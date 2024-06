Djokovic: “Non so se mercoledì potrò giocare”

Quando c’è da lottare, Novak Djokovic non si tira mai indietro. La combattività è sempre stato un suo marchio di fabbrica, che gli ha permesso in carriera di vincere maratone durissime e superare molti momenti di difficoltà. La clamorosa rimonta di ieri contro Cerundolo rientra in questa categoria. Sotto di due set e 4-2 nel quarto, sembrava spacciato, ancor più per il problema al ginocchio accusato nel corso del match. Invece con la sua durezza e classe è riuscito nuovamente a rimontare e vincere, issandosi nei quarti di finale di Roland Garros. Tuttavia nella conferenza stampa dopo la partita si è detto assai incerto sulle proprie condizioni, mettendo in dubbio la presenza in campo mercoledì contro Casper Ruud.

“Nelle ultime settimane ho avuto un piccolo fastidio al ginocchio destro, ma non si tratta di un infortunio veri e proprio” racconta Djokovic.” Ci ho giocato per un paio di tornei senza problemi fino ad oggi. Quello che è successo due giorni fa non mi ha certo aiutato, in termini di sonno, recupero, ecc. La verità è che prima della partita mi sentivo bene e ho giocato un ottimo primo set. Nel terzo game del secondo set, ho sentito un dolore al ginocchio quando sono scivolato. Ho chiamato il fisioterapista perché sentivo dolore, un dolo che ha influenzato il mio gioco. Per due set non volevo entrare negli scambi. Se faceva delle palle corte o dei cambi di direzione non mi sentivo a mio agio. Ad un certo punto mi sono chiesto se dovevo continuare o meno a giocare con quello che stava succedendo. Ho chiesto più farmaci dopo il terzo set, ho preso la dose massima che potevo assumere e ho iniziato a sentire gli effetti dal quarto set. Da lì in avanti ho avuto meno limitazioni nei miei movimenti, e nel quinto set ho giocato senza dolore, ma l’effetto dei farmaci non dura per sempre, quindi vedremo. Domani farò degli esami”.

Non è entrato nel dettaglio dell’infortunio, in attesa del riscontro del controllo diagnostico a cui si sottoporrà oggi: “Subito dopo la partita ho controllato il mio ginocchio con il medico. Ci sono cose buone e cose cattive, quindi domani vedremo. Non posso dirvi di più adesso. Sono felice di aver potuto giocare il quinto set senza dolore. Ho già giocato altri tornei in passato con strappi muscolari. Ci aiuta anche l’adrenalina che proviamo. La cosa bella di uno Slam è che hai un giorno di riposo tra una partita e l’altra, e questo può aiutare il recupero. Non so cosa succederà domani. Non so se mercoledì potrò giocare. Lo spero”.

Novak si è lamentato vistosamente per le condizioni dei campi: “A causa del tempo, le condizioni quest’anno sono un po’ speciali. Abbiamo avuto molta pioggia, condizioni molto pesanti e questo ha influito sul terreno. Questa è una superficie viva, come l’erba. La terra può essere trattata, non come l’erba. Il Roland Garros è senza dubbio il torneo che tratta meglio la terra. Penso che il sole oggi abbia influenzato la terra, in qualche modo. Non so cosa abbiano fatto, ma sembra che abbiano tolto qualcosa dalla terra in campo rispetto al solito. Il mio infortunio è avvenuto per questo motivo, il terreno è diventato molto scivoloso. Ho un movimento molto aggressivo, con cambi di direzione molto bruschi. La quantità di scivolate che ho avuto oggi era eccessiva. Per questo ho chiesto all’arbitro se potevano spazzare di più il campo. Forse non in ogni scambio, ma ogni due o tre. Mi è stato detto di no. Hanno chiesto al supervisor e anche lui ha rifiutato. Non voglio puntare il dito, sto solo cercando di capire qual è il problema nello spazzare il campo più spesso. Sarebbe una buona cosa per i giocatori, mettere più terra e spazzarla di più. Ridurrebbe il numero di scivolate”

Il recupero dopo la nottata con Musetti è stato… particolare: “Cosa ho fatto dopo il match notturno? Ho dormito quasi tutto il giorno. Giocare a bocce è stata la cosa più impegnativa che ho fatto! Ho fatto molto lavoro con il fisioterapista e in piscina, per ridurre la tensione nei muscoli e nelle articolazioni. Ho provato a dormire bene la notte. Sono entrato bene in partita, non sentivo che l’incontro precedente mi avesse influenzato molto. Fisicamente stavo bene. Quest’infortunio è stato imprevedibile. Ora parlerò con la mia squadra per vedere la procedura da seguire domani con il mio ginocchio” conclude Novak.

Ricordiamo che il serbo, oltre alla difesa del titolo, sta provando anche a difendere la prima posizione del ranking dall’assalto di Jannik Sinner, oggi in campo per il match di quarti di finale contro Grigor Dimitrov.

