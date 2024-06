Rafa Nadal e l’eco del mito

Rafa Nadal sembra essere alle battute finali di una carriera straordinaria. La partita con Zverev ha chiuso prematuramente un Roland Garros che avrebbe forse potuto donare maggiori soddisfazioni al mancino di Manacor. Ma, tutto sommato, c’è poco da lamentarsi per un giocatore che l’Open di Francia lo ha già vinto 14 volte.

Eppure, queste ultime partecipazioni di Nadal alle competizioni hanno un sapore epico forse per qualcosa che va oltre i numeri. Nadal rappresenta un “idealtipo”, avendo caratteristiche che hanno valore al di là del tempo e, forse, della sua stessa persona. È per questo che è divenuto una sorta di icona, che ha ispirato milioni di persone. Non è semplicemente il top spin portato all’estremo con quel gesto innaturale del braccio che gira vorticosamente oltre la testa, non sono i mille rituali, sempre identici, che scandiscono ogni attimo di partita, non è quell’agonismo sfrenato che rende ogni partita una battaglia grandiosa, in cui riecheggiano le gesta di antichi eroi. È tutto questo, e forse qualcosa in più.

Quello che Nadal ha portato in campo, in questi anni, è un modello di coerenza e di lealtà, innanzitutto rispetto a sé stessi, alla propria identità. Rafa si è evoluto nel tempo senza tradire il proprio modo di essere, preferendo combattere fino alla morte pur di non ricorrere a scorciatoie o compromessi col proprio modo di giocare e di vivere le partite. Quel dritto così arrotato non è semplicemente un elemento di stile, divenuto poi un’arma letale sulla terra rossa. È, piuttosto, il pezzo di un “habitus”, che contribuisce a contornare un modo di stare al mondo.

Le gesta di Rafa sul campo ci raccontano il valore della coerenza: non c’è vittoria che meriti di essere barattata con la propria identità. Il “modello Nadal”, allora, va oltre il tempo e lo spazio. Nel suo gioco vibra lo spirito del popolo spagnolo, in cui si è forgiato ogni suo muscolo e movimento. Le sue movenze rievocano la grande danza dei matador nelle arene, nella ferocia del suo gioco si rivedono le cariche dei tori, mentre la folla esplode al grido del “vamos!”.

A differenza di altri campioni, Nadal non ha mai fatto dichiarazioni rivoluzionarie, non ha preso posizioni troppo connotate politicamente, raramente è stato “partigiano”, nel senso canonico del termine. Ciò che Rafa ha mostrato è, forse, che la partita più dura è contro sé stessi, quando si sceglie di combattere senza rinunciare a ciò che si è. Anche quando il dritto arrotato si accorcia e non fa male, Rafa sarà sempre lì a spingere con tutte le forze senza cercare il colpo piatto: non ci si svende per una vittoria, non si cede alle lusinghe del diavolo.

L’origine del “mito” di Nadal, allora, è forse proprio in questa folle battaglia che Rafa ha ingaggiato con sé stesso, sfidando i propri limiti senza mai alienarsi, combattendo fino all’ultima goccia di sudore senza mai rinunciare ai propri valori e alla propria essenza. Mai come con Nadal, il campo da gioco è divenuto allegoria della vita, e noi siamo stati lì, a fianco di Xisca, Carlos Moyà ecc., a fare il tifo per la persona, prima che per il campione, e a combattere insieme a lui, coi nostri limiti e i nostri demoni.

È stato abbastanza curioso, a tratti finanche surreale, vedere sugli spalti di Nadal-Zverev, tra gli spettatori, gente come Djokovic, Alcaraz e Swiatek. Eppure, il corso della partita ha mostrato, ancora una volta, che Nadal rappresenta qualcosa che va oltre il tennis: anche con Zverev in campo è andato in scena uno spettacolo si colloca oltre l’ordinario, e che, piuttosto, ci ha messo di fronte a un evento dai significati universali, e per questo storico.

Al di là dell’esito della partita, attendevamo la discesa in campo di Rafa fedeli nel fatto che sarebbe stato lì a combattere come sempre, con la solita “garra”, a dirci che non c’è vittoria che valga un inganno: alla fine del giro di giostra, ci siamo noi, con i nostri valori e le cose a cui teniamo, ed è con questi che bisognerà fare i conti. Limiti e ostacoli non sono incombenze da aggirare, ma sfide a cui far fronte: le crisi non si evitano, si attraversano, come Rafa ha sempre detto nelle interviste.

Non sappiamo se lo spagnolo tornerà ancora una volta al Roland Garros, né quanto altro continuerà a giocare. Eppure, in fondo, speriamo che ci sia sempre un Nadal in campo a combattere fino all’ultimo filo di fiato pur di non tradire sé stesso e noi tutti. Perché il fatto che il Re della terra battuta sia sempre dalla stessa parte, con la stessa grinta e lo stesso sguardo, non è mai stata una speranza, ma una certezza. È stato sempre questo il bello.





Giacomo Pisani