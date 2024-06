Challenger Surbiton: Il Main Draw e il Tabellone di Quali. Mattia Bellucci entra come alternates nel Md

Challenger Surbiton – Tabellone Principale – erba

(1) Michelsen, Alex vs Qualifier

(WC) Fery, Arthur vs Kukushkin, Mikhail

Nava, Emilio vs Qualifier

(WC) Harris, Billy vs (8) Shang, Juncheng

(4) O’Connell, Christopher vs Duckworth, James

(Alt) Cressy, Maxime vs (Alt) Zhukayev, Beibit

Qualifier vs Harris, Lloyd

Shapovalov, Denis vs (7) Vukic, Aleksandar

(5) McDonald, Mackenzie vs Qualifier

(Alt) Mochizuki, Shintaro vs Atmane, Terence

(Alt) Riedi, Leandro vs Stricker, Dominic

(Alt) Shimabukuro, Sho vs (3) Ruusuvuori, Emil

(6) Nakashima, Brandon vs (Alt) Bellucci, Mattia

Fonseca, Joao vs Qualifier

Svajda, Zachary vs Qualifier

Walton, Adam vs (2/WC) Evans, Daniel

(1) Schoolkate, Tristanvs (Alt) Seggerman, Ryan(Alt) Mott, Blakevs (11) Chidekh, Clement

(2) Huesler, Marc-Andrea vs (Alt) McHugh, Aidan

(WC) Wendelken, Harry vs (8) Sweeny, Dane

(3) Polmans, Marc vs (WC) Jones, Ben

(WC) Jansen, William vs (9) Bolt, Alex

(4) Jasika, Omar vs (Alt) Stewart, Hamish

(Alt) Jubb, Paul vs (12/Alt) Broom, Charles

(5) Tu, Li vs (Alt) Edmund, Kyle

Saville, Luke vs (7) Peniston, Ryan

(6) Lajal, Mark vs (WC) Little, Daniel

(Alt) Hussey, Giles vs (10) Brouwer, Gijs

1. Luke Savillevs [7] Ryan Peniston2. [5] Li Tuvs [Alt] Kyle Edmund3. [Alt] Paul Jubbvs [12/Alt] Charles Broom4. [2] Marc-Andrea Hueslervs [Alt] Aidan McHugh

Court 5 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Mark Lajal vs [WC] Daniel Little

2. [Alt] Blake Mott vs [11] Clement Chidekh

3. [WC] Harry Wendelken vs [8] Dane Sweeny

4. [WC] William Jansen vs [9] Alex Bolt

Court 6 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Giles Hussey vs [10] Gijs Brouwer

2. [1] Tristan Schoolkate vs [Alt] Ryan Seggerman

3. [4] Omar Jasika vs [Alt] Hamish Stewart

4. [3] Marc Polmans vs [WC] Ben Jones