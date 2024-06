Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del 9. Si salva ancora Novak Djokovic. Esce di scena Daniil Medvedev

La conferenza stampa di Jannik Sinner – Da Parigi, Enrico Milani

, numero uno al mondo e campione in carica del Roland Garros, è tornato a fare (quasi) l’impossibile questo lunedì, sopravvivendo a un altro epico duello di cinque set e quasi cinque ore per qualificarsi ai quarti di finale del Roland Garros per una surreale 15ª volta consecutiva. È la 59ª volta che raggiunge i quarti di finale di un torneo del Grande Slam, diventando il tennista della storia che più volte è arrivato nella top 8 di un Major. Era in parità con Roger Federer in questa statistica.In quella che è stata la seconda volta in cui ha ribaltato una situazione di svantaggio di due set a uno in questo torneo, il serbo si è ripreso addirittura dal 2-4 nel quarto set per sconfiggere l’argentino Francisco Cerundolo, numero 27 del mondo, con il punteggio di 6-1, 5-7, 3-6, 7-5 e 6-3, in un incredibile duello di 4 ore e 40 minuti.Djokovic ha chiesto assistenza medica nel secondo set, ha smesso di correre verso le palle per circa un’ora e sembrava completamente perso ma si è ritrovato in tempo per un’altra rimonta difficile da spiegare. Nel quinto set è arrivato addirittura a sembrare al cento per cento fisicamente quando il suo avversario era completamente al limite. Djokovic attende Casper Ruud o Taylor Fritz, che a quest’ora stanno ancora lottando per un posto nei quarti di finale.

Spuntate le ali ad Alex de Minaur! Il numero 11 del ranking ATP ha fatto la storia a livello personale e si è qualificato per la prima volta in carriera ai quarti di finale del Roland Garros, ed è solo la seconda volta nei tornei del Grande Slam, ripetendo quanto fatto agli US Open nel 2020. L’australiano lo ha fatto in grande stile, mettendo in campo una bellissima prestazione per superare Daniil Medvedev (5°).

Il Demon ha persino lasciato andare il primo set, ma da lì in poi ha premuto sull’acceleratore e ha chiaramente dimostrato chi è stato il migliore sul Court Suzanne Lenglen, uscendo vincente con i parziali di 4-6, 6-2, 6-1 6-3, in poco meno di tre ore. I 51 vincenti di De Minaur hanno eclissato i 27 di Medvedev, che ha commesso anche più errori (42-40) rispetto al tennista australiano. De Minaur diventa il primo australiano a raggiungere i ‘quarti’ del Roland Garros dai tempi di Lleyton Hewitt nel 2004, e ora si siede sulla poltrona in attesa di sapere se affronterà Alexander Zverev o **Holger Rune in un duello che varrà un posto nelle semifinali.

Roland Garros (🇫🇷 Francia) – 4° Turno, terra battuta

GS Roland Garros Elina Svitolina [15] Elina Svitolina [15] 4 3 Elena Rybakina [4] Elena Rybakina [4] 6 6 Vincitore: Elena Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Elena Rybakina 0-15 0-30 0-40 1-4 → 2-4 Elina Svitolina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Elina Svitolina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Elina Svitolina 15-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 30-30 4-5 → 4-6 Elina Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Elena Rybakina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Elina Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Elina Svitolina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Elina Svitolina 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Elina Svitolina 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Elina Svitolinavs Elena Rybakina

Emma Navarro vs Aryna Sabalenka



GS Roland Garros Emma Navarro [22] Emma Navarro [22] 2 3 Aryna Sabalenka [2] Aryna Sabalenka [2] 6 6 Vincitore: Aryna Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Emma Navarro 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Emma Navarro 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 2-3 → 2-4 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Aryna Sabalenka 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Emma Navarro 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-15 1-0 → 1-1 Emma Navarro 15-15 30-15 30-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 Aryna Sabalenka 1-4 → 1-5 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 1-4 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Aryna Sabalenka 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Emma Navarro 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Novak Djokovic vs Francisco Cerundolo



GS Roland Garros Novak Djokovic [1] Novak Djokovic [1] 6 5 3 7 6 Francisco Cerundolo [23] Francisco Cerundolo [23] 1 7 6 5 3 Vincitore: Novak Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-3 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-5 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1

Alexander Zverev vs Holger Rune (non prima ore 20:15)



GS Roland Garros Alexander Zverev [4] Alexander Zverev [4] 0 4 6 0 Holger Rune [13] • Holger Rune [13] 15 6 1 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Holger Rune 15-0 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Alexander Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 Holger Rune 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Alexander Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-0 → 4-1 Holger Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Alexander Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Holger Rune 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Alexander Zverev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Holger Rune 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Alexander Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Holger Rune 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Alexander Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Holger Rune 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Alexander Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 Holger Rune 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Alexander Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Holger Rune 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Alexander Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00

Elina Avanesyan vs Jasmine Paolini



GS Roland Garros Elina Avanesyan Elina Avanesyan 6 0 1 Jasmine Paolini [12] Jasmine Paolini [12] 4 6 6 Vincitore: Jasmine Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Elina Avanesyan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Elina Avanesyan 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Elina Avanesyan 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Elina Avanesyan 0-15 0-30 0-40 15-40 0-5 → 0-6 Jasmine Paolini 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Elina Avanesyan 0-30 15-30 0-3 → 0-4 Jasmine Paolini 15-30 30-30 0-2 → 0-3 Elina Avanesyan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Elina Avanesyan 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Jasmine Paolini 15-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Elina Avanesyan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-40 5-2 → 5-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Elina Avanesyan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Elina Avanesyan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Elina Avanesyan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Alex De minaur vs Daniil Medvedev



GS Roland Garros Alex De minaur [11] Alex De minaur [11] 4 6 6 6 Daniil Medvedev [5] Daniil Medvedev [5] 6 2 1 3 Vincitore: Alex De minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 Daniil Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Alex De minaur 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Daniil Medvedev 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Alex De minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Daniil Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Alex De minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Daniil Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Alex De minaur 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Daniil Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Alex De minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Daniil Medvedev 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 Alex De minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Daniil Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Alex De minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Daniil Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Alex De minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Daniil Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Alex De minaur 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Daniil Medvedev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Alex De minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Daniil Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Alex De minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Daniil Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Alex De minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Daniil Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Alex De minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Daniil Medvedev 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Alex De minaur 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Daniil Medvedev 15-0 30-0 2-3 → 2-4 Alex De minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Daniil Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Alex De minaur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Daniil Medvedev 40-15 1-0 → 1-1 Alex De minaur 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Varvara Gracheva vs Mirra Andreeva



GS Roland Garros Varvara Gracheva Varvara Gracheva 5 2 Mirra Andreeva Mirra Andreeva 7 6 Vincitore: Mirra Andreeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Varvara Gracheva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Varvara Gracheva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Mirra Andreeva 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 Varvara Gracheva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Varvara Gracheva 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 5-7 Varvara Gracheva 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Mirra Andreeva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Varvara Gracheva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Varvara Gracheva 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Varvara Gracheva 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Varvara Gracheva 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Varvara Gracheva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Taylor Fritz vs Casper Ruud



GS Roland Garros Taylor Fritz [12] Taylor Fritz [12] 6 6 4 2 Casper Ruud [7] Casper Ruud [7] 7 3 6 6 Vincitore: Casper Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 Taylor Fritz 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Casper Ruud 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Taylor Fritz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Casper Ruud 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Taylor Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Casper Ruud 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Taylor Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Casper Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Taylor Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Casper Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Taylor Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Casper Ruud 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Taylor Fritz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Casper Ruud 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Taylor Fritz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Casper Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Taylor Fritz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Casper Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Taylor Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Casper Ruud 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Taylor Fritz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Casper Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Taylor Fritz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Casper Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Taylor Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Casper Ruud 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Taylor Fritz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 5*-1 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 Taylor Fritz 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Casper Ruud 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Taylor Fritz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Casper Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Taylor Fritz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Casper Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Taylor Fritz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Casper Ruud 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Taylor Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Casper Ruud 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Taylor Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Casper Ruud 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00

Lucas Pouille / Gregoire Barrere vs Joe Salisbury / Rajeev Ram



GS Roland Garros Lucas Pouille / Gregoire Barrere Lucas Pouille / Gregoire Barrere 3 3 Joe Salisbury / Rajeev Ram [3] Joe Salisbury / Rajeev Ram [3] 6 6 Vincitore: Joe SalisburyRajeev Ram Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Lucas Pouille / Gregoire Barrere 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 Joe Salisbury / Rajeev Ram 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Lucas Pouille / Gregoire Barrere 15-0 30-0 30-15 30-30 2-4 → 3-4 Joe Salisbury / Rajeev Ram 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Lucas Pouille / Gregoire Barrere 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Joe Salisbury / Rajeev Ram 15-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Lucas Pouille / Gregoire Barrere 15-0 30-0 0-2 → 1-2 Joe Salisbury / Rajeev Ram 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Lucas Pouille / Gregoire Barrere 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Joe Salisbury / Rajeev Ram 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Lucas Pouille / Gregoire Barrere 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Joe Salisbury / Rajeev Ram 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Lucas Pouille / Gregoire Barrere 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Joe Salisbury / Rajeev Ram 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Lucas Pouille / Gregoire Barrere 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Joe Salisbury / Rajeev Ram 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Lucas Pouille / Gregoire Barrere 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Joe Salisbury / Rajeev Ram 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Katerina Siniakova / Coco Gauff vs Anna Siskova / Miriam Kolodziejova



GS Roland Garros Katerina Siniakova / Coco Gauff [5] Katerina Siniakova / Coco Gauff [5] 6 6 Anna Siskova / Miriam Kolodziejova Anna Siskova / Miriam Kolodziejova 1 2 Vincitore: Katerina SiniakovaCoco Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Katerina Siniakova / Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 Anna Siskova / Miriam Kolodziejova 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 Katerina Siniakova / Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Anna Siskova / Miriam Kolodziejova 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 4-0 → 4-1 Katerina Siniakova / Coco Gauff 40-0 40-15 40-30 3-0 → 4-0 Anna Siskova / Miriam Kolodziejova 15-0 15-15 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Katerina Siniakova / Coco Gauff 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Anna Siskova / Miriam Kolodziejova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Katerina Siniakova / Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Anna Siskova / Miriam Kolodziejova 0-40 4-1 → 5-1 Katerina Siniakova / Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Anna Siskova / Miriam Kolodziejova 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Katerina Siniakova / Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Anna Siskova / Miriam Kolodziejova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Katerina Siniakova / Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Anastasia Detiuc / Amina Anshba vs Jelena Ostapenko / Lyudmyla Kichenok



