N. Gombos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Kym 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-2 → 2-2 N. Gombos 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 J. Kym 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 N. Gombos 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [Alt] Neil Oberleitner vs [10] Mateus Alves



Il match deve ancora iniziare

4. [6] Matias Soto vs [WC] Jiri Barnat



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Michael Agwi vs [8] Arthur Gea



ATP Prostejov Michael Agwi Michael Agwi 4 4 Arthur Gea [8] Arthur Gea [8] 6 6 Vincitore: Gea Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Gea 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 M. Agwi 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df df 4-4 → 4-5 A. Gea 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Agwi 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 A. Gea 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Agwi 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 A. Gea 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Agwi 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 A. Gea 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 M. Agwi 15-0 30-0 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Gea 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 M. Agwi 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-5 → 4-5 A. Gea 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-4 → 3-5 M. Agwi 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 A. Gea 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Agwi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 A. Gea 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 M. Agwi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace ace 0-2 → 1-2 A. Gea 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Agwi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

2. [4] Martin Krumich vs [Alt] Jaroslav Pospisil



ATP Prostejov Martin Krumich [4] • Martin Krumich [4] 40 6 5 Jaroslav Pospisil Jaroslav Pospisil 40 1 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Krumich 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 5-3 J. Pospisil 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 4-3 → 5-3 M. Krumich 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Pospisil 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 M. Krumich 0-15 df 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 J. Pospisil 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Krumich 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Pospisil 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Krumich 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Pospisil 0-15 0-30 0-40 df 5-1 → 6-1 M. Krumich 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 J. Pospisil 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 M. Krumich 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 J. Pospisil 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-1 → 2-1 M. Krumich 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Pospisil 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [WC] Daniel Siniakov vs [9] Bogdan Bobrov



Il match deve ancora iniziare

4. [2] Michael Vrbensky vs [Alt] Patrik Rikl



Il match deve ancora iniziare

COURT 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Toby Kodat vs [PR] Henri Laaksonen



ATP Prostejov Toby Kodat [3] Toby Kodat [3] 6 6 Henri Laaksonen Henri Laaksonen 1 1 Vincitore: Kodat Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 H. Laaksonen 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 T. Kodat 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 H. Laaksonen 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 T. Kodat 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-1 → 3-1 H. Laaksonen 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 2-1 T. Kodat 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 H. Laaksonen 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 T. Kodat 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 6-1 H. Laaksonen 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-1 → 5-1 T. Kodat 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-1 → 4-1 H. Laaksonen 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 T. Kodat 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-0 → 3-0 H. Laaksonen 0-15 0-30 0-40 df 1-0 → 2-0 T. Kodat 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0

2. [WC] Tomas Lanik vs [12] Constantin Bittoun Kouzmine



ATP Prostejov Tomas Lanik Tomas Lanik 4 3 Constantin Bittoun Kouzmine [12] Constantin Bittoun Kouzmine [12] 6 6 Vincitore: Bittoun Kouzmine Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Bittoun Kouzmine 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 T. Lanik 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-4 → 3-5 C. Bittoun Kouzmine 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 T. Lanik 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-3 → 3-3 C. Bittoun Kouzmine 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 T. Lanik 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 C. Bittoun Kouzmine 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 T. Lanik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 C. Bittoun Kouzmine 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Lanik 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 C. Bittoun Kouzmine 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 T. Lanik 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 C. Bittoun Kouzmine 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 T. Lanik 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 C. Bittoun Kouzmine 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 T. Lanik 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Bittoun Kouzmine 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 T. Lanik 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 C. Bittoun Kouzmine 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. Kirill Kivattsev vs [7] Mikalai Haliak



ATP Prostejov Kirill Kivattsev Kirill Kivattsev A 1 Mikalai Haliak [7] • Mikalai Haliak [7] 40 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Haliak 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 K. Kivattsev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. [5] Mohamed Safwat vs [Alt] Milos Karol



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Santa Fe (Argentina 🇦🇷) – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [2/Alt] Tomas Farjatvs [Alt] Valentin Basel

