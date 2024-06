Challenger Tyler: Il Tabellone Principale e di Quali. Nessun azzurro ai nastri di partenza

Challenger Tyler – Tabellone Principale – hard

(1) Galarneau, Alexis vs (WC) Quan, Rudy

Qualifier vs Wu, Tung-Lin

Holt, Brandon vs (Alt) Takahashi, Yusuke

Qualifier vs (7) Krueger, Mitchell

(3) Hong, Seongchan vs Andrade, Andres

Mejia, Nicolas vs Qualifier

Shimizu, Yuta vs Mayo, Aidan

Chappell, Nick vs (8) Draxl, Liam

(6) Shelbayh, Abdullah vs Ramanathan, Ramkumar

Qualifier vs (WC) Kuzuhara, Bruno

Trotter, James vs (WC) Svajda, Trevor

Qualifier vs (4) Hsu, Yu Hsiou

(5) Tomic, Bernard vs Qualifier

Moriya, Hiroki vs Kwiatkowski, Thai-Son

(Alt) Kozlov, Stefan vs Bicknell, Blaise

Kingsley, Cannon vs (2) Wong, Coleman

(1) Quinn, Ethanvs (WC) Neff, Adam(Alt) Nefve, Axelvs (12/Alt) Rybakov, Alex

(2) Sasikumar, Mukund vs Smith, Keegan

Bouzige, Moerani vs (11) Imai, Shintaro

(3) Borg, Leo vs Tracy, James

(Alt) Urrea, Andres vs (9) Kirchheimer, Strong

(4) Peliwo, Filip vs (Alt) Mayo, Keenan

(WC) Valiev, Ilgiz vs (8) Pecotic, Matija

(5) Ilagan, Andre vs Corwin, Felix

Frusina, Alexander vs (7) Escobedo, Ernesto

(6) Sinclair, Colin vs (WC) Cassone, Murphy

(WC) Kumar, Pranav vs (10) Langmo, Christian

1. [1] Ethan Quinnvs [WC] Adam Neff2. [3] Leo Borgvs James Tracy3. [4] Filip Peliwovs [Alt] Keenan Mayo4. [WC] Pranav Kumarvs [10] Christian Langmo

Stadium 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Axel Nefve vs [12/Alt] Alex Rybakov

2. [Alt] Andres Urrea vs [9] Strong Kirchheimer

3. [WC] Ilgiz Valiev vs [8] Matija Pecotic

4. Alexander Frusina vs [7] Ernesto Escobedo

Court 2 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Moerani Bouzige vs [11] Shintaro Imai

2. [2] Mukund Sasikumar vs Keegan Smith

3. [5] Andre Ilagan vs Felix Corwin

4. [6] Colin Sinclair vs [WC] Murphy Cassone