GS Roland Garros Anastasia Detiuc / Amina Anshba Anastasia Detiuc / Amina Anshba 3 7 6 Jelena Ostapenko / Lyudmyla Kichenok [6] Jelena Ostapenko / Lyudmyla Kichenok [6] 6 6 2 Vincitore: Anastasia DetiucAmina Anshba Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Anastasia Detiuc / Amina Anshba 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Jelena Ostapenko / Lyudmyla Kichenok 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Anastasia Detiuc / Amina Anshba 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Jelena Ostapenko / Lyudmyla Kichenok 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Anastasia Detiuc / Amina Anshba 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Jelena Ostapenko / Lyudmyla Kichenok 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Anastasia Detiuc / Amina Anshba 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Jelena Ostapenko / Lyudmyla Kichenok 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 Jelena Ostapenko / Lyudmyla Kichenok 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Anastasia Detiuc / Amina Anshba 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Jelena Ostapenko / Lyudmyla Kichenok 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 5-5 Anastasia Detiuc / Amina Anshba 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Jelena Ostapenko / Lyudmyla Kichenok 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Anastasia Detiuc / Amina Anshba 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Jelena Ostapenko / Lyudmyla Kichenok 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Anastasia Detiuc / Amina Anshba 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Jelena Ostapenko / Lyudmyla Kichenok 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Anastasia Detiuc / Amina Anshba 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Jelena Ostapenko / Lyudmyla Kichenok 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Anastasia Detiuc / Amina Anshba 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Jelena Ostapenko / Lyudmyla Kichenok 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Anastasia Detiuc / Amina Anshba 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Jelena Ostapenko / Lyudmyla Kichenok 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Anastasia Detiuc / Amina Anshba 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Jelena Ostapenko / Lyudmyla Kichenok 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Anastasia Detiuc / Amina Anshba 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Jelena Ostapenko / Lyudmyla Kichenok 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Anastasia Detiuc / Amina Anshba 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Jelena Ostapenko / Lyudmyla Kichenok 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Neal Skupski / Desirae Krawczyk vs Joe Salisbury / Heather Watson



GS Roland Garros Neal Skupski / Desirae Krawczyk [4] • Neal Skupski / Desirae Krawczyk [4] 0 6 5 1 Joe Salisbury / Heather Watson Joe Salisbury / Heather Watson 0 1 7 0 Vincitore: Neal SkupskiDesirae Krawczyk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Neal Skupski / Desirae Krawczyk 1-0 Joe Salisbury / Heather Watson 1-0 1-1 2-1 2-2 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7 4-7 5-7 5-8 6-8 6-9 7-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Neal Skupski / Desirae Krawczyk 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 Joe Salisbury / Heather Watson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Neal Skupski / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Joe Salisbury / Heather Watson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-5 → 4-5 Neal Skupski / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Joe Salisbury / Heather Watson 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Neal Skupski / Desirae Krawczyk 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-3 → 2-4 Joe Salisbury / Heather Watson 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Neal Skupski / Desirae Krawczyk 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Joe Salisbury / Heather Watson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Neal Skupski / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Joe Salisbury / Heather Watson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Neal Skupski / Desirae Krawczyk 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-1 → 6-1 Joe Salisbury / Heather Watson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-0 → 5-1 Neal Skupski / Desirae Krawczyk 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-0 → 5-0 Joe Salisbury / Heather Watson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Neal Skupski / Desirae Krawczyk 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Joe Salisbury / Heather Watson 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Neal Skupski / Desirae Krawczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Joran Vliegen / Barbora Krejcikova vs Maximo Gonzalez / Ulrikke Eikeri



GS Roland Garros Joran Vliegen / Barbora Krejcikova Joran Vliegen / Barbora Krejcikova Maximo Gonzalez / Ulrikke Eikeri Maximo Gonzalez / Ulrikke Eikeri Vincitore: Maximo GonzalezUlrikke Eikeri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

Court 14 – Ore: 11:00

Desirae Krawczyk / Caroline Dolehide vs Yana Sizikova / Anastasia Potapova



GS Roland Garros Desirae Krawczyk / Caroline Dolehide [8] Desirae Krawczyk / Caroline Dolehide [8] 7 6 Yana Sizikova / Anastasia Potapova Yana Sizikova / Anastasia Potapova 6 1 Vincitore: Desirae KrawczykCaroline Dolehide Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Yana Sizikova / Anastasia Potapova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 Desirae Krawczyk / Caroline Dolehide 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A A-40 4-1 → 5-1 Yana Sizikova / Anastasia Potapova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Desirae Krawczyk / Caroline Dolehide 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Yana Sizikova / Anastasia Potapova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Desirae Krawczyk / Caroline Dolehide 15-15 30-15 1-0 → 2-0 Yana Sizikova / Anastasia Potapova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 6-3* 6-6 → 7-6 Yana Sizikova / Anastasia Potapova 0-15 15-15 15-30 15-40 5-6 → 6-6 Desirae Krawczyk / Caroline Dolehide 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Yana Sizikova / Anastasia Potapova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Desirae Krawczyk / Caroline Dolehide 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Yana Sizikova / Anastasia Potapova 0-15 0-30 3-4 → 4-4 Desirae Krawczyk / Caroline Dolehide 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Yana Sizikova / Anastasia Potapova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Desirae Krawczyk / Caroline Dolehide 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Yana Sizikova / Anastasia Potapova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Desirae Krawczyk / Caroline Dolehide 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Yana Sizikova / Anastasia Potapova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Desirae Krawczyk / Caroline Dolehide 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Alexandra Panova / Giuliana Olmos vs Laura Siegemund / Barbora Krejcikova



GS Roland Garros Alexandra Panova / Giuliana Olmos Alexandra Panova / Giuliana Olmos 6 7 Laura Siegemund / Barbora Krejcikova [4] Laura Siegemund / Barbora Krejcikova [4] 3 6 Vincitore: Alexandra PanovaGiuliana Olmos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 Alexandra Panova / Giuliana Olmos 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 Laura Siegemund / Barbora Krejcikova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Alexandra Panova / Giuliana Olmos 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Laura Siegemund / Barbora Krejcikova 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Alexandra Panova / Giuliana Olmos 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Laura Siegemund / Barbora Krejcikova 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Alexandra Panova / Giuliana Olmos 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Laura Siegemund / Barbora Krejcikova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Alexandra Panova / Giuliana Olmos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Laura Siegemund / Barbora Krejcikova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Alexandra Panova / Giuliana Olmos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Laura Siegemund / Barbora Krejcikova 0-15 15-15 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Alexandra Panova / Giuliana Olmos 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Laura Siegemund / Barbora Krejcikova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Alexandra Panova / Giuliana Olmos 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Laura Siegemund / Barbora Krejcikova 0-15 15-15 15-30 30-40 3-2 → 4-2 Alexandra Panova / Giuliana Olmos 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Laura Siegemund / Barbora Krejcikova 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Alexandra Panova / Giuliana Olmos 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Laura Siegemund / Barbora Krejcikova 0-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Alexandra Panova / Giuliana Olmos 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Austin Krajicek / Ivan Dodig vs Stefanos Tsitsipas / Petros Tsitsipas



GS Roland Garros Austin Krajicek / Ivan Dodig [4] Austin Krajicek / Ivan Dodig [4] 6 5 3 Stefanos Tsitsipas / Petros Tsitsipas Stefanos Tsitsipas / Petros Tsitsipas 4 7 6 Vincitore: Stefanos TsitsipasPetros Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Stefanos Tsitsipas / Petros Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Austin Krajicek / Ivan Dodig 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Stefanos Tsitsipas / Petros Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Austin Krajicek / Ivan Dodig 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Stefanos Tsitsipas / Petros Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Austin Krajicek / Ivan Dodig 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Stefanos Tsitsipas / Petros Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Austin Krajicek / Ivan Dodig 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Stefanos Tsitsipas / Petros Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Austin Krajicek / Ivan Dodig 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Stefanos Tsitsipas / Petros Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Austin Krajicek / Ivan Dodig 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Stefanos Tsitsipas / Petros Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Austin Krajicek / Ivan Dodig 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Stefanos Tsitsipas / Petros Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Austin Krajicek / Ivan Dodig 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Stefanos Tsitsipas / Petros Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Austin Krajicek / Ivan Dodig 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Stefanos Tsitsipas / Petros Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Austin Krajicek / Ivan Dodig 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Stefanos Tsitsipas / Petros Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Austin Krajicek / Ivan Dodig 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Stefanos Tsitsipas / Petros Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Austin Krajicek / Ivan Dodig 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Stefanos Tsitsipas / Petros Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Austin Krajicek / Ivan Dodig 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Stefanos Tsitsipas / Petros Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Austin Krajicek / Ivan Dodig 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Stefanos Tsitsipas / Petros Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Austin Krajicek / Ivan Dodig 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Stefanos Tsitsipas / Petros Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Michael Venus / Erin Routliffe vs Hugo Gaston / Clara Burel



GS Roland Garros Michael Venus / Erin Routliffe [6] Michael Venus / Erin Routliffe [6] 6 6 Hugo Gaston / Clara Burel Hugo Gaston / Clara Burel 4 2 Vincitore: Michael VenusErin Routliffe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Hugo Gaston / Clara Burel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Michael Venus / Erin Routliffe 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Hugo Gaston / Clara Burel 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 Michael Venus / Erin Routliffe 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Hugo Gaston / Clara Burel 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Michael Venus / Erin Routliffe 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Hugo Gaston / Clara Burel 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Michael Venus / Erin Routliffe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Hugo Gaston / Clara Burel 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 Michael Venus / Erin Routliffe 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-4 → 5-4 Hugo Gaston / Clara Burel 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Michael Venus / Erin Routliffe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Hugo Gaston / Clara Burel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Michael Venus / Erin Routliffe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Hugo Gaston / Clara Burel 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Michael Venus / Erin Routliffe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Hugo Gaston / Clara Burel 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Michael Venus / Erin Routliffe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

John Peers / Nicole Melichar-martinez vs Tim Puetz / Miyu Kato



GS Roland Garros John Peers / Nicole Melichar-martinez John Peers / Nicole Melichar-martinez 6 6 Tim Puetz / Miyu Kato Tim Puetz / Miyu Kato 7 7 Vincitore: Tim PuetzMiyu Kato Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 John Peers / Nicole Melichar-martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 Tim Puetz / Miyu Kato 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 John Peers / Nicole Melichar-martinez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Tim Puetz / Miyu Kato 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 John Peers / Nicole Melichar-martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-4 → 4-4 Tim Puetz / Miyu Kato 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 John Peers / Nicole Melichar-martinez 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Tim Puetz / Miyu Kato 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 John Peers / Nicole Melichar-martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Tim Puetz / Miyu Kato 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 John Peers / Nicole Melichar-martinez 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Tim Puetz / Miyu Kato 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 Tim Puetz / Miyu Kato 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 John Peers / Nicole Melichar-martinez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 5-5 → 6-5 Tim Puetz / Miyu Kato 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 John Peers / Nicole Melichar-martinez 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Tim Puetz / Miyu Kato 0-15 0-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 John Peers / Nicole Melichar-martinez 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Tim Puetz / Miyu Kato 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 John Peers / Nicole Melichar-martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Tim Puetz / Miyu Kato 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 John Peers / Nicole Melichar-martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Tim Puetz / Miyu Kato 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 John Peers / Nicole Melichar-martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Court 7 – Ore: 11:00

Zhizhen Zhang / Tomas Machac vs Botic Van de zandschulp / Robin Haase



GS Roland Garros Zhizhen Zhang / Tomas Machac Zhizhen Zhang / Tomas Machac 7 6 Botic Van de zandschulp / Robin Haase Botic Van de zandschulp / Robin Haase 5 2 Vincitore: Zhizhen ZhangTomas Machac Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Botic Van de zandschulp / Robin Haase 5-2 → 6-2 Botic Van de zandschulp / Robin Haase 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 Zhizhen Zhang / Tomas Machac 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Botic Van de zandschulp / Robin Haase 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Zhizhen Zhang / Tomas Machac 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A A-40 1-1 → 2-1 Botic Van de zandschulp / Robin Haase 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Zhizhen Zhang / Tomas Machac 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Botic Van de zandschulp / Robin Haase 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 Zhizhen Zhang / Tomas Machac 30-40 5-5 → 6-5 Botic Van de zandschulp / Robin Haase 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Zhizhen Zhang / Tomas Machac 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 Botic Van de zandschulp / Robin Haase 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Zhizhen Zhang / Tomas Machac 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Botic Van de zandschulp / Robin Haase 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Zhizhen Zhang / Tomas Machac 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Botic Van de zandschulp / Robin Haase 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Zhizhen Zhang / Tomas Machac 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Botic Van de zandschulp / Robin Haase 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Zhizhen Zhang / Tomas Machac 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Jordan Thompson / Max Purcell vs Andrea Vavassori / Simone Bolelli



