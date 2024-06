Challenger Santa Fe: Il Tabellone Principale e di Quali. Nessuna presenza italiana

Challenger Santa Fe – Tabellone Principale – terra

(1) Dellien, Hugo vs (Alt) Leite, Wilson

Casanova, Hernan vs Pucinelli De Almeida, Matheus

Rodriguez, Lorenzo Joaquin vs Torres, Juan Bautista

(WC) Lingua Lavallen, Alejo Lorenzo vs (7) Collarini, Andrea

(4) Habib, Hady vs (Alt) Barreto Sanchez, Diego Augusto

Aboian, Valerio vs Qualifier

Villanueva, Gonzalo vs (WC) Estevez, Juan

(WC) Monferrer, Ezequiel vs (6) Guillen Meza, Alvaro

(5) Bueno, Gonzalo vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Mena, Facundo vs Qualifier

Justo, Guido Ivan vs (3) Rodriguez Taverna, Santiago

(8) Sakamoto, Pedro vs Midon, Lautaro

(PR) Alvarez, Nicolas vs Zanellato, Nicolas

Boscardin Dias, Pedro vs Qualifier

Blanch, Ulises vs (2) Dellien, Murkel

(1) Aboian, Leonardovs Cigarran, ThiagoOsorio, Juan Sebastianvs (12) Tosetto, Rafael

(2/Alt) Farjat, Tomas vs (Alt) Basel, Valentin

(Alt) Mouilleron Salvo, Manuel vs (10) Ribero, Franco

(3) Blanch, Dali vs (Alt) Nesterov, Alexey

(Alt) De La Fuente, Santiago vs (9) Carou, Ignacio

(4) Gimenez, Igor vs Lobanov, Aleksandr

(WC) Valente, Rocco vs (7) Stater, Alexander

(5) Gomez, Juan Sebastian vs (WC) De Dios, Felipe

(WC) Karakachian, Gonzalo Ariel vs (11) Hilderbrand, Trey

(6) Vilicich, Bautista vs (WC) Corthey, Lautaro Agustin

(Alt) Chan Baratau, Marcos Lee vs (8) Gomez, Emilio

Cancha Central – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00)

1. [2/Alt] Tomas Farjat vs [Alt] Valentin Basel

2. [1] Leonardo Aboian vs Thiago Cigarran

3. [6] Bautista Vilicich vs [WC] Lautaro Agustin Corthey

4. [Alt] Marcos Lee Chan Baratau vs [8] Emilio Gomez

Cancha 2 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00)

1. [Alt] Santiago De La Fuente vs [9] Ignacio Carou

2. [Alt] Manuel Mouilleron Salvo vs [10] Franco Ribero

3. [WC] Rocco Valente vs [7] Alexander Stater

4. [5] Juan Sebastian Gomez vs [WC] Felipe De Dios

Cancha 3 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 10:00)

1. [3] Dali Blanch vs [Alt] Alexey Nesterov

2. Juan Sebastian Osorio vs [12] Rafael Tosetto

3. [4] Igor Gimenez vs Aleksandr Lobanov

4. [WC] Gonzalo Ariel Karakachian vs [11] Trey Hilderbrand