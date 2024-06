Roland Garros: La conferenza stampa di Jannik Sinner dopo l’approdo ai quarti di finale (Audio e sintesi video della partita)

Prima della conferenza stampa Jannik Sinner ha analizzato la propria prestazione a caldo sul campo: “È stato difficile. Moutet ha giocato benissimo nel primo set, io ho avuto delle chance ma lui ha giocato molto meglio di me e ha giocato un gran torneo. L’atmosfera è stata straordinaria ancora una volta e ringrazio il pubblico“.

Lui ha un tennis diverso rispetto alla maggior parte degli avversari, è mancino e non ne affronti tanti nel corso della stagione. Sono soddisfatto di proseguire la mia corsa“.

Il pubblico è stato molto giusto e imparziale. Sarebbe stato strano se tutti fossero stati qui per me, è un piacere giocare di sera su un campo così speciale, l’atmosfera a è stata straordinaria.

Ho otto racchette, sempre la stessa tensione, non la cambio. Che tensione? 28 kg. Ho un paio di scarpe e un cappellino“.

La conferenza stampa di Jannik Sinner – Da Parigi, Enrico Milani