GS Roland Garros Jordan Thompson / Max Purcell Jordan Thompson / Max Purcell 3 4 Andrea Vavassori / Simone Bolelli [11] Andrea Vavassori / Simone Bolelli [11] 6 6 Vincitore: Andrea VavassoriSimone Bolelli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Jordan Thompson / Max Purcell 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Jordan Thompson / Max Purcell 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Jordan Thompson / Max Purcell 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Jordan Thompson / Max Purcell 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Jordan Thompson / Max Purcell 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Jordan Thompson / Max Purcell 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Jordan Thompson / Max Purcell 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-4 → 2-4 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Jordan Thompson / Max Purcell 0-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Jordan Thompson / Max Purcell 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Andrea Vavassori / Simone Bolelli 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Miguel Angel Reyes-varela martinez / N.Sriram Balaji vs Matthew Ebden / Rohan Bopanna



GS Roland Garros Miguel Angel Reyes-varela martinez / N.Sriram Balaji Miguel Angel Reyes-varela martinez / N.Sriram Balaji 7 3 6 Matthew Ebden / Rohan Bopanna [2] Matthew Ebden / Rohan Bopanna [2] 6 6 7 Vincitore: Matthew EbdenRohan Bopanna Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 8-6* 7-7* 7*-8 7*-9 8-9* 6-6 → 6-7 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Miguel Angel Reyes-varela martinez / N.Sriram Balaji 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Miguel Angel Reyes-varela martinez / N.Sriram Balaji 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Miguel Angel Reyes-varela martinez / N.Sriram Balaji 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Miguel Angel Reyes-varela martinez / N.Sriram Balaji 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Miguel Angel Reyes-varela martinez / N.Sriram Balaji 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Miguel Angel Reyes-varela martinez / N.Sriram Balaji 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Miguel Angel Reyes-varela martinez / N.Sriram Balaji 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Miguel Angel Reyes-varela martinez / N.Sriram Balaji 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Miguel Angel Reyes-varela martinez / N.Sriram Balaji 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Miguel Angel Reyes-varela martinez / N.Sriram Balaji 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Miguel Angel Reyes-varela martinez / N.Sriram Balaji 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Miguel Angel Reyes-varela martinez / N.Sriram Balaji 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Miguel Angel Reyes-varela martinez / N.Sriram Balaji 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Miguel Angel Reyes-varela martinez / N.Sriram Balaji 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Miguel Angel Reyes-varela martinez / N.Sriram Balaji 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Matthew Ebden / Rohan Bopanna 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Miguel Angel Reyes-varela martinez / N.Sriram Balaji 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Rinky Hijikata / Guido Andreozzi vs Gregoire Jacq / Manuel Guinard



GS Roland Garros Rinky Hijikata / Guido Andreozzi Rinky Hijikata / Guido Andreozzi 2 6 Gregoire Jacq / Manuel Guinard Gregoire Jacq / Manuel Guinard 6 7 Vincitore: Gregoire JacqManuel Guinard Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6*-5 6-4* 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* 9-9* 9*-10 10*-10 11-10* 11-11* 11*-12 6-6 → 6-7 Gregoire Jacq / Manuel Guinard 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Rinky Hijikata / Guido Andreozzi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Gregoire Jacq / Manuel Guinard 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Rinky Hijikata / Guido Andreozzi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Gregoire Jacq / Manuel Guinard 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Rinky Hijikata / Guido Andreozzi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Gregoire Jacq / Manuel Guinard 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Rinky Hijikata / Guido Andreozzi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Gregoire Jacq / Manuel Guinard 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Rinky Hijikata / Guido Andreozzi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Gregoire Jacq / Manuel Guinard 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Rinky Hijikata / Guido Andreozzi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Gregoire Jacq / Manuel Guinard 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Rinky Hijikata / Guido Andreozzi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Gregoire Jacq / Manuel Guinard 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Rinky Hijikata / Guido Andreozzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Gregoire Jacq / Manuel Guinard 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Rinky Hijikata / Guido Andreozzi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Gregoire Jacq / Manuel Guinard 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Rinky Hijikata / Guido Andreozzi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Andrea Vavassori / Liudmila Samsonova vs Jan Zielinski / Su-Wei Hsieh



GS Roland Garros Andrea Vavassori / Liudmila Samsonova Andrea Vavassori / Liudmila Samsonova 0 3 Jan Zielinski / Su-Wei Hsieh [7] Jan Zielinski / Su-Wei Hsieh [7] 6 6 Vincitore: Jan ZielinskiSu-Wei Hsieh Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Jan Zielinski / Su-Wei Hsieh 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Andrea Vavassori / Liudmila Samsonova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-5 → 3-5 Jan Zielinski / Su-Wei Hsieh 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Andrea Vavassori / Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Jan Zielinski / Su-Wei Hsieh 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Andrea Vavassori / Liudmila Samsonova 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Jan Zielinski / Su-Wei Hsieh 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Andrea Vavassori / Liudmila Samsonova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Jan Zielinski / Su-Wei Hsieh 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Andrea Vavassori / Liudmila Samsonova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-5 → 0-6 Jan Zielinski / Su-Wei Hsieh 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-4 → 0-5 Andrea Vavassori / Liudmila Samsonova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-3 → 0-4 Jan Zielinski / Su-Wei Hsieh 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Andrea Vavassori / Liudmila Samsonova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Jan Zielinski / Su-Wei Hsieh 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 6 – Ore: 11:00

Elena-Gabriela Ruse / Marta Kostyuk vs Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova



GS Roland Garros Elena-Gabriela Ruse / Marta Kostyuk Elena-Gabriela Ruse / Marta Kostyuk 6 6 Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova [7] Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova [7] 3 4 Vincitore: Elena-Gabriela RuseMarta Kostyuk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Elena-Gabriela Ruse / Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Elena-Gabriela Ruse / Marta Kostyuk 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Elena-Gabriela Ruse / Marta Kostyuk 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Elena-Gabriela Ruse / Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Elena-Gabriela Ruse / Marta Kostyuk 15-30 30-30 40-A 1-0 → 1-1 Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova 0-15 15-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Elena-Gabriela Ruse / Marta Kostyuk 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Elena-Gabriela Ruse / Marta Kostyuk 15-15 30-40 5-1 → 5-2 Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova 0-15 0-30 15-30 30-30 4-1 → 5-1 Elena-Gabriela Ruse / Marta Kostyuk 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Elena-Gabriela Ruse / Marta Kostyuk 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Sara Sorribes tormo / Marie Bouzkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Elena-Gabriela Ruse / Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Horacio Zeballos / Marcel Granollers vs Jan Zielinski / Hugo Nys



GS Roland Garros Horacio Zeballos / Marcel Granollers [1] Horacio Zeballos / Marcel Granollers [1] 6 6 Jan Zielinski / Hugo Nys [15] Jan Zielinski / Hugo Nys [15] 2 1 Vincitore: Horacio ZeballosMarcel Granollers Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Jan Zielinski / Hugo Nys 0-15 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Jan Zielinski / Hugo Nys 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Jan Zielinski / Hugo Nys 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Jan Zielinski / Hugo Nys 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Jan Zielinski / Hugo Nys 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Jan Zielinski / Hugo Nys 0-15 15-15 15-40 2-2 → 3-2 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Jan Zielinski / Hugo Nys 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Jan Zielinski / Hugo Nys 15-0 30-0 40-0 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Yue Yuan / Xiyu Wang vs Ellen Perez / Nicole Melichar-martinez



GS Roland Garros Yue Yuan / Xiyu Wang Yue Yuan / Xiyu Wang Ellen Perez / Nicole Melichar-martinez [2] Ellen Perez / Nicole Melichar-martinez [2] Vincitore: Ellen PerezNicole Melichar-martinez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

Nathaniel Lammons / Ena Shibahara vs Stefanos Tsitsipas / Paula Badosa



GS Roland Garros Nathaniel Lammons / Ena Shibahara Nathaniel Lammons / Ena Shibahara Stefanos Tsitsipas / Paula Badosa Stefanos Tsitsipas / Paula Badosa Vincitore: Nathaniel LammonsEna Shibahara Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

Matthew Ebden / Ellen Perez vs Mate Pavic / Lyudmyla Kichenok



GS Roland Garros Matthew Ebden / Ellen Perez [1] Matthew Ebden / Ellen Perez [1] Mate Pavic / Lyudmyla Kichenok Mate Pavic / Lyudmyla Kichenok Vincitore: Matthew EbdenEllen Perez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

Court 2 – Ore: 11:00

Cooper Woestendick vs Andreas Timini



GS Roland Garros Cooper Woestendick Cooper Woestendick 6 4 6 Andreas Timini Andreas Timini 3 6 2 Vincitore: Cooper Woestendick Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Andreas Timini 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Cooper Woestendick 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Andreas Timini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Cooper Woestendick 15-15 40-15 2-2 → 3-2 Andreas Timini 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Cooper Woestendick 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Andreas Timini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Cooper Woestendick 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Andreas Timini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Cooper Woestendick 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Andreas Timini 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Cooper Woestendick 0-15 15-15 30-40 3-3 → 3-4 Andreas Timini 15-0 15-15 30-15 3-2 → 3-3 Cooper Woestendick 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Andreas Timini 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Cooper Woestendick 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Andreas Timini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Cooper Woestendick 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Andreas Timini 0-30 5-3 → 6-3 Cooper Woestendick 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Andreas Timini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Cooper Woestendick 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Andreas Timini 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Cooper Woestendick 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Andreas Timini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Cooper Woestendick 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Andreas Timini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Egor Pleshivtsev vs Pavle Marinkov



GS Roland Garros Egor Pleshivtsev Egor Pleshivtsev 5 6 6 Pavle Marinkov Pavle Marinkov 7 4 2 Vincitore: Egor Pleshivtsev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Egor Pleshivtsev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Pavle Marinkov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Egor Pleshivtsev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Pavle Marinkov 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Egor Pleshivtsev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Pavle Marinkov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Egor Pleshivtsev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Pavle Marinkov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Egor Pleshivtsev 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Pavle Marinkov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Egor Pleshivtsev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Pavle Marinkov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Egor Pleshivtsev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Pavle Marinkov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Egor Pleshivtsev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Pavle Marinkov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Egor Pleshivtsev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Pavle Marinkov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Egor Pleshivtsev 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 5-7 Pavle Marinkov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Egor Pleshivtsev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Pavle Marinkov 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Egor Pleshivtsev 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Pavle Marinkov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-A 3-3 → 4-3 Egor Pleshivtsev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Pavle Marinkov 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Egor Pleshivtsev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Pavle Marinkov 15-0 15-15 2-0 → 2-1 Egor Pleshivtsev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Pavle Marinkov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Keegan Rice vs Atakan Karahan



