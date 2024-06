Paolini vola nei quarti a Roland Garros! Rimonta un brutto primo e supera Avanesyan

Splendida vittoria di Jasmine Paolini (n.13 WTA) che recupera un set di svantaggio contro la russa Elina Avanesyan (69 WTA) e si qualifica per la prima volta per i quarti di finale dell’edizione 2024 del Roland Garros. 4-6 6-0 6-1 lo score conclusivo a favore della toscana. È la sua ventesima vittoria nell’anno, la sua miglior stagione in carriera che l’ha catapultata a un passo dall’élite del tennis femminile.

La partita era iniziata male. Molto male. Jasmine non riusciva a mettere una palla in campo. Ogni volta che forzava, sbagliava sia di dritto che di rovescio. La russa non faceva nulla di speciale salvo rimettere una palla lunga e facendo muovere Paolini. Avanesyan è andata avanti 4-0.

“Non è stato facile. Un match molto difficile. Lei ha giocato bene e le condizioni erano molto differenti dai giorni scorsi. Non riuscivo ad entrare in partita” il commento di Jasmine.

Avanesyan ha avuto anche la palla per condurre cinque giochi a zero. Era un punto importante che la russa non ha saputo sfruttare. Jasmine è riuscita finalmente a muovere il punteggio. Un gioco, poi un altro. “Stavo pensando che ero un po’ fuori dal match mi sono detta devi cercare di fare uno o due giochi, avere sensazioni migliori sulla racchetta” continua Paolini.

La macchina però faticava ancora a scaldarsi, il set lo vinceva la numero 69 per sei giochi a quattro, ma il tennis della vincitrice del 1000 di Dubai stava tornando. Non era facile uscire dalla trama della Avanesyan. Bisognava solo avere pazienza e variare il gioco. Fuori dalla sua confort zone della linea di fondo la russa, che nel 2023 aveva raggiunto gli ottavi, annaspava come un pesce fuor d’acqua. Jasmine si ricordava di saper fare la palla corta e di essere anche una giocatrice di doppio e scendeva anche a rete dove chiudeva comodamente il punto. Le gerarchie in campo si ristabilivano come dovuto. Dodici giochi a uno per la Paolini e quarti di finale. A ventotto anni Jasmine raccoglie i suoi migliori risultati in carriera.

“Sono piccolina e devo lottare su ogni punto. La chiave dei successi a 28 anni. Credere in me stessa Ho sempre creduto in me stessa. Senza mollare e lavorando sempre.” Conclude Paolini che affronterà per un posto in semifinale la kazaka Elena Rybakina quattro del mondo. Una sfida impossibile, ma Jasmine ci ha abituato ai miracoli.

Da Parigi, Enrico Milani

Elina Avanesyan vs Jasmine Paolini



GS Roland Garros Elina Avanesyan Elina Avanesyan 6 0 1 Jasmine Paolini [12] Jasmine Paolini [12] 4 6 6 Vincitore: Jasmine Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Elina Avanesyan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Elina Avanesyan 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Elina Avanesyan 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Elina Avanesyan 0-15 0-30 0-40 15-40 0-5 → 0-6 Jasmine Paolini 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Elina Avanesyan 0-30 15-30 0-3 → 0-4 Jasmine Paolini 15-30 30-30 0-2 → 0-3 Elina Avanesyan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Elina Avanesyan 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Jasmine Paolini 15-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Elina Avanesyan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-40 5-2 → 5-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 Elina Avanesyan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Elina Avanesyan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Elina Avanesyan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0