Challenger Prostejov: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Presenza di due azzurri nel Md

Challenger Prostejov – Tabellone Principale – terra

(1/WC) Djere, Laslo vs Skatov, Timofey

Campana Lee, Gerard vs (WC) Klizan, Martin

Neumayer, Lukas vs (Alt) Vesely, Jiri

Royer, Valentin vs (8) Svrcina, Dalibor

(4) Kopriva, Vit vs Travaglia, Stefano

Qualifier vs Tseng, Chun-Hsin

Qualifier vs Qualifier

Molcan, Alex vs (5) Passaro, Francesco

(6) Albot, Radu vs Zapata Miralles, Bernabe

(WC) Paulson, Andrew vs (Alt) Kachmazov, Alibek

Qualifier vs De Loore, Joris

Novak, Dennis vs (3) Cachin, Pedro

(7) Blanchet, Ugo vs Sachko, Vitaliy

(Alt) Onclin, Gauthier vs Jacquet, Kyrian

Marchenko, Illya vs Qualifier

Qualifier vs (2) Nishioka, Yoshihito

(1) Majchrzak, Kamil vs (Alt) Nam, JiSung
(WC) Agwi, Michael vs (8) Gea, Arthur

(2) Vrbensky, Michael vs (Alt) Rikl, Patrik

(WC) Siniakov, Daniel vs (9) Bobrov, Bogdan

(3) Kodat, Toby vs (PR) Laaksonen, Henri

(WC) Lanik, Tomas vs (12) Bittoun Kouzmine, Constantin

(4) Krumich, Martin vs (Alt) Pokorny, Lukas

Gombos, Norbert vs (11/PR) Kym, Jerome

(5) Safwat, Mohamed vs (Alt) Karol, Milos

(Alt) Oberleitner, Neil vs (10) Alves, Mateus

(6) Soto, Matias vs (WC) Barnat, Jiri

Kivattsev, Kirill vs (7) Haliak, Mikalai

PROSTEJOV ARENA – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Kamil Majchrzak vs [Alt] JiSung Nam

2. Norbert Gombos vs [11/PR] Jerome Kym

3. [Alt] Neil Oberleitner vs [10] Mateus Alves

4. [6] Matias Soto vs [WC] Jiri Barnat

COURT 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Michael Agwi vs [8] Arthur Gea

2. [4] Martin Krumich vs [Alt] Lukas Pokorny

3. [WC] Daniel Siniakov vs [9] Bogdan Bobrov

4. [2] Michael Vrbensky vs [Alt] Patrik Rikl

COURT 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Toby Kodat vs [PR] Henri Laaksonen

2. [WC] Tomas Lanik vs [12] Constantin Bittoun Kouzmine

3. Kirill Kivattsev vs [7] Mikalai Haliak

4. [5] Mohamed Safwat vs [Alt] Milos Karol