GS Roland Garros Keegan Rice Keegan Rice 7 6 Atakan Karahan Atakan Karahan 6 0 Vincitore: Keegan Rice Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Atakan Karahan 0-15 0-30 15-30 15-40 5-0 → 6-0 Keegan Rice 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Atakan Karahan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Keegan Rice 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Atakan Karahan 15-0 15-15 15-30 30-30 15-40 1-0 → 2-0 Keegan Rice 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 Keegan Rice 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Atakan Karahan 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Keegan Rice 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Atakan Karahan 15-0 40-0 5-3 → 5-4 Keegan Rice 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Atakan Karahan 15-0 15-15 0-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Keegan Rice 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Atakan Karahan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Keegan Rice 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Atakan Karahan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Keegan Rice 15-0 30-0 0-1 → 1-1 Atakan Karahan 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Julie Pastikova vs Rose Marie Nijkamp



GS Roland Garros Julie Pastikova Julie Pastikova 3 3 Rose Marie Nijkamp Rose Marie Nijkamp 6 6 Vincitore: Rose Marie Nijkamp Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Rose Marie Nijkamp 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Julie Pastikova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Rose Marie Nijkamp 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Julie Pastikova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Rose Marie Nijkamp 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Julie Pastikova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Rose Marie Nijkamp 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Julie Pastikova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Rose Marie Nijkamp 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Julie Pastikova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Rose Marie Nijkamp 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 3-5 Julie Pastikova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Rose Marie Nijkamp 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Julie Pastikova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Rose Marie Nijkamp 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Julie Pastikova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Rose Marie Nijkamp 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Julie Pastikova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Ian Mayew / Jack Kennedy vs Alexander Vasilev / William Rejchtman vinciguerra



GS Roland Garros Ian Mayew / Jack Kennedy • Ian Mayew / Jack Kennedy 0 6 5 1 Alexander Vasilev / William Rejchtman vinciguerra Alexander Vasilev / William Rejchtman vinciguerra 0 2 7 0 Vincitore: Ian MayewJack Kennedy Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Ian Mayew / Jack Kennedy 1-0 Ian Mayew / Jack Kennedy 1-0 2-0 3-0 3-1 4-1 5-1 5-2 5-3 6-3 7-3 7-4 8-4 9-4 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Ian Mayew / Jack Kennedy 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-6 → 5-7 Alexander Vasilev / William Rejchtman vinciguerra 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Ian Mayew / Jack Kennedy 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Alexander Vasilev / William Rejchtman vinciguerra 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Ian Mayew / Jack Kennedy 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Alexander Vasilev / William Rejchtman vinciguerra 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-4 → 3-4 Ian Mayew / Jack Kennedy 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-4 → 2-4 Alexander Vasilev / William Rejchtman vinciguerra 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Ian Mayew / Jack Kennedy 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 Alexander Vasilev / William Rejchtman vinciguerra 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Ian Mayew / Jack Kennedy 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Alexander Vasilev / William Rejchtman vinciguerra 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Ian Mayew / Jack Kennedy 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Alexander Vasilev / William Rejchtman vinciguerra 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Ian Mayew / Jack Kennedy 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Alexander Vasilev / William Rejchtman vinciguerra 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-2 → 3-2 Ian Mayew / Jack Kennedy 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 2-2 Alexander Vasilev / William Rejchtman vinciguerra 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 Ian Mayew / Jack Kennedy 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Alexander Vasilev / William Rejchtman vinciguerra 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Rose Marie Nijkamp / Malak El allami vs Alana Subasic / Olivia Carneiro



GS Roland Garros Rose Marie Nijkamp / Malak El allami Rose Marie Nijkamp / Malak El allami 6 6 Alana Subasic / Olivia Carneiro Alana Subasic / Olivia Carneiro 0 4 Vincitore: Rose Marie NijkampMalak El allami Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Alana Subasic / Olivia Carneiro 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Rose Marie Nijkamp / Malak El allami 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-3 → 5-4 Alana Subasic / Olivia Carneiro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Rose Marie Nijkamp / Malak El allami 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-2 → 5-2 Alana Subasic / Olivia Carneiro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Rose Marie Nijkamp / Malak El allami 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Alana Subasic / Olivia Carneiro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-0 → 3-1 Rose Marie Nijkamp / Malak El allami 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Alana Subasic / Olivia Carneiro 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 Rose Marie Nijkamp / Malak El allami 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Alana Subasic / Olivia Carneiro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-0 → 6-0 Rose Marie Nijkamp / Malak El allami 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Alana Subasic / Olivia Carneiro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-0 → 4-0 Rose Marie Nijkamp / Malak El allami 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Alana Subasic / Olivia Carneiro 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Rose Marie Nijkamp / Malak El allami 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 3 – Ore: 11:00

Jagger Leach vs Daniele Rapagnetta



GS Roland Garros Jagger Leach Jagger Leach 6 1 Daniele Rapagnetta Daniele Rapagnetta 7 6 Vincitore: Daniele Rapagnetta Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Daniele Rapagnetta 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Jagger Leach 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Daniele Rapagnetta 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Jagger Leach 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Daniele Rapagnetta 15-15 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Jagger Leach 15-0 40-30 0-1 → 1-1 Daniele Rapagnetta 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 Daniele Rapagnetta 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Jagger Leach 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Daniele Rapagnetta 30-0 5-4 → 5-5 Jagger Leach 15-0 30-0 4-4 → 5-4 Daniele Rapagnetta 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Jagger Leach 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Daniele Rapagnetta 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Jagger Leach 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Daniele Rapagnetta 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Jagger Leach 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Daniele Rapagnetta 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Jagger Leach 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Kaylan Bigun vs Viktor Frydrych



GS Roland Garros Kaylan Bigun [5] Kaylan Bigun [5] 6 6 Viktor Frydrych Viktor Frydrych 1 3 Vincitore: Kaylan Bigun Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Viktor Frydrych 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 Kaylan Bigun 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Viktor Frydrych 0-15 0-30 15-30 15-40 A-40 4-2 → 4-3 Kaylan Bigun 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Viktor Frydrych 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Kaylan Bigun 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Viktor Frydrych 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Kaylan Bigun 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Viktor Frydrych 0-15 30-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Kaylan Bigun 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Viktor Frydrych 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 Kaylan Bigun 15-0 15-15 30-15 4-0 → 5-0 Viktor Frydrych 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 Kaylan Bigun 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A A-40 2-0 → 3-0 Viktor Frydrych 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Kaylan Bigun 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Tyra Caterina Grant vs Julia Stusek



GS Roland Garros Tyra Caterina Grant [4] Tyra Caterina Grant [4] 2 6 6 Julia Stusek Julia Stusek 6 4 0 Vincitore: Tyra Caterina Grant Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 Julia Stusek 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-0 → 6-0 Tyra Caterina Grant 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 Julia Stusek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Tyra Caterina Grant 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Julia Stusek 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Tyra Caterina Grant 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Julia Stusek 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Tyra Caterina Grant 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Julia Stusek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Tyra Caterina Grant 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 Julia Stusek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Tyra Caterina Grant 0-15 0-30 0-40 4-0 → 4-1 Julia Stusek 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Tyra Caterina Grant 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Julia Stusek 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Tyra Caterina Grant 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Julia Stusek 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Tyra Caterina Grant 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Julia Stusek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 Tyra Caterina Grant 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 1-4 Julia Stusek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Tyra Caterina Grant 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Julia Stusek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Tyra Caterina Grant 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Jeline Vandromme vs Maria Golovina



GS Roland Garros Jeline Vandromme Jeline Vandromme 6 6 Maria Golovina Maria Golovina 2 1 Vincitore: Jeline Vandromme Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Maria Golovina 0-15 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Jeline Vandromme 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Maria Golovina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Jeline Vandromme 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Maria Golovina 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Jeline Vandromme 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Maria Golovina 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Jeline Vandromme 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Maria Golovina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Jeline Vandromme 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Maria Golovina 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Jeline Vandromme 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Maria Golovina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Jeline Vandromme 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Maria Golovina 15-0 15-15 0-0 → 1-0

Iva Jovic / Tyra Caterina Grant vs Laima Vladson / Gloriana Nahum



GS Roland Garros Iva Jovic / Tyra Caterina Grant [4] Iva Jovic / Tyra Caterina Grant [4] 6 6 Laima Vladson / Gloriana Nahum Laima Vladson / Gloriana Nahum 2 2 Vincitore: Iva JovicTyra Caterina Grant Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Laima Vladson / Gloriana Nahum 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Iva Jovic / Tyra Caterina Grant 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Laima Vladson / Gloriana Nahum 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-2 → 4-2 Iva Jovic / Tyra Caterina Grant 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Laima Vladson / Gloriana Nahum 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Iva Jovic / Tyra Caterina Grant 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 Laima Vladson / Gloriana Nahum 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Iva Jovic / Tyra Caterina Grant 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Laima Vladson / Gloriana Nahum 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Iva Jovic / Tyra Caterina Grant 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-2 → 5-2 Laima Vladson / Gloriana Nahum 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-1 → 4-2 Iva Jovic / Tyra Caterina Grant 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Laima Vladson / Gloriana Nahum 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 Iva Jovic / Tyra Caterina Grant 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Laima Vladson / Gloriana Nahum 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Iva Jovic / Tyra Caterina Grant 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Joy De zeeuw / Noemi Basiletti vs Anna Maria Fedotova / Luna Maria Cinalli



Il match deve ancora iniziare

GS Roland Garros Erin Routliffe / Leylah Fernandez [9] Erin Routliffe / Leylah Fernandez [9] 6 6 Makoto Ninomiya / Eri Hozumi Makoto Ninomiya / Eri Hozumi 0 1 Vincitore: Erin RoutliffeLeylah Fernandez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Makoto Ninomiya / Eri Hozumi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-1 → 6-1 Erin Routliffe / Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Makoto Ninomiya / Eri Hozumi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Erin Routliffe / Leylah Fernandez 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Makoto Ninomiya / Eri Hozumi 0-15 0-30 1-1 → 2-1 Erin Routliffe / Leylah Fernandez 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Makoto Ninomiya / Eri Hozumi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Erin Routliffe / Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 Makoto Ninomiya / Eri Hozumi 0-15 0-30 15-30 15-40 4-0 → 5-0 Erin Routliffe / Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Makoto Ninomiya / Eri Hozumi 0-15 15-30 30-40 2-0 → 3-0 Erin Routliffe / Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Makoto Ninomiya / Eri Hozumi 0-30 0-0 → 1-0

Erin Routliffe/ Leylah Fernandezvs Makoto Ninomiya/ Eri Hozumi

Henry Patten / Harri Heliovaara vs Joran Vliegen / Sander Gille



GS Roland Garros Henry Patten / Harri Heliovaara Henry Patten / Harri Heliovaara Joran Vliegen / Sander Gille [10] Joran Vliegen / Sander Gille [10] Vincitore: Joran VliegenSander Gille Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

Ariel Behar / Asia Muhammad vs Marcelo Arevalo / Shuai Zhang



GS Roland Garros Ariel Behar / Asia Muhammad • Ariel Behar / Asia Muhammad 0 6 5 0 Marcelo Arevalo / Shuai Zhang Marcelo Arevalo / Shuai Zhang 0 4 7 1 Vincitore: Marcelo ArevaloShuai Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Ariel Behar / Asia Muhammad 0-1 Ariel Behar / Asia Muhammad 0-1 1-1 1-2 1-3 2-3 3-3 4-3 4-4 4-5 5-5 6-5 6-6 6-7 6-8 7-8 8-8 8-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Ariel Behar / Asia Muhammad 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 5-6 → 5-7 Marcelo Arevalo / Shuai Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Ariel Behar / Asia Muhammad 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Marcelo Arevalo / Shuai Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Ariel Behar / Asia Muhammad 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Marcelo Arevalo / Shuai Zhang 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Ariel Behar / Asia Muhammad 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Marcelo Arevalo / Shuai Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Ariel Behar / Asia Muhammad 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Marcelo Arevalo / Shuai Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Ariel Behar / Asia Muhammad 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Marcelo Arevalo / Shuai Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Ariel Behar / Asia Muhammad 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Marcelo Arevalo / Shuai Zhang 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Ariel Behar / Asia Muhammad 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-3 → 5-3 Marcelo Arevalo / Shuai Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 Ariel Behar / Asia Muhammad 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Marcelo Arevalo / Shuai Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Ariel Behar / Asia Muhammad 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Marcelo Arevalo / Shuai Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 Ariel Behar / Asia Muhammad 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Marcelo Arevalo / Shuai Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Court 5 – Ore: 11:00

Maxim Mrva / Jan Klimas vs Max Stenzer / Henry Bernet



GS Roland Garros Maxim Mrva / Jan Klimas Maxim Mrva / Jan Klimas 2 5 Max Stenzer / Henry Bernet Max Stenzer / Henry Bernet 6 7 Vincitore: Max StenzerHenry Bernet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Max Stenzer / Henry Bernet 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Maxim Mrva / Jan Klimas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-5 → 5-6 Max Stenzer / Henry Bernet 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Maxim Mrva / Jan Klimas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Max Stenzer / Henry Bernet 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Maxim Mrva / Jan Klimas 15-40 4-2 → 4-3 Max Stenzer / Henry Bernet 40-30 4-1 → 4-2 Maxim Mrva / Jan Klimas 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Max Stenzer / Henry Bernet 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 3-1 Maxim Mrva / Jan Klimas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 Max Stenzer / Henry Bernet 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Maxim Mrva / Jan Klimas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Max Stenzer / Henry Bernet 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Maxim Mrva / Jan Klimas 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Max Stenzer / Henry Bernet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Maxim Mrva / Jan Klimas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 Max Stenzer / Henry Bernet 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Maxim Mrva / Jan Klimas 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Max Stenzer / Henry Bernet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Maxim Mrva / Jan Klimas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Mate Pavic / Marcelo Arevalo vs Tim Puetz / Kevin Krawietz



GS Roland Garros Mate Pavic / Marcelo Arevalo [9] Mate Pavic / Marcelo Arevalo [9] 7 7 Tim Puetz / Kevin Krawietz [6] Tim Puetz / Kevin Krawietz [6] 6 6 Vincitore: Mate PavicMarcelo Arevalo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 Tim Puetz / Kevin Krawietz 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Tim Puetz / Kevin Krawietz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 5-5 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Tim Puetz / Kevin Krawietz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 15-0 2-4 → 3-4 Tim Puetz / Kevin Krawietz 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Tim Puetz / Kevin Krawietz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Tim Puetz / Kevin Krawietz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 5*-0 5*-1 5-2* 6-6 → 7-6 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Tim Puetz / Kevin Krawietz 15-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Tim Puetz / Kevin Krawietz 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Tim Puetz / Kevin Krawietz 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 0-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Tim Puetz / Kevin Krawietz 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Tim Puetz / Kevin Krawietz 0-15 40-15 1-1 → 1-2 Mate Pavic / Marcelo Arevalo 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Tim Puetz / Kevin Krawietz 30-0 0-0 → 0-1

Andreas Timini / Izan Almazan valiente vs Evan Jarzaguet / Alexis Berquier



GS Roland Garros Andreas Timini / Izan Almazan valiente Andreas Timini / Izan Almazan valiente 7 6 Evan Jarzaguet / Alexis Berquier Evan Jarzaguet / Alexis Berquier 5 2 Vincitore: Andreas TiminiIzan Almazan valiente Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Evan Jarzaguet / Alexis Berquier 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 5-2 → 6-2 Andreas Timini / Izan Almazan valiente 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-2 → 5-2 Evan Jarzaguet / Alexis Berquier 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Andreas Timini / Izan Almazan valiente 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Evan Jarzaguet / Alexis Berquier 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 3-1 Andreas Timini / Izan Almazan valiente 0-15 0-30 15-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Evan Jarzaguet / Alexis Berquier 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Andreas Timini / Izan Almazan valiente 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Evan Jarzaguet / Alexis Berquier 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 Andreas Timini / Izan Almazan valiente 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Evan Jarzaguet / Alexis Berquier 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-4 → 5-5 Andreas Timini / Izan Almazan valiente 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Evan Jarzaguet / Alexis Berquier 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-4 → 4-4 Andreas Timini / Izan Almazan valiente 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 Evan Jarzaguet / Alexis Berquier 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 Andreas Timini / Izan Almazan valiente 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 Evan Jarzaguet / Alexis Berquier 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Andreas Timini / Izan Almazan valiente 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Evan Jarzaguet / Alexis Berquier 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Andreas Timini / Izan Almazan valiente 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Daniil Sarksian / Naoya Honda vs Cooper Woestendick / Maxwell Exsted



GS Roland Garros Daniil Sarksian / Naoya Honda Daniil Sarksian / Naoya Honda 6 4 Cooper Woestendick / Maxwell Exsted [7] Cooper Woestendick / Maxwell Exsted [7] 7 6 Vincitore: Cooper WoestendickMaxwell Exsted Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Cooper Woestendick / Maxwell Exsted 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 4-5 → 4-6 Daniil Sarksian / Naoya Honda 15-0 15-15 15-30 15-40 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Cooper Woestendick / Maxwell Exsted 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Daniil Sarksian / Naoya Honda 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 Cooper Woestendick / Maxwell Exsted 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Daniil Sarksian / Naoya Honda 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Cooper Woestendick / Maxwell Exsted 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 Daniil Sarksian / Naoya Honda 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Cooper Woestendick / Maxwell Exsted 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Daniil Sarksian / Naoya Honda 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 Daniil Sarksian / Naoya Honda 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 6-5 → 6-6 Cooper Woestendick / Maxwell Exsted 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Daniil Sarksian / Naoya Honda 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 Cooper Woestendick / Maxwell Exsted 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Daniil Sarksian / Naoya Honda 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Cooper Woestendick / Maxwell Exsted 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Daniil Sarksian / Naoya Honda 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Cooper Woestendick / Maxwell Exsted 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-3 → 2-3 Daniil Sarksian / Naoya Honda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-3 → 1-3 Cooper Woestendick / Maxwell Exsted 15-0 15-15 30-15 40-30 0-2 → 0-3 Daniil Sarksian / Naoya Honda 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 Cooper Woestendick / Maxwell Exsted 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Daphnée Mpetshi perricard / Ophélie Boullay vs Mika Stojsavljevic / Wakana Sonobe



GS Roland Garros Daphnée Mpetshi perricard / Ophélie Boullay Daphnée Mpetshi perricard / Ophélie Boullay 1 3 Mika Stojsavljevic / Wakana Sonobe [7] Mika Stojsavljevic / Wakana Sonobe [7] 6 6 Vincitore: Mika StojsavljevicWakana Sonobe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Daphnée Mpetshi perricard / Ophélie Boullay 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 Mika Stojsavljevic / Wakana Sonobe 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Daphnée Mpetshi perricard / Ophélie Boullay 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-4 → 3-4 Mika Stojsavljevic / Wakana Sonobe 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Daphnée Mpetshi perricard / Ophélie Boullay 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Mika Stojsavljevic / Wakana Sonobe 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Daphnée Mpetshi perricard / Ophélie Boullay 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 Mika Stojsavljevic / Wakana Sonobe 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 Daphnée Mpetshi perricard / Ophélie Boullay 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Mika Stojsavljevic / Wakana Sonobe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-5 → 1-6 Daphnée Mpetshi perricard / Ophélie Boullay 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 Mika Stojsavljevic / Wakana Sonobe 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Daphnée Mpetshi perricard / Ophélie Boullay 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Mika Stojsavljevic / Wakana Sonobe 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Daphnée Mpetshi perricard / Ophélie Boullay 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Mika Stojsavljevic / Wakana Sonobe 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Teodora Kostovic / Yoana Konstantinova vs Sonja Zhenikhova / Elizara Yaneva



GS Roland Garros Teodora Kostovic / Yoana Konstantinova Teodora Kostovic / Yoana Konstantinova 6 6 Sonja Zhenikhova / Elizara Yaneva Sonja Zhenikhova / Elizara Yaneva 3 3 Vincitore: Teodora KostovicYoana Konstantinova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Teodora Kostovic / Yoana Konstantinova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-3 → 6-3 Sonja Zhenikhova / Elizara Yaneva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Teodora Kostovic / Yoana Konstantinova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Sonja Zhenikhova / Elizara Yaneva 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Teodora Kostovic / Yoana Konstantinova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Sonja Zhenikhova / Elizara Yaneva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Teodora Kostovic / Yoana Konstantinova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-0 → 2-1 Sonja Zhenikhova / Elizara Yaneva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Teodora Kostovic / Yoana Konstantinova 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Sonja Zhenikhova / Elizara Yaneva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-3 → 6-3 Teodora Kostovic / Yoana Konstantinova 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 5-3 Sonja Zhenikhova / Elizara Yaneva 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 Teodora Kostovic / Yoana Konstantinova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Sonja Zhenikhova / Elizara Yaneva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-1 → 4-1 Teodora Kostovic / Yoana Konstantinova 0-15 0-30 0-40 3-0 → 3-1 Sonja Zhenikhova / Elizara Yaneva 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Teodora Kostovic / Yoana Konstantinova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Sonja Zhenikhova / Elizara Yaneva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Court 8 – Ore: 11:00

Mayu Crossley vs Iva Ivanova



GS Roland Garros Mayu Crossley Mayu Crossley 4 6 6 Iva Ivanova [11] Iva Ivanova [11] 6 2 7 Vincitore: Iva Ivanova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 4*-7 5*-7 6*-9 6-6 → 6-7 Iva Ivanova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-6 → 6-6 Mayu Crossley 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 Iva Ivanova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Mayu Crossley 15-0 30-15 4-4 → 5-4 Iva Ivanova 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Mayu Crossley 0-15 15-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Iva Ivanova 15-0 15-15 15-30 40-30 2-3 → 2-4 Mayu Crossley 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Iva Ivanova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Mayu Crossley 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Iva Ivanova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Mayu Crossley 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Iva Ivanova 15-0 15-15 30-40 5-2 → 6-2 Mayu Crossley 0-15 15-15 15-40 5-1 → 5-2 Iva Ivanova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Mayu Crossley 15-0 30-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Iva Ivanova 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 Mayu Crossley 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Iva Ivanova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Mayu Crossley 15-0 30-30 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Iva Ivanova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Mayu Crossley 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Iva Ivanova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Mayu Crossley 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Iva Ivanova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Mayu Crossley 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Iva Ivanova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Mayu Crossley 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Iva Ivanova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Mayu Crossley 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Rei Sakamoto vs William Rejchtman vinciguerra



GS Roland Garros Rei Sakamoto [1] Rei Sakamoto [1] 6 7 William Rejchtman vinciguerra William Rejchtman vinciguerra 4 6 Vincitore: Rei Sakamoto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 William Rejchtman vinciguerra 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Rei Sakamoto 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 William Rejchtman vinciguerra 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Rei Sakamoto 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 William Rejchtman vinciguerra 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Rei Sakamoto 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 William Rejchtman vinciguerra 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Rei Sakamoto 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 William Rejchtman vinciguerra 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Rei Sakamoto 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 William Rejchtman vinciguerra 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Rei Sakamoto 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 William Rejchtman vinciguerra 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Rei Sakamoto 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 William Rejchtman vinciguerra 15-0 15-15 4-3 → 4-4 Rei Sakamoto 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 William Rejchtman vinciguerra 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Rei Sakamoto 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 William Rejchtman vinciguerra 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Rei Sakamoto 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 William Rejchtman vinciguerra 0-15 1-0 → 1-1 Rei Sakamoto 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Kaitlyn Rolls vs Sonja Zhenikhova



GS Roland Garros Kaitlyn Rolls [15] Kaitlyn Rolls [15] 7 6 Sonja Zhenikhova Sonja Zhenikhova 5 3 Vincitore: Kaitlyn Rolls Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Kaitlyn Rolls 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Sonja Zhenikhova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Kaitlyn Rolls 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 Sonja Zhenikhova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Kaitlyn Rolls 0-15 0-30 0-40 4-0 → 4-1 Sonja Zhenikhova 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Kaitlyn Rolls 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Sonja Zhenikhova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Kaitlyn Rolls 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Sonja Zhenikhova 15-0 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 Kaitlyn Rolls 15-0 30-0 30-15 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Sonja Zhenikhova 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Kaitlyn Rolls 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Sonja Zhenikhova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Kaitlyn Rolls 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Sonja Zhenikhova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Kaitlyn Rolls 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Sonja Zhenikhova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Kaitlyn Rolls 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Sonja Zhenikhova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Kaitlyn Rolls 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Amir Omarkhanov vs Rafael Jodar



GS Roland Garros Amir Omarkhanov [13] Amir Omarkhanov [13] 2 2 Rafael Jodar Rafael Jodar 6 6 Vincitore: Rafael Jodar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Rafael Jodar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Amir Omarkhanov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Rafael Jodar 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Amir Omarkhanov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Rafael Jodar 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Amir Omarkhanov 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 Rafael Jodar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Amir Omarkhanov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Rafael Jodar 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Amir Omarkhanov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Rafael Jodar 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Amir Omarkhanov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Rafael Jodar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Amir Omarkhanov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Rafael Jodar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Amir Omarkhanov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Charo Esquiva banuls vs Yufei Ren



GS Roland Garros Charo Esquiva banuls Charo Esquiva banuls 3 2 Yufei Ren Yufei Ren 6 6 Vincitore: Yufei Ren Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Yufei Ren 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Charo Esquiva banuls 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Yufei Ren 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Charo Esquiva banuls 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-4 → 1-4 Yufei Ren 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Charo Esquiva banuls 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Yufei Ren 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Charo Esquiva banuls 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Yufei Ren 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 Charo Esquiva banuls 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Yufei Ren 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Charo Esquiva banuls 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Yufei Ren 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Charo Esquiva banuls 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Yufei Ren 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Charo Esquiva banuls 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Yufei Ren 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Joel Schwaerzler / Nicolai Budkov kjaer vs Hoyoung Roh / Atakan Karahan



GS Roland Garros Joel Schwaerzler / Nicolai Budkov kjaer [1] Joel Schwaerzler / Nicolai Budkov kjaer [1] 7 6 Hoyoung Roh / Atakan Karahan Hoyoung Roh / Atakan Karahan 6 3 Vincitore: Joel SchwaerzlerNicolai Budkov kjaer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Joel Schwaerzler / Nicolai Budkov kjaer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Hoyoung Roh / Atakan Karahan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Joel Schwaerzler / Nicolai Budkov kjaer 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Hoyoung Roh / Atakan Karahan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Joel Schwaerzler / Nicolai Budkov kjaer 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Hoyoung Roh / Atakan Karahan 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Joel Schwaerzler / Nicolai Budkov kjaer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Hoyoung Roh / Atakan Karahan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Joel Schwaerzler / Nicolai Budkov kjaer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 Joel Schwaerzler / Nicolai Budkov kjaer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Hoyoung Roh / Atakan Karahan 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Joel Schwaerzler / Nicolai Budkov kjaer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Hoyoung Roh / Atakan Karahan 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Joel Schwaerzler / Nicolai Budkov kjaer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Hoyoung Roh / Atakan Karahan 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Joel Schwaerzler / Nicolai Budkov kjaer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Hoyoung Roh / Atakan Karahan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Joel Schwaerzler / Nicolai Budkov kjaer 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Hoyoung Roh / Atakan Karahan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Joel Schwaerzler / Nicolai Budkov kjaer 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Hoyoung Roh / Atakan Karahan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

Court 9 – Ore: 11:00

Kristina Penickova vs Emily Sartz-lunde



GS Roland Garros Kristina Penickova Kristina Penickova 7 6 Emily Sartz-lunde Emily Sartz-lunde 6 4 Vincitore: Kristina Penickova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Kristina Penickova 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Emily Sartz-lunde 0-15 0-40 4-4 → 5-4 Kristina Penickova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Emily Sartz-lunde 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Kristina Penickova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Emily Sartz-lunde 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Kristina Penickova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Emily Sartz-lunde 0-15 40-30 1-1 → 2-1 Kristina Penickova 15-0 15-15 0-1 → 1-1 Emily Sartz-lunde 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 Emily Sartz-lunde 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Kristina Penickova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Emily Sartz-lunde 30-40 5-4 → 5-5 Kristina Penickova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Emily Sartz-lunde 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Kristina Penickova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Emily Sartz-lunde 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Kristina Penickova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Emily Sartz-lunde 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Kristina Penickova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Emily Sartz-lunde 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Kristina Penickova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Luis Augusto Queiroz miguel vs Benjamin Gusic wan



GS Roland Garros Luis Augusto Queiroz miguel Luis Augusto Queiroz miguel 6 4 6 Benjamin Gusic wan Benjamin Gusic wan 4 6 3 Vincitore: Luis Guto Miguel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Luis Augusto Queiroz miguel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Benjamin Gusic wan 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Benjamin Gusic wan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 5-2 Luis Augusto Queiroz miguel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Benjamin Gusic wan 0-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Luis Augusto Queiroz miguel 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Benjamin Gusic wan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Luis Augusto Queiroz miguel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Benjamin Gusic wan 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 Luis Augusto Queiroz miguel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Benjamin Gusic wan 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Luis Augusto Queiroz miguel 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 Benjamin Gusic wan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Luis Augusto Queiroz miguel 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 Benjamin Gusic wan 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Luis Augusto Queiroz miguel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Benjamin Gusic wan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Luis Augusto Queiroz miguel 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Benjamin Gusic wan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Luis Augusto Queiroz miguel 15-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Benjamin Gusic wan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Luis Augusto Queiroz miguel 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Benjamin Gusic wan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Luis Augusto Queiroz miguel 0-15 40-15 40-A 4-2 → 4-3 Benjamin Gusic wan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Luis Augusto Queiroz miguel 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Benjamin Gusic wan 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Luis Augusto Queiroz miguel 15-15 30-15 A-40 1-1 → 2-1 Benjamin Gusic wan 0-15 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Luis Augusto Queiroz miguel 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Jack Kennedy vs Joel Schwaerzler



GS Roland Garros Jack Kennedy Jack Kennedy 6 3 2 Joel Schwaerzler [2] Joel Schwaerzler [2] 4 6 6 Vincitore: Joel Schwaerzler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Joel Schwaerzler 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Jack Kennedy 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Joel Schwaerzler 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Jack Kennedy 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Joel Schwaerzler 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Jack Kennedy 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Joel Schwaerzler 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Jack Kennedy 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Joel Schwaerzler 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Jack Kennedy 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Joel Schwaerzler 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-5 → 2-5 Jack Kennedy 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Joel Schwaerzler 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Jack Kennedy 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Joel Schwaerzler 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Jack Kennedy 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Joel Schwaerzler 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Jack Kennedy 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Joel Schwaerzler 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Jack Kennedy 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Joel Schwaerzler 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 Jack Kennedy 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Joel Schwaerzler 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Jack Kennedy 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Joel Schwaerzler 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Jack Kennedy 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Joel Schwaerzler 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Thea Frodin vs Mingge Xu



GS Roland Garros Thea Frodin Thea Frodin 4 4 Mingge Xu [7] Mingge Xu [7] 6 6 Vincitore: Mingge Xu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Mingge Xu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Thea Frodin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Mingge Xu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Thea Frodin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Mingge Xu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Thea Frodin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Mingge Xu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Thea Frodin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Mingge Xu 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 Thea Frodin 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Mingge Xu 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Thea Frodin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Mingge Xu 15-0 15-15 30-15 40-30 4-3 → 4-4 Thea Frodin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Mingge Xu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Thea Frodin 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Mingge Xu 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Thea Frodin 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Mingge Xu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Thea Frodin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Daria Shadchneva vs Emerson Jones



GS Roland Garros Daria Shadchneva Daria Shadchneva 7 6 Emerson Jones [2] Emerson Jones [2] 6 4 Vincitore: Daria Shadchneva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Emerson Jones 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Daria Shadchneva 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 5-4 Emerson Jones 15-0 15-15 15-40 4-3 → 5-3 Daria Shadchneva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Emerson Jones 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Daria Shadchneva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Emerson Jones 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Daria Shadchneva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Emerson Jones 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Daria Shadchneva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 Daria Shadchneva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 6-6 Emerson Jones 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Daria Shadchneva 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Emerson Jones 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Daria Shadchneva 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Emerson Jones 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Daria Shadchneva 0-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Emerson Jones 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Daria Shadchneva 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Emerson Jones 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Daria Shadchneva 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Emerson Jones 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Laura Samson / Alena Kovackova vs Kristiana Sidorova / Gaeul Jang



GS Roland Garros Laura Samson / Alena Kovackova [1] Laura Samson / Alena Kovackova [1] 7 6 Kristiana Sidorova / Gaeul Jang Kristiana Sidorova / Gaeul Jang 5 4 Vincitore: Laura SamsonAlena Kovackova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Laura Samson / Alena Kovackova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Kristiana Sidorova / Gaeul Jang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-3 → 5-4 Laura Samson / Alena Kovackova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-2 → 5-3 Kristiana Sidorova / Gaeul Jang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Laura Samson / Alena Kovackova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 Kristiana Sidorova / Gaeul Jang 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 4-1 Laura Samson / Alena Kovackova 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Kristiana Sidorova / Gaeul Jang 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Laura Samson / Alena Kovackova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Kristiana Sidorova / Gaeul Jang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Laura Samson / Alena Kovackova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 Kristiana Sidorova / Gaeul Jang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Laura Samson / Alena Kovackova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-5 → 5-5 Kristiana Sidorova / Gaeul Jang 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Laura Samson / Alena Kovackova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-3 → 4-4 Kristiana Sidorova / Gaeul Jang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-2 → 4-3 Laura Samson / Alena Kovackova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Kristiana Sidorova / Gaeul Jang 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Laura Samson / Alena Kovackova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Kristiana Sidorova / Gaeul Jang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Laura Samson / Alena Kovackova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Kristiana Sidorova / Gaeul Jang 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 10 – Ore: 11:00

Daria Egorova vs Vittoria Paganetti



GS Roland Garros Daria Egorova Daria Egorova 6 6 Vittoria Paganetti Vittoria Paganetti 7 7 Vincitore: Vittoria Paganetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 Daria Egorova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 6-5 → 6-6 Vittoria Paganetti 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Daria Egorova 15-15 40-15 4-5 → 5-5 Vittoria Paganetti 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Daria Egorova 15-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Vittoria Paganetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Daria Egorova 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Vittoria Paganetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Daria Egorova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Daria Egorova 15-15 30-40 1-0 Vittoria Paganetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 Vittoria Paganetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Daria Egorova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Vittoria Paganetti 15-30 4-5 → 5-5 Daria Egorova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Vittoria Paganetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Daria Egorova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Vittoria Paganetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Daria Egorova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Vittoria Paganetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Daria Egorova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Vittoria Paganetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Daria Egorova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Luca Preda vs Maximo Zeitune



GS Roland Garros Luca Preda [4] Luca Preda [4] 3 6 6 Maximo Zeitune Maximo Zeitune 6 4 3 Vincitore: Luca Preda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6

Malak El allami vs Nellie Taraba wallberg



GS Roland Garros Malak El allami Malak El allami 3 6 6 Nellie Taraba wallberg Nellie Taraba wallberg 6 3 2 Vincitore: Malak El allami Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Malak El allami 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Nellie Taraba wallberg 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Malak El allami 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Nellie Taraba wallberg 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 Malak El allami 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Nellie Taraba wallberg 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Malak El allami 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Nellie Taraba wallberg 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Malak El allami 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Nellie Taraba wallberg 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Malak El allami 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Nellie Taraba wallberg 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Malak El allami 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Nellie Taraba wallberg 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Malak El allami 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Nellie Taraba wallberg 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Malak El allami 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Nellie Taraba wallberg 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Malak El allami 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Nellie Taraba wallberg 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Malak El allami 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Nellie Taraba wallberg 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 Malak El allami 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 Nellie Taraba wallberg 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Malak El allami 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Nellie Taraba wallberg 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Rositsa Dencheva vs Alana Subasic



GS Roland Garros Rositsa Dencheva Rositsa Dencheva 6 6 Alana Subasic Alana Subasic 2 2 Vincitore: Rositsa Dencheva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Rositsa Dencheva 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Alana Subasic 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Rositsa Dencheva 0-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Alana Subasic 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Rositsa Dencheva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Alana Subasic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Rositsa Dencheva 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Alana Subasic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Rositsa Dencheva 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 Alana Subasic 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Rositsa Dencheva 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Alana Subasic 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Rositsa Dencheva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Alana Subasic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Rositsa Dencheva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Alana Subasic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Alice Soulie / Eleejah Inisan vs Nellie Taraba wallberg / Lea Nilsson



GS Roland Garros Alice Soulie / Eleejah Inisan • Alice Soulie / Eleejah Inisan 0 4 6 0 Nellie Taraba wallberg / Lea Nilsson Nellie Taraba wallberg / Lea Nilsson 0 6 4 1 Vincitore: Nellie Taraba wallbergLea Nilsson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Alice Soulie / Eleejah Inisan 0-1 Nellie Taraba wallberg / Lea Nilsson 1-0 1-1 2-1 2-2 2-3 2-4 3-4 3-5 4-5 5-5 5-6 6-6 6-7 7-7 8-7 8-8 9-8 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Nellie Taraba wallberg / Lea Nilsson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-4 → 6-4 Alice Soulie / Eleejah Inisan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Nellie Taraba wallberg / Lea Nilsson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-4 → 4-4 Alice Soulie / Eleejah Inisan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Nellie Taraba wallberg / Lea Nilsson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Alice Soulie / Eleejah Inisan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Nellie Taraba wallberg / Lea Nilsson 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 Alice Soulie / Eleejah Inisan 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Nellie Taraba wallberg / Lea Nilsson 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Alice Soulie / Eleejah Inisan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Nellie Taraba wallberg / Lea Nilsson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-5 → 4-6 Alice Soulie / Eleejah Inisan 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Nellie Taraba wallberg / Lea Nilsson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Alice Soulie / Eleejah Inisan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Nellie Taraba wallberg / Lea Nilsson 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Alice Soulie / Eleejah Inisan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Nellie Taraba wallberg / Lea Nilsson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Alice Soulie / Eleejah Inisan 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Nellie Taraba wallberg / Lea Nilsson 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Alice Soulie / Eleejah Inisan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Enzo Kohlmann de freitas / Gustavo Ribeiro De almeida vs Hayden Jones / Charlie Camus



GS Roland Garros Enzo Kohlmann de freitas / Gustavo Ribeiro De almeida • Enzo Kohlmann de freitas / Gustavo Ribeiro De almeida 0 4 6 0 Hayden Jones / Charlie Camus [5] Hayden Jones / Charlie Camus [5] 0 6 3 1 Vincitore: Hayden JonesCharlie Camus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Enzo Kohlmann de freitas / Gustavo Ribeiro De almeida 0-1 Enzo Kohlmann de freitas / Gustavo Ribeiro De almeida 1-0 2-0 2-1 2-2 2-3 3-3 3-4 3-5 3-6 4-6 5-6 5-7 5-8 6-8 6-9 7-9 8-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Enzo Kohlmann de freitas / Gustavo Ribeiro De almeida 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Hayden Jones / Charlie Camus 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Enzo Kohlmann de freitas / Gustavo Ribeiro De almeida 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Hayden Jones / Charlie Camus 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 Enzo Kohlmann de freitas / Gustavo Ribeiro De almeida 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 Hayden Jones / Charlie Camus 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Enzo Kohlmann de freitas / Gustavo Ribeiro De almeida 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Hayden Jones / Charlie Camus 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Enzo Kohlmann de freitas / Gustavo Ribeiro De almeida 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Hayden Jones / Charlie Camus 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Enzo Kohlmann de freitas / Gustavo Ribeiro De almeida 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Hayden Jones / Charlie Camus 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Enzo Kohlmann de freitas / Gustavo Ribeiro De almeida 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Hayden Jones / Charlie Camus 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Enzo Kohlmann de freitas / Gustavo Ribeiro De almeida 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 2-3 Hayden Jones / Charlie Camus 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Enzo Kohlmann de freitas / Gustavo Ribeiro De almeida 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Hayden Jones / Charlie Camus 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Enzo Kohlmann de freitas / Gustavo Ribeiro De almeida 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 11 – Ore: 11:00

Federico Cina vs Naoya Honda



GS Roland Garros Federico Cina [7] Federico Cina [7] 6 6 Naoya Honda Naoya Honda 2 2 Vincitore: Federico Cina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Naoya Honda 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 Federico Cina 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Naoya Honda 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Federico Cina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Naoya Honda 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Federico Cina 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Naoya Honda 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Federico Cina 15-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Naoya Honda 0-15 15-15 30-15 5-2 → 6-2 Federico Cina 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Naoya Honda 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Federico Cina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Naoya Honda 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Federico Cina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Naoya Honda 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Federico Cina 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Lucas Marionneau / Felix Balshaw vs Charlie Robertson / Tomasz Berkieta



GS Roland Garros Lucas Marionneau / Felix Balshaw Lucas Marionneau / Felix Balshaw 2 2 Charlie Robertson / Tomasz Berkieta Charlie Robertson / Tomasz Berkieta 6 6 Vincitore: Charlie RobertsonTomasz Berkieta Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Charlie Robertson / Tomasz Berkieta 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Lucas Marionneau / Felix Balshaw 15-0 1-5 → 2-5 Charlie Robertson / Tomasz Berkieta 40-0 1-4 → 1-5 Lucas Marionneau / Felix Balshaw 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Charlie Robertson / Tomasz Berkieta 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Lucas Marionneau / Felix Balshaw 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Charlie Robertson / Tomasz Berkieta 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Lucas Marionneau / Felix Balshaw 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Charlie Robertson / Tomasz Berkieta 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-5 → 2-6 Lucas Marionneau / Felix Balshaw 0-40 2-4 → 2-5 Charlie Robertson / Tomasz Berkieta 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-3 → 2-4 Lucas Marionneau / Felix Balshaw 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 Charlie Robertson / Tomasz Berkieta 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-1 → 2-2 Lucas Marionneau / Felix Balshaw 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Charlie Robertson / Tomasz Berkieta 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Lucas Marionneau / Felix Balshaw 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Hoyoung Roh vs Miguel Tobon



GS Roland Garros Hoyoung Roh Hoyoung Roh 6 4 Miguel Tobon [12] Miguel Tobon [12] 7 6 Vincitore: Miguel Tobon Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Hoyoung Roh 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Miguel Tobon 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Hoyoung Roh 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Miguel Tobon 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Hoyoung Roh 15-0 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Miguel Tobon 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 2-3 Hoyoung Roh 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Miguel Tobon 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Hoyoung Roh 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Miguel Tobon 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 Miguel Tobon 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Hoyoung Roh 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Miguel Tobon 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Hoyoung Roh 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Miguel Tobon 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Hoyoung Roh 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Miguel Tobon 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Hoyoung Roh 15-0 15-15 30-15 1-3 → 2-3 Miguel Tobon 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Hoyoung Roh 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Miguel Tobon 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 1-0 → 1-1 Hoyoung Roh 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Anna Maria Fedotova vs Joy De zeeuw



GS Roland Garros Anna Maria Fedotova Anna Maria Fedotova 3 0 Joy De zeeuw Joy De zeeuw 6 6 Vincitore: Joy De zeeuw Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6

Luca Preda / Thomas Faurel vs Maximo Zeitune / Miguel Tobon



Il match deve ancora iniziare

Daniel Jade / Pierre Antoine Faut vs Amir Omarkhanov / Timofei Derepasko



GS Roland Garros Daniel Jade / Pierre Antoine Faut Daniel Jade / Pierre Antoine Faut 6 2 Amir Omarkhanov / Timofei Derepasko Amir Omarkhanov / Timofei Derepasko 7 6 Vincitore: Amir OmarkhanovTimofei Derepasko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Daniel Jade / Pierre Antoine Faut 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 Amir Omarkhanov / Timofei Derepasko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-4 → 2-5 Daniel Jade / Pierre Antoine Faut 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Amir Omarkhanov / Timofei Derepasko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Daniel Jade / Pierre Antoine Faut 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Amir Omarkhanov / Timofei Derepasko 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Daniel Jade / Pierre Antoine Faut 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Amir Omarkhanov / Timofei Derepasko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 Amir Omarkhanov / Timofei Derepasko 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Daniel Jade / Pierre Antoine Faut 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Amir Omarkhanov / Timofei Derepasko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 5-4 → 5-5 Daniel Jade / Pierre Antoine Faut 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Amir Omarkhanov / Timofei Derepasko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Daniel Jade / Pierre Antoine Faut 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Amir Omarkhanov / Timofei Derepasko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Daniel Jade / Pierre Antoine Faut 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Amir Omarkhanov / Timofei Derepasko 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Daniel Jade / Pierre Antoine Faut 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Amir Omarkhanov / Timofei Derepasko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Daniel Jade / Pierre Antoine Faut 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 12 – Ore: 11:00

Raphael Vaksmann vs Reda Bennani



GS Roland Garros Raphael Vaksmann Raphael Vaksmann 3 3 Reda Bennani [14] Reda Bennani [14] 6 6 Vincitore: Reda Bennani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Reda Bennani 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Raphael Vaksmann 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Reda Bennani 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Raphael Vaksmann 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Reda Bennani 15-0 40-30 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Raphael Vaksmann 15-0 1-2 → 2-2 Reda Bennani 0-15 15-15 40-15 1-1 → 1-2 Raphael Vaksmann 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Reda Bennani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Raphael Vaksmann 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Reda Bennani 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 3-5 Raphael Vaksmann 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Reda Bennani 0-15 40-15 2-3 → 2-4 Raphael Vaksmann 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 2-2 → 2-3 Reda Bennani 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Raphael Vaksmann 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Reda Bennani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Raphael Vaksmann 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Alexander Vasilev vs Théo Papamalamis



GS Roland Garros Alexander Vasilev Alexander Vasilev 1 6 Théo Papamalamis [16] Théo Papamalamis [16] 6 7 Vincitore: Théo Papamalamis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 4*-3 4*-4 4-5* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 Théo Papamalamis 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 Alexander Vasilev 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Théo Papamalamis 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Alexander Vasilev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Théo Papamalamis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Alexander Vasilev 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Théo Papamalamis 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Alexander Vasilev 0-15 0-30 15-30 30-30 2-2 → 3-2 Théo Papamalamis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Alexander Vasilev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Théo Papamalamis 15-15 15-40 0-1 → 1-1 Alexander Vasilev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Théo Papamalamis 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 Alexander Vasilev 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Théo Papamalamis 15-0 15-15 15-40 30-40 1-3 → 1-4 Alexander Vasilev 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Théo Papamalamis 0-15 15-15 30-15 0-2 → 0-3 Alexander Vasilev 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Théo Papamalamis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Moise Kouame vs Tianhui Zhang



GS Roland Garros Moise Kouame Moise Kouame 2 7 7 Tianhui Zhang Tianhui Zhang 6 6 5 Vincitore: Moise Kouame Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Moise Kouame 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 Tianhui Zhang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Moise Kouame 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Tianhui Zhang 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Moise Kouame 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Tianhui Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Moise Kouame 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Tianhui Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Moise Kouame 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Tianhui Zhang 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Moise Kouame 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Tianhui Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 Tianhui Zhang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-6 → 6-6 Moise Kouame 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Tianhui Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Moise Kouame 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Tianhui Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Moise Kouame 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 4-3 Tianhui Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Moise Kouame 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Tianhui Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Moise Kouame 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Tianhui Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Moise Kouame 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Tianhui Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Moise Kouame 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 Tianhui Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Moise Kouame 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Tianhui Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Moise Kouame 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Tianhui Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Moise Kouame 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Alena Kovackova vs Dune Vaissaud



GS Roland Garros Alena Kovackova [9] Alena Kovackova [9] 6 6 Dune Vaissaud Dune Vaissaud 4 0 Vincitore: Alena Kovackova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Alena Kovackova 15-0 40-0 30-0 30-15 40-15 5-0 → 6-0 Dune Vaissaud 0-15 15-15 15-30 15-40 4-0 → 5-0 Alena Kovackova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 Dune Vaissaud 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Alena Kovackova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Dune Vaissaud 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Alena Kovackova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Dune Vaissaud 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Alena Kovackova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Dune Vaissaud 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Alena Kovackova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 Dune Vaissaud 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Alena Kovackova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Dune Vaissaud 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Alena Kovackova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Dune Vaissaud 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Timeo Trufelli / Moise Kouame vs Reda Bennani / Karim Bennani



GS Roland Garros Timeo Trufelli / Moise Kouame Timeo Trufelli / Moise Kouame 2 6 Reda Bennani / Karim Bennani Reda Bennani / Karim Bennani 6 7 Vincitore: Reda BennaniKarim Bennani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 Reda Bennani / Karim Bennani 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-6 → 6-6 Timeo Trufelli / Moise Kouame 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 Reda Bennani / Karim Bennani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-5 → 5-5 Timeo Trufelli / Moise Kouame 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Reda Bennani / Karim Bennani 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-3 → 4-4 Timeo Trufelli / Moise Kouame 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Reda Bennani / Karim Bennani 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-2 → 4-2 Timeo Trufelli / Moise Kouame 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-1 → 3-2 Reda Bennani / Karim Bennani 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Timeo Trufelli / Moise Kouame 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-0 → 3-0 Reda Bennani / Karim Bennani 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 2-0 Timeo Trufelli / Moise Kouame 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Reda Bennani / Karim Bennani 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Timeo Trufelli / Moise Kouame 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Reda Bennani / Karim Bennani 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Timeo Trufelli / Moise Kouame 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-3 → 2-3 Reda Bennani / Karim Bennani 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Timeo Trufelli / Moise Kouame 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 Reda Bennani / Karim Bennani 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Timeo Trufelli / Moise Kouame 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Dune Vaissaud / Margot Phanthala vs Mingge Xu / Hannah Klugman



GS Roland Garros Dune Vaissaud / Margot Phanthala Dune Vaissaud / Margot Phanthala 1 0 Mingge Xu / Hannah Klugman [2] Mingge Xu / Hannah Klugman [2] 6 6 Vincitore: Mingge XuHannah Klugman Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Dune Vaissaud / Margot Phanthala 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-5 → 0-6 Mingge Xu / Hannah Klugman 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Dune Vaissaud / Margot Phanthala 0-15 0-30 0-40 15-40 0-3 → 0-4 Mingge Xu / Hannah Klugman 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Dune Vaissaud / Margot Phanthala 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 Mingge Xu / Hannah Klugman 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Dune Vaissaud / Margot Phanthala 0-15 0-30 0-40 15-40 1-5 → 1-6 Mingge Xu / Hannah Klugman 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Dune Vaissaud / Margot Phanthala 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Mingge Xu / Hannah Klugman 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-2 → 1-3 Dune Vaissaud / Margot Phanthala 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Mingge Xu / Hannah Klugman 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Dune Vaissaud / Margot Phanthala 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Court 13 – Ore: 11:00

Maxwell Exsted vs Nathan Trouve



GS Roland Garros Maxwell Exsted Maxwell Exsted 6 6 Nathan Trouve Nathan Trouve 0 4 Vincitore: Maxwell Exsted Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Maxwell Exsted 0-15 0-30 5-4 → 6-4 Nathan Trouve 30-15 5-3 → 5-4 Maxwell Exsted 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Nathan Trouve 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Maxwell Exsted 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Nathan Trouve 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Maxwell Exsted 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Nathan Trouve 15-15 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Maxwell Exsted 0-15 40-15 1-0 → 2-0 Nathan Trouve 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Maxwell Exsted 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-0 → 6-0 Nathan Trouve 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 Maxwell Exsted 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Nathan Trouve 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Maxwell Exsted 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Nathan Trouve 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

Kaitlin Quevedo vs Eleejah Inisan



GS Roland Garros Kaitlin Quevedo [14] Kaitlin Quevedo [14] 6 4 6 Eleejah Inisan Eleejah Inisan 3 6 0 Vincitore: Kaitlin Quevedo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 Eleejah Inisan 0-15 0-30 0-40 5-0 → 6-0 Kaitlin Quevedo 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Eleejah Inisan 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Kaitlin Quevedo 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Eleejah Inisan 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Kaitlin Quevedo 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Eleejah Inisan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Kaitlin Quevedo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Eleejah Inisan 15-0 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Kaitlin Quevedo 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Eleejah Inisan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Kaitlin Quevedo 15-0 3-1 → 4-1 Eleejah Inisan 15-0 15-15 30-15 40-30 3-0 → 3-1 Kaitlin Quevedo 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 Eleejah Inisan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Kaitlin Quevedo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Eleejah Inisan 15-40 5-3 → 6-3 Kaitlin Quevedo 15-0 40-0 4-3 → 5-3 Eleejah Inisan 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Kaitlin Quevedo 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Eleejah Inisan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-A 2-2 → 3-2 Kaitlin Quevedo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Eleejah Inisan 15-0 15-15 1-1 → 1-2 Kaitlin Quevedo 15-0 15-15 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Eleejah Inisan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Denis Petak vs Timeo Trufelli



GS Roland Garros Denis Petak Denis Petak 1 7 3 Timeo Trufelli Timeo Trufelli 6 6 6 Vincitore: Timeo Trufelli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Timeo Trufelli 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Denis Petak 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Timeo Trufelli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Denis Petak 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Timeo Trufelli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Denis Petak 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Timeo Trufelli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Denis Petak 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Timeo Trufelli 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 Timeo Trufelli 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Denis Petak 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 Timeo Trufelli 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Denis Petak 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Timeo Trufelli 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Denis Petak 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Timeo Trufelli 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Denis Petak 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Timeo Trufelli 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Denis Petak 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Timeo Trufelli 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Denis Petak 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Timeo Trufelli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Denis Petak 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Timeo Trufelli 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Denis Petak 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Timeo Trufelli 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 Denis Petak 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Timeo Trufelli 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Daniel Jade vs Timofei Derepasko



GS Roland Garros Daniel Jade Daniel Jade 6 2 0 Timofei Derepasko Timofei Derepasko 4 6 6 Vincitore: Timofei Derepasko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 Timofei Derepasko 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 Daniel Jade 15-0 15-15 15-30 15-40 0-4 → 0-5 Timofei Derepasko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Daniel Jade 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Timofei Derepasko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Daniel Jade 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Timofei Derepasko 15-0 40-0 2-5 → 2-6 Daniel Jade 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Timofei Derepasko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Daniel Jade 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Timofei Derepasko 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Daniel Jade 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Timofei Derepasko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Daniel Jade 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Timofei Derepasko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Daniel Jade 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Timofei Derepasko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Daniel Jade 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Timofei Derepasko 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Daniel Jade 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Timofei Derepasko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Daniel Jade 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Timofei Derepasko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Daniel Jade 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Vendula Valdmannova vs Antonia Vergara rivera



GS Roland Garros Vendula Valdmannova Vendula Valdmannova 6 4 7 Antonia Vergara rivera [13] Antonia Vergara rivera [13] 2 6 5 Vincitore: Vendula Valdmannova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Antonia Vergara rivera 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Vendula Valdmannova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Antonia Vergara rivera 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Vendula Valdmannova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Antonia Vergara rivera 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Vendula Valdmannova 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 Antonia Vergara rivera 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 Vendula Valdmannova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Antonia Vergara rivera 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Vendula Valdmannova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Antonia Vergara rivera 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Vendula Valdmannova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Antonia Vergara rivera 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Vendula Valdmannova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Antonia Vergara rivera 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 3-5 Vendula Valdmannova 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 Antonia Vergara rivera 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Vendula Valdmannova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 1-4 Antonia Vergara rivera 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Vendula Valdmannova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Antonia Vergara rivera 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Vendula Valdmannova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Antonia Vergara rivera 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Vendula Valdmannova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-1 → 5-2 Antonia Vergara rivera 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Vendula Valdmannova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Antonia Vergara rivera 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Vendula Valdmannova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Antonia Vergara rivera 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Vendula Valdmannova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Cindy Langlais / Seda Baslilar vs Julia Stusek / Julie Pastikova