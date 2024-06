WTA 125 Makarska: Il Tabellone Principale e di Quali. Nessuna presenza italiana

WTA 125 Makarska – Tabellone Principale – terra

(1/WC) Sara Sorribes Tormo vs Miriam Bulgaru

Leolia Jeanjean vs (WC) Tena Lukas

Kateryna Baindl vs Lulu Sun

Iryna Shymanovich vs (8) Katie Volynets

(4) Xiyu Wang vs Qualifier

Lucija Ciric Bagaric vs Ella Seidel

Ekaterina Makarova vs Julia Avdeeva

Simona Waltert vs (6) Brenda Fruhvirtova

(WC/5) Petra Martic vs (WC) Petra Marcinko

Qualifier vs Lea Boskovic

Qualifier vs Antonia Ruzic

Polona Hercog vs (3) Anna Karolina Schmiedlova

(7) Nao Hibino vs Anna Bondar

Noma Noha Akugue vs Polina Kudermetova

Alexandra Eala vs Qualifier

Darja Semenistaja vs (2) Mayar Sherif

WTA 125 Makarska – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Maria Timofeeva vs Nika Radisic

(2) Maya Joint vs (WC) Ekaterine Gorgodze

(3) Kristina Mladenovic vs (WC) Sara Svetac

(4) Valeriya Strakhova vs Reka-Luca Jani