2. [1] Leonardo Aboian vs Thiago Cigarran



Il match deve ancora iniziare

3. [6] Bautista Vilicich vs [WC] Lautaro Agustin Corthey



Il match deve ancora iniziare

4. [Alt] Marcos Lee Chan Baratau vs [8] Emilio Gomez



Il match deve ancora iniziare

Cancha 2 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00)

1. [Alt] Santiago De La Fuente vs [9] Ignacio Carou



Il match deve ancora iniziare

2. [Alt] Manuel Mouilleron Salvo vs [10] Franco Ribero



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Rocco Valente vs [7] Alexander Stater



Il match deve ancora iniziare

4. [5] Juan Sebastian Gomez vs [WC] Felipe De Dios



Il match deve ancora iniziare

Cancha 3 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00)

1. [3] Dali Blanch vs [Alt] Alexey Nesterov



Il match deve ancora iniziare

2. Juan Sebastian Osorio vs [12] Rafael Tosetto



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Igor Gimenez vs Aleksandr Lobanov



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Gonzalo Ariel Karakachian vs [11] Trey Hilderbrand



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Surbiton (Regno Unito 🇬🇧) – 1° Turno Qualificazione, erba

ATP Surbiton Luke Saville Luke Saville 3 1 Ryan Peniston [7] Ryan Peniston [7] 6 6 Vincitore: Peniston Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 R. Peniston 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 L. Saville 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 R. Peniston 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-3 → 1-4 L. Saville 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 R. Peniston 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 L. Saville 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 R. Peniston 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Saville 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 3-5 → 3-6 R. Peniston 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-4 → 3-5 L. Saville 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 3-3 → 3-4 R. Peniston 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 L. Saville 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 2-2 → 2-3 R. Peniston 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 L. Saville 0-15 df 0-30 0-40 15-40 2-0 → 2-1 R. Peniston 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-0 → 2-0 L. Saville 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

1. Luke Savillevs [7] Ryan Peniston

2. [5] Li Tu vs [Alt] Kyle Edmund



Il match deve ancora iniziare

3. [Alt] Paul Jubb vs [12/Alt] Charles Broom



Il match deve ancora iniziare

4. [2] Marc-Andrea Huesler vs [Alt] Aidan McHugh



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Mark Lajal vs [WC] Daniel Little



ATP Surbiton Mark Lajal [6] Mark Lajal [6] 6 6 Daniel Little Daniel Little 3 2 Vincitore: Lajal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Lajal 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 D. Little 0-15 df 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 M. Lajal 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 D. Little 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 M. Lajal 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 D. Little 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Lajal 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Little 15-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Lajal 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 D. Little 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 M. Lajal 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 D. Little 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Lajal 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Little 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-1 → 2-2 M. Lajal 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 D. Little 15-0 30-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Lajal 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [Alt] Blake Mott vs [11] Clement Chidekh



ATP Surbiton Blake Mott Blake Mott 0 0 Clement Chidekh [11] Clement Chidekh [11] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

3. [WC] Harry Wendelken vs [8] Dane Sweeny



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] William Jansen vs [9] Alex Bolt



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Giles Hussey vs [10] Gijs Brouwer



ATP Surbiton Giles Hussey Giles Hussey 30 3 4 Gijs Brouwer [10] • Gijs Brouwer [10] 40 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 G. Brouwer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 G. Hussey 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 G. Brouwer 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 G. Hussey 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 4-2 → 4-3 G. Brouwer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 G. Hussey 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 G. Brouwer 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 G. Hussey 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 G. Brouwer 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 G. Hussey 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Brouwer 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 G. Hussey 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 3-4 → 3-5 G. Brouwer 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 G. Hussey 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 G. Brouwer 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 G. Hussey 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 G. Brouwer 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 G. Hussey 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 G. Brouwer 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [1] Tristan Schoolkate vs [Alt] Ryan Seggerman



Il match deve ancora iniziare

3. [4] Omar Jasika vs [Alt] Hamish Stewart



Il match deve ancora iniziare

4. [3] Marc Polmans vs [WC] Ben Jones



Il match deve ancora